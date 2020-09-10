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Газета.Ru
Газета.Ru

ЦБ показал худший сценарий развития экономики России в 2021 году

Банк России представил рисковый сценарий развития российской экономики в 2021 году. Он изложен на сайте регулятора. Этот сценарий предполагает, что пандемия коронавируса будет носить затяжной характер.В источнике
С чего всё началось
Согласно базовому сценарию, ВВП России после спада в 2020 году на 4,5–5,5% сможет вернуться на докризисный уровень уже в середине 2022 года, следует из проекта
 Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022 и 2023 годов.
РБКвчера в 09:16
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ПРАЙМ

ОФЗ: на вторичном рынке продолжается восстановление

ПРАЙМ03:14
Российская газета

Вторая мировая волна

Российская газетавчера в 16:53
URA.Ru

Центробанк предсказал новые шоки для экономики

URA.Ruвчера в 06:53
Банки.ру

В Банке России разъяснили новый подход к прогнозным сценариям в рамках основных направлений ДКП

Банки.рувчера в 14:59
РБК

ЦБ предложил три альтернативных сценария для России из-за рисков пандемии

РБКвчера в 09:16
ТАСС

Вторая волна COVID-19 и нефть по $25. ЦБ опубликовал рисковый сценарий на 2021 год

ТАССвчера в 07:01
Коммерсантъ

ЦБ переходит в прогнозах с цифрового интерфейса на графический

Коммерсантъвчера в 16:19

МВД разработало новые правила сдачи экзамена на водительские права

24 декабря 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил сдачи экзамена на водительские права, по которому из практического экзамена по первоначальным навыкам управления транспортным средством исключаются упражнения на экзаменационной площадке.
МВД разработало новые правила сдачи экзамена на водительские права
РБК11:50
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Погранкомитет Белоруссии опроверг информацию о досмотре посла Украины

Погранкомитет Белоруссии опроверг досмотр посла Украины Игоря Кизима на границе 5 сентября - по их данным, был произведен только осмотр автомобиля, что не противоречит Венским конвенциям.
РИА Новости10:10
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Лавров считает подозрительным отъезд сопровождавших Навального в ФРГ

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на ТАСС, ранее в Министерстве внутренних дел рассказывали, что Марина Певчих, которая сопровождала оппозиционера Алексея Навального в поездке по Сибири, отказалась давать показания, после чего вылетела в Германию.
ToDay News Ufa11:00
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Сокамерники Ефремова рассказали о его поведении в СИЗО

Сотрудники СИЗО № 5 и сокамерники осужденного на восемь лет Михаила Ефремова не жалуются на артиста, он не ведет себя вызывающе, рассказала член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.
РИА Новости06:15
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AMD покажет новые процессоры Zen 3 и видеокарты RDNA 2 в октябре

Вслед за анонсами новой серии графических карт RTX Ampere компании NVIDIA, AMD назвала дату запуска своих новых продуктов, а именно процессоров семейства Zen 3 и графики следующего поколения RDNA 2. Компания AMD уже начала рассылать приглашения на два мероприятия.
Megaobzor.comвчера в 14:09
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«Уфа» застряла в саранском аэропорту

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев рассказал о том, что башкирская команда застряла в саранском аэропорту и не может заселиться в гостиницу перед матчем седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Тамбова".
Газета.Ru11:31