Белград резко усилил антироссийский курс — сербский политик

Внешнеполитический курс Белграда на подрыв дружбы между русским и сербским народами резко ускорился в последние несколько месяцев и напрямую связан с президентом страны Александром Вучичем, заявил сербский политик и общественный деятель Младжан Джорджевич 25 июля в своей статье на ИА Regnum.