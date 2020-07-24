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BFM.ru
BFM.ru

ЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета

В России может появиться еще один вид налогового вычета — пенсионный. Предложения в Центробанк направили «Альянс пенсионных фондов» и Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов, пишет газета «Известия».В источнике
Сергей Беляков
Граждане начинают активно вкладываться в финансовые продукты, если получают достаточный стимул, но текущие льготы по добровольному пенсионному страхованию недостаточны для прорыва.
С чего всё началось
Известия

Задача на вычитание: в РФ предложили ввести пенсионный налоговый вычет с лимитом 400 тыс

В России предложили ввести отдельный налоговый вычет, лимит для исчисления которого составит 400 тыс. рублей. Воспользоваться им смогут граждане, решившие самостоятельно копить на будущую пенсию — они получат право ежегодно возвращать до 52 тыс. рублей со своих добровольных взносов.
Известия23 июля в 17:01
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Московский Комсомолец

Пенсионные фонды поддержали идею налогового вычета за пенсионные накопления

Московский Комсомолец24 июля в 10:36
Комсомольская правда

В России предложили ввести налоговый вычет для пенсионных накоплений

Комсомольская правда24 июля в 09:35
РБК

ЦБ ответил на предложение ввести пенсионный налоговый вычет

РБК24 июля в 04:44
РИА Новости

ЦБ ответил на предложение ввести пенсионный налоговый вычет

РИА Новости24 июля в 06:35
РЕН ТВ

Пенсионный налоговый вычет предложили ввести в России

РЕН ТВ23 июля в 22:35
Lenta.ru

В России задумали ввести пенсионный налоговый вычет

Lenta.ru23 июля в 17:44
Известия

Для россиян могут ввести пенсионный налоговый вычет

Известия23 июля в 17:02

Морской парад в честь Дня ВМФ прошел во Владивостоке

Морской парад в честь Дня Военно-морского флота состоялся утром в воскресенье во Владивостоке, главной базе Тихоокеанского флота (ТОФ), в торжественный строй встали корабли основных классов, сообщила пресс-служба флота.
ТАСС21:48
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Посол США в Афинах высказался о зонах в Восточном Средиземноморье

Посол США в Греции Джеффри Пайетт высказался о морской территории в Восточном Средиземноморье, которую Греция считает своей исключительной экономической зоной и где Турция намерена проводить сейсмические исследования месторождений.
РИА Новости23 июля в 11:00
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МИД ответил на предложение Климкина сделать Крым проблемой для России

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала призыв экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина сделать из Крыма "внутреннюю и внешнюю проблему для России".
РИА Новостивчера в 12:44
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РФС подписал соглашения о сотрудничестве с шестью регионами

Российский футбольный союз (РФС) подписал соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с Министерством спорта, а также администрациями и Федерациями футбола Пермского края, Курганской, Омской, Свердловской, Тюменской и Ульяновской областей.
Спорт день за днемвчера в 11:14

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.рувчера в 04:05
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Роспотребнадзор: школьная линейка 1 сентября может пройти дистанционно

Если на 1 сентября будут хорошие погодные условия, снизится количество заражений, то не исключено, что школы смогут провести День знаний на открытом воздухе, как раньше – возле школы.
Туапсинские вестивчера в 08:00
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RT на русском24 июля в 12:45
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Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста

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Известиявчера в 09:43
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Белград резко усилил антироссийский курс — сербский политик

Внешнеполитический курс Белграда на подрыв дружбы между русским и сербским народами резко ускорился в последние несколько месяцев и напрямую связан с президентом страны Александром Вучичем, заявил сербский политик и общественный деятель Младжан Джорджевич 25 июля в своей статье на ИА Regnum.
ИА Красная Веснавчера в 14:06
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