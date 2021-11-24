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ЦБ получил право ограничивать выдачу потребкредитов и займов

Госдума России приняла закон
, дающий Центробанку право вводить прямые количественные ограничения на выдачу кредитными и микрофинансовыми организациями (МФО) отдельных видов потребительских кредитов и займов.
Коммерсантъ
По данным Центробанка, потребительское кредитование продолжает расти высокими темпами: за девять месяцев с начала года рост составил 16%.
Konkurent.ru
Принимать решения об установлении макропруденциальных лимитов и числовых значений характеристик отдельных видов кредитов и займов будет совет директоров ЦБ.
РИА Новости
Нововведения не будут относиться к потребительским кредитам и займам, обязательства по которым обеспечены ипотекой.
URA.Ru

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