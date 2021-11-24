«Газпром» в виде исключения согласился с просьбой Молдавии не прекращать поставки

Правительство Молдавии обязалось провести платеж за текущие поставки газа в пятницу (он должен был быть осуществлен еще в понедельник - ИФ), "Газпром" в виде исключения согласился с этой просьбой, заявил официальный представитель концерна Сергей Куприянов.