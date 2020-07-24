Экономика

BFM.ruBFM.ruЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета

В России может появиться еще один вид налогового вычета — пенсионный. Предложения в Центробанк направили «Альянс пенсионных фондов» и Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов, пишет газета «Известия».
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Сергей Беляков
Граждане начинают активно вкладываться в финансовые продукты, если получают достаточный стимул, но текущие льготы по добровольному пенсионному страхованию недостаточны для прорыва.
— Сергей БеляковГородовой 24 июля в 01:45
с чего всё началось

Задача на вычитание: в РФ предложили ввести пенсионный налоговый вычет с лимитом 400 тыс

В России предложили ввести отдельный налоговый вычет, лимит для исчисления которого составит 400 тыс. рублей. Воспользоваться им смогут граждане, решившие самостоятельно копить на будущую пенсию — они получат право ежегодно возвращать до 52 тыс. рублей со своих добровольных взносов.
Известия23 июля в 17:01

Подробнее о событии

Пенсионные фонды поддержали идею налогового вычета за пенсионные накопления

Московский Комсомолец24 июля в 10:36

В России предложили ввести налоговый вычет для пенсионных накоплений

Комсомольская правда24 июля в 09:35

Для россиян могут ввести пенсионный налоговый вычет

Известия23 июля в 17:02

ЦБ ответил на предложение ввести пенсионный налоговый вычет

РБК24 июля в 04:44

Пенсионный налоговый вычет предложили ввести в России

РЕН ТВ23 июля в 22:35

В России задумали ввести пенсионный налоговый вычет

Lenta.ru23 июля в 17:44

ЦБ ответил на предложение ввести пенсионный налоговый вычет

РИА Новости24 июля в 06:35
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Политика

Путин обошел на катере боевые корабли на Кронштадтском рейде

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Шоу-бизнес

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Блогер и телеведущая Настя Ивлеева решила рассказать своим подписчикам о том, как именно ей удалось похудеть на 10 килограмм.
Live24 24 июля в 09:03
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Экономика

РБК: «Газпром» купил последнего крупного подрядчика на газовом рынке

Прошлой осенью «Газпром» купил другого своего крупного подрядчика — компанию «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга за 75 млрд рублей.
BFM.ru вчера в 12:14
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Финансы

ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%

Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru 24 июля в 09:24
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Происшествия

Число задержанных в ходе беспорядков в Сиэтле возросло до 45

По меньшей мере 45 человек были задержаны в ходе беспорядков в американском Сиэтле, передает РИА "Новости" со ссылкой на местную полицию.
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Игры

GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2

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Футбол

Ловчев высказался о возможном переходе Кокорина в «Спартак»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал информацию о возможном переходе Александра Кокорина в московский клуб, о чем сообщали СМИ.
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Глава Минздрава назвал срок снятия всех ограничений из-за коронавируса

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Газета.Ru 24 июля в 11:13
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Происшествия

Полицейские задержали подозреваемого в крупном пожаре под Волгоградом

ТАСС 03:07
Футбол

Эксперт считает, что «Зенит» выиграл Кубок из-за судейской ошибки

Бывший арбитр всероссийской категории Игорь Федотов заявил, что пенальти, который решил судьбу матча финала Кубка России между «Зенитом» и «Химками», был назначен ошибочно.
Свободная Пресса вчера в 12:44
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Происшествия

Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля

Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM вчера в 13:54
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Общество

Лидер КНДР закрыл город Кэсон из-за коронавируса

Российская газета вчера в 20:50
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Здоровье

Ученый призвал россиян срочно снизить потребление соли

Руководитель научного направления «Оптимальное питание» ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Александр Батурин призвал есть меньше соли как минимум в два раза.
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Происшествия

В Крыму расширили зону поиска пропавшего трехлетнего ребенка

Спасатели расширили до 15 км зону поиска трехлетнего ребенка, который пропал в Симферопольском районе 24 июля.
Известия 03:26
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Общество

Просмотр ТВ более двух часов в день может убивать

Как сообщает ToDay News Ufa, просмотр телевизора более двух часов в день грозит для человека повышенным риском возникновения инфарктов и инсультов.
ToDay News Ufa 00:29
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Происшествия

В Берлине семь человек пострадали из-за наезда автомобиля на толпу

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Умер актер из фильма «Кошмар на улице Вязов» Джон Сэксон

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Вашингтон усилил давление на подрядчиков «Северного потока-2»

Вашингтон усилил давление на европейских подрядчиков, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Российская газета вчера в 23:50
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Футбол

Рац: слишком предан «Шахтёру», чтобы понять решение Луческу

Бывший защитник «Шахтёра» Рэзван Рац прокомментировал приход экс-наставника «горняков» на пост главного тренера киевского «Динамо».
Чемпионат 00:48
Здоровье

В Пермском крае за сутки выявили 73 случая коронавируса

В Пермском крае за прошедшие сутки выявили еще 73 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
ВЕТТА 03:30
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Общество

Молодые семьи в РФ получат выплаты на покупку жилья комфорткласса

Как сообщает ToDay News Ufa, чтобы получить выплаты на покупку жилья комфорткласса, молодым семьям необходимо участвовать в программе обеспечения доступным жильем.
ToDay News Ufa 24 июля в 15:42
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Космос

В России разработали схему полета на Луну без сверхтяжелой ракеты

Профиль вчера в 16:35
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Энергетика

Дегтярев удивился информации о закупке газа «Сахалин-1» за доллары

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в воскресенье, 26 июля, в ходе встречи с жителями Советской Гавани удивился тому, что регион закупает сахалинский газ, добывающийся американской компанией Exxon Neftegas, за доллары.
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Происшествия

Летевший в Улан-Удэ лайнер сел в Иркутске из-за курильщика

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Тираж Batman: Arkham City превысил 12,5 млн копий, а доход — 600 млн долларов

Тираж Batman: Arkham City превысил 12,5 млн копий. При этом игра заработала больше 600 млн долларов.
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«Ривер Плейт» не устроило предложение ЦСКА по Карраскалю

"Ривер Плейт" не принял первое предложение ЦСКА о покупке хавбека Хорхе Карраскаля.
Vprognoze.ru 24 июля в 22:07
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Наука

В Антарктике впервые обнаружена утечка придонного метана

Ученые из Университета штата Орегон подтвердили данные о первой активной утечке метана с антарктического морского дна.
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В регионе Монголии ввели бессрочный карантин из-за бубонной чумы

В районе Улиастай провинции Завхан на западе Монголии власти ввели бессрочный карантин после того, как у одного из местных жителей заподозрили бубонную чуму.
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Общество

В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала

Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 02:20
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Авто

Илон Маск анонсировал две новые модели у Tesla

Тперь в ходе пресс-конференции генеральный директор Tesla дал комментарии и упомянул о двух новых моделях компании — компактном автомобиле и автомобиле повышенной вместимости.
Avtovesti.com вчера в 01:54
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