Экономика
BFM.ruЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета
В России может появиться еще один вид налогового вычета — пенсионный. Предложения в Центробанк направили «Альянс пенсионных фондов» и Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов, пишет газета «Известия».
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Граждане начинают активно вкладываться в финансовые продукты, если получают достаточный стимул, но текущие льготы по добровольному пенсионному страхованию недостаточны для прорыва.
с чего всё началось
В России предложили ввести отдельный налоговый вычет, лимит для исчисления которого составит 400 тыс. рублей. Воспользоваться им смогут граждане, решившие самостоятельно копить на будущую пенсию — они получат право ежегодно возвращать до 52 тыс. рублей со своих добровольных взносов.Известия23 июля в 17:01
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Пенсионные фонды поддержали идею налогового вычета за пенсионные накопления
Московский Комсомолец24 июля в 10:36
В России предложили ввести налоговый вычет для пенсионных накоплений
Комсомольская правда24 июля в 09:35
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Evo-rus.com вчера в 02:16
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Свободная Пресса вчера в 12:44
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Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM вчера в 13:54
Общество
Лидер КНДР закрыл город Кэсон из-за коронавируса
Российская газета вчера в 20:50
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Руководитель научного направления «Оптимальное питание» ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Александр Батурин призвал есть меньше соли как минимум в два раза.
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Спасатели расширили до 15 км зону поиска трехлетнего ребенка, который пропал в Симферопольском районе 24 июля.
Известия 03:26
Общество
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ToDay News Ufa 00:29
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Умер актер из фильма «Кошмар на улице Вязов» Джон Сэксон
Evo-rus.com 03:50
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Вашингтон усилил давление на подрядчиков «Северного потока-2»
Вашингтон усилил давление на европейских подрядчиков, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".
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Футбол
Рац: слишком предан «Шахтёру», чтобы понять решение Луческу
Бывший защитник «Шахтёра» Рэзван Рац прокомментировал приход экс-наставника «горняков» на пост главного тренера киевского «Динамо».
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Профиль вчера в 16:35
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Тираж Batman: Arkham City превысил 12,5 млн копий, а доход — 600 млн долларов
Тираж Batman: Arkham City превысил 12,5 млн копий. При этом игра заработала больше 600 млн долларов.
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Наука
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Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
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Авто
Илон Маск анонсировал две новые модели у Tesla
Тперь в ходе пресс-конференции генеральный директор Tesla дал комментарии и упомянул о двух новых моделях компании — компактном автомобиле и автомобиле повышенной вместимости.
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