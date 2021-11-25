ВедомостиЦБ подтвердил прогноз по инфляции на следующий год на уровне 4-4,5%Банк России подтвердил прогноз о снижении годовой инфляции в РФ до 4-4,5% в 2022 году.ИзвестияПо оценкам Банка России, вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов остается существенным в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска.ВедомостиЦБ весной перешел к нормализации денежно-кредитной политики, начав повышать ключевую ставку.ПРАЙМНа этом фоне годовая инфляция замедлилась до 8,05% на 22 ноября.ПРАЙМЧитать далееСвернутьРамблерРамблерИзвестияПодробнее о событииБанк России заявил о рисках более продолжительной инфляцииРамблервчера в 15:38ЦБ подтвердил прогноз по инфляции на следующий год на уровне 4-4,5%Ведомостивчера в 12:23ЦБ подтвердил прогноз о снижении годовой инфляции до 4-4,5% в 2022 гИзвестиявчера в 12:04Центробанк заявил о рисках более продолжительной инфляцииМосковский Комсомолецвчера в 11:52ЦБ РФ видит риски более продолжительного отклонения инфляции вверх от цели в 4%ПРАЙМвчера в 11:35Показать ещёОценить3Поделиться