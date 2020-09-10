Банк России представил рисковый сценарий развития российской экономики в 2021 году. Он изложен на сайте регулятора. Этот сценарий предполагает, что пандемия коронавируса будет носить затяжной характер.

С чего всё началось Согласно базовому сценарию, ВВП России после спада в 2020 году на 4,5–5,5% сможет вернуться на докризисный уровень уже в середине 2022 года, следует из проекта Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022 и 2023 годов. РБК вчера в 09:16