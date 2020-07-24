Экономика

BFM.ruBFM.ruЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета

В России может появиться еще один вид налогового вычета — пенсионный. Предложения в Центробанк направили «Альянс пенсионных фондов» и Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов, пишет газета «Известия».
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Сергей Беляков
Граждане начинают активно вкладываться в финансовые продукты, если получают достаточный стимул, но текущие льготы по добровольному пенсионному страхованию недостаточны для прорыва.
— Сергей БеляковГородовой 24 июля в 01:45
с чего всё началось

Задача на вычитание: в РФ предложили ввести пенсионный налоговый вычет с лимитом 400 тыс

В России предложили ввести отдельный налоговый вычет, лимит для исчисления которого составит 400 тыс. рублей. Воспользоваться им смогут граждане, решившие самостоятельно копить на будущую пенсию — они получат право ежегодно возвращать до 52 тыс. рублей со своих добровольных взносов.
Известия23 июля в 17:01

Подробнее о событии

Пенсионные фонды поддержали идею налогового вычета за пенсионные накопления

Московский Комсомолец24 июля в 10:36

В России предложили ввести налоговый вычет для пенсионных накоплений

Комсомольская правда24 июля в 09:35

В России задумали ввести пенсионный налоговый вычет

Lenta.ru23 июля в 17:44

ЦБ ответил на предложение ввести пенсионный налоговый вычет

РБК24 июля в 04:44

Пенсионный налоговый вычет предложили ввести в России

РЕН ТВ23 июля в 22:35

ЦБ ответил на предложение ввести пенсионный налоговый вычет

РИА Новости24 июля в 06:35

Для россиян могут ввести пенсионный налоговый вычет

Известия23 июля в 17:02
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 06:51, Ашберн
Общество

День Военно-Морского Флота начали праздновать в России

АМИТЕЛ 00:45
Общество

Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа

С 1 августа россиянам начнут выплачивать повышенные пособия и пенсии.
ToDay News Ufa 01:20
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Общество

Россия с 1 августа открывает рейсы в Великобританию, Турцию и Танзанию

С 1 августа возобновляется авиационное сообщение в такие города Турции, как Анкара и Стамбул.
Государственные Вести 24 июля в 10:14
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Происшествия

Обнаружено тело пропавшего в Крыму трехлетнего мальчика

Спасатели нашли тело пропавшего в пятницу, 24 июля, в селе Строгановка под Симферополем трехлетнего мальчика.
Газета.Ru 05:39
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Общество

Выпускник из Костромы пятым в истории набрал 400 баллов на ЕГЭ

РБК вчера в 22:49
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Шоу-бизнес

Елена Кондулайнен была госпитализирована с подозрением на инсульт

62-летняя Елена Кондулайнен была госпитализирована в медицинское учреждение с подозрением на инсульт.
Вокруг ТВ вчера в 06:18
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Наука

Коронавирус может распространяться на расстояние более 8 метров

Немецкие ученые заявили, что коронавирус может распространяться на расстояние более 8 метров.
Моя Москва.онлайн вчера в 07:12
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Политика

В ЛНР заявили об отправке украинских боевиков в Азербайджан

Некоторые граждане Украины участвуют в армяно-азербайджанском конфликте на стороне Азербайджана под руководством Службы безопасности Незалежной (СБУ).
Life.ru вчера в 10:58
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Политика

Жириновский заявил, что готов встать на колени перед хабаровчанами

Несменный глава ЛДПР обратился к жителям Хабаровска с просьбой выразить всяческую поддержку ВРИО губернатора М. Дегтярева.
Discover24 вчера в 03:12
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Здоровье

Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной

Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 13:55
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Армия и оружие

Россия успешно завершает испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что у России появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда такое вооружение создадут другие страны.
Телеканал Санкт-Петербург 05:25
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Гаджеты

Аналитики предсказали невысокий спрос на новые iPhone

Находятся либо на уровне прошлогодних моделей, либо даже ниже. В итоге аналитики не ждут роста спроса на iPhone в связи с «5G-суперциклом».
Ferra 06:28
Общество

Глава Минздрава назвал срок снятия всех ограничений из-за коронавируса

Россия следует курсу, по которому снятие всех ограничений запланировано на февраль, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Газета.Ru 24 июля в 11:13
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Экономика

Экономист предрек россиянам осенью крах хуже 1999 года

Бывший преподаватель высшей школы экономики (ВШЭ) УрФУ Константин Юрченко предупредил о возможном тяжелом кризисе, который ждет россиян осенью этого года.
Московский Комсомолец вчера в 04:15
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Единоборства

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру вчера в 04:05
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Общество

Дегтярев пообщался с протестующими в поддержку Фургала

Lenta.ru 00:14
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Здоровье

Бессрочный карантин из-за бубонной чумы был введен в регионе Монголии

Отмечается, что неделю назад у 39-летнего жителя Улиастая выявили симптомы недуга, также высокую температуру, головную боль и боль в мышцах, после того, как он со своей семьей съел мясо сурка, который в основном и считается переносчиком бубонной чумы.
RuNews24.ru 05:01
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Футбол

«Барселона» намерена продать 12 игроков в летнее трансферное окно

"Барселона" в летнее трансферное окно намерена совершить кадровую революцию и продать 12 игроков, в которых не заинтересован главный тренер Кике Сетьен.
Sport.ru 24 июля в 07:30
Происшествия

Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля

Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM вчера в 13:54
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Общество

Совладельцы РЕСО возместят ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве

Совладелец страховой группы РЕСО миллиардер Сергей Саркисов обратился к представителям азербайджанской и армянской диаспор с призывом способствовать прекращению беспорядков в Москве на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе.
РБК 02:16
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Происшествия

СК возбудил новые дела из-за фото нацистов в «Бессмертном полку»

Российская газета вчера в 07:07
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Космос

Астрономы впервые получили изображение солнцеподобной звезды

Российская газета 23 июля в 04:40
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Общество

Умерла автор знаменитого антиперестроечного манифеста Нина Андреева

В Санкт-Петербурге в возрасте 81 года умерла Нина Андреева — автор статьи «Не могу поступаться принципами», которая была опубликована в 1988 году в газете «Советская Россия».
BFM.ru 06:36
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Общество

В КНДР сообщили о первом случае подозрения на заражение коронавирусом

РИА Новости вчера в 17:46
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Шоу-бизнес

45-летний Константин Богомолов опубликовал архивную детскую фотографию

Вокруг ТВ вчера в 05:04
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Политика

Антироссийская истерия президента Вучича продолжается

Владимир Беба Попович Vladimira Popovic Первые открытые признаки антироссийской кампании в Сербии появились в СМИ в конце ноября 2019 года в так называемом деле "Шпион из российского посольства", в котором предполагаемый сотрудник посольства России в Сербии и российской разведывательной службы ГРУ Георгий Клебан якобы вербует и покупает конфиденциальную информацию у "одного сербского офицера".
REGNUM вчера в 12:36
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Происшествия

В Берлине семь человек ранены из-за наезда машины на толпу

Автомобиль врезался в Берлине в воскресенье утром в группу людей, семь человек ранены, сообщили в правоохранительных органах.
Интерфакс 04:13
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Шоу-бизнес

Тимати улетел отдыхать с дочкой Алисой отдельно от Решетовой

Поклонников хип-хоп-исполнителя Тимура Юнусова, более известного под сценическим псевдонимом Тимати, очень удивило, что артист решил отдохнуть с дочкой Алисой отдельно от 24-летней возлюбленной Анастасии Решетовой.
Территория новостей 24 июля в 03:13
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Наука

Раскрыта история происхождения странных метеоритов, найденных на Земле

Ученые считают, что у большей части метеоритов, упавших на Землю, присутствует состав, который предполагает, что они произошли именно от таких ранних планетезималей, расплавленных и не расплавленных.
Live24 вчера в 04:58
Музыка

Эмин Агаларов представил клип на песню Максима Фадеева «МММ»

Эмин Агаларов представил клип на песню под названием «МММ». Ролик опубликован на YouTube-канале певца.
Культуромания 04:42
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