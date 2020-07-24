Экономика
BFM.ruЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета
В России может появиться еще один вид налогового вычета — пенсионный. Предложения в Центробанк направили «Альянс пенсионных фондов» и Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов, пишет газета «Известия».
Читать в источнике
Оценить3,7K
Граждане начинают активно вкладываться в финансовые продукты, если получают достаточный стимул, но текущие льготы по добровольному пенсионному страхованию недостаточны для прорыва.
с чего всё началось
В России предложили ввести отдельный налоговый вычет, лимит для исчисления которого составит 400 тыс. рублей. Воспользоваться им смогут граждане, решившие самостоятельно копить на будущую пенсию — они получат право ежегодно возвращать до 52 тыс. рублей со своих добровольных взносов.Известия23 июля в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Пенсионные фонды поддержали идею налогового вычета за пенсионные накопления
Московский Комсомолец24 июля в 10:36
В России предложили ввести налоговый вычет для пенсионных накоплений
Комсомольская правда24 июля в 09:35
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 05:33, Ашберн
Происшествия
В Берлине семь человек ранены из-за наезда машины на толпу
Автомобиль врезался в Берлине в воскресенье утром в группу людей, семь человек ранены, сообщили в правоохранительных органах.
Интерфакс 04:13
Наука
Ученые поняли, почему при COVID-19 пропадает обоняние
Ученые выяснили, почему при COVID-19 пропадает обоняние.
Газета.Ru вчера в 10:48
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 02:20
Армия и оружие
В России успешно завершаются испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»
В России успешно завершаются испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон». Об этом сообщили в российском Минобороны.
RT на русском 05:22
Футбол
ФК «Зенит» завоевал Кубок России
Футбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербург) обыграл в субботу подмосковные «Химки» в финале розыгрыша Олимп-Кубка России-2019/20.
BFM.ru вчера в 12:15
Происшествия
В Крыму обнаружили тело пропавшего трехлетнего ребенка
Спасатели обнаружили тело пропавшего в пятницу в селе Строгановка под Симферополем трехлетнего мальчика, сообщил журналистам министр МЧС по региону Сергей Шахов.
РИА Новости 05:01
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 24 июля в 03:56
Футбол
Талалаев покинул пост главного тренера ФК «Крылья Советов»
Российский тренер Андрей Талалаев покинул пост наставника «Крыльев Советов». Соответствующая информация появилась на сайте самарцев.
Vprognoze.ru вчера в 23:44
Политика
В Петербурге авиация завершила Главный военно-морской парад
Санкт-Петербург, 26 июля 2020, 12:11 — REGNUM В Петербурге пролётом авиации ВМФ и ВКС завершился Главный военно-морской парад, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 05:11
Здоровье
В регионе Монголии ввели бессрочный карантин из-за бубонной чумы
В районе Улиастай провинции Завхан на западе Монголии власти ввели бессрочный карантин после того, как у одного из местных жителей заподозрили бубонную чуму.
Lenta.ru 02:30
Технологии
В WhatsApp появится функция привязанных устройств для одного аккаунта
Ко всему прочему, в распоряжении пользователей появится улучшенный поиск. Он позволит отыскивать фотографии, видео, ссылки и прочий контент.
Evo-rus.com 02:31
Политика
Пашинян заявил о попытке сделать Россию ареной этнических столкновений
"Антиармянские атаки проживающих в России азербайджанцев являются не только выражением антиармянской риторики азербайджанского руководства, но и попыткой сделать ее ареной этнических столкновений", - заявил Пашинян.
Газета.Ru вчера в 09:21
Происшествия
Мигрант признался в поджоге собора XV века во Франции
Выходец из Руанды признался в поджоге собора Святых Петра и Павла XV века во французском городе Нант. Об этом сообщает Associated Press.
Lenta.ru 04:08
Армия и оружие
Силы ДНР получили приказ о запрете ведения огня с 27 июля
Народная милиция самопровозглашённой Донецкой народной республики издала приказ о запрете ведения огня подразделениями с 27 июля.
RT на русском 05:21
Происшествия
Похищенный мужчина на ходу выпрыгнул из багажника машины в Москве
Московский Комсомолец 04:50
Здоровье
Врач напомнил о способах отличить грипп от коронавируса
Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников напомнил о способах отличить грипп от коронавируса.
Lenta.ru 05:28
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM вчера в 13:54
Происшествия
СК возбудил новые дела из-за фото нацистов в «Бессмертном полку»
Российская газета вчера в 07:07
Происшествия
Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии
Российская газета вчера в 09:54
Наука
Во вьетнамской пещере найдены свидетельства существования ранних людей
Большая часть следов присутствия ранних людей была обнаружена в пещере Тхам Кит.
Мойка78 24 июля в 11:00
Происшествия
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя судится со следствием
Live24 24 июля в 05:03
Гаджеты
В Intel признали проблемы с переходом на 7-нанометровый техпроцесс
В компании Intel официально признали проблемы с переходом на 7 нм техпроцесс и заявили о задержке выхода моделей, выпущенных по новому техпроцессу.
Astera вчера в 08:44
Экономика
Банк России отозвал лицензии у банков из Москвы и Санкт-Петербурга
Банк России отозвал лицензии у двух небольших банков - московского Народного банка (297-е место по активам) и петербургского банка "Невастройинвест" (349-е место).
Российская газета 24 июля в 02:46
ЖКХ
Тарифы на ЖКХ в Московской области выросли на 2%
Рост тарифов на услуги ЖКХ в Московской области был сдержан в рамках борьбы с последствиями пандемии, заявил губернатор области Андрей Воробьев 26 июля в интервью на телеканале «Россия-1».
ИА Красная Весна 03:18
Общество
В Крыму объявлено штормовое предупреждение
Симферополь, 26 июля 2020, 11:20 — REGNUM В Крыму объявлено штормовое предупреждение на ближайшие два дня.
REGNUM 04:20
Общество
Первый случай подозрения на коронавирус зафиксирован в КНДР
RT на русском вчера в 19:05
Космос
Томские ученые будут управлять роем космических спутников
Ученые Томского политеха примут участие в эксперименте «Рой малых космических аппаратов (МКА)» на российском сегменте МКС.
vtomske.ru 05:00
Кино
Умер актер из фильма «Кошмар на улице Вязов» Джон Сэксон
Evo-rus.com 03:50
Шоу-бизнес
Дочь Розы Сябитовой отпраздновала свадьбу во второй раз
Дочь востребованной российской телевизионной ведущей Розы Сябитовой Ксения во второй раз вышла замуж.
ГлобалМСК.ру 23 июля в 03:47