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ЦБ подтвердил прогноз по инфляции на следующий год на уровне 4-4,5%

Банк России подтвердил прогноз о снижении годовой инфляции в РФ до 4-4,5% в 2022 году.
Известия
По оценкам Банка России, вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов остается существенным в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска.
Ведомости
ЦБ весной перешел к нормализации денежно-кредитной политики, начав повышать ключевую ставку.
ПРАЙМ
На этом фоне годовая инфляция замедлилась до 8,05% на 22 ноября.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

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