Экономика

BFM.ruBFM.ruЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета

В России может появиться еще один вид налогового вычета — пенсионный. Предложения в Центробанк направили «Альянс пенсионных фондов» и Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов, пишет газета «Известия».
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Сергей Беляков
Граждане начинают активно вкладываться в финансовые продукты, если получают достаточный стимул, но текущие льготы по добровольному пенсионному страхованию недостаточны для прорыва.
— Сергей БеляковГородовой вчера в 01:45
с чего всё началось

Задача на вычитание: в РФ предложили ввести пенсионный налоговый вычет с лимитом 400 тыс

В России предложили ввести отдельный налоговый вычет, лимит для исчисления которого составит 400 тыс. рублей. Воспользоваться им смогут граждане, решившие самостоятельно копить на будущую пенсию — они получат право ежегодно возвращать до 52 тыс. рублей со своих добровольных взносов.
Известия23 июля в 17:01

Подробнее о событии

В России задумали ввести пенсионный налоговый вычет

Lenta.ru23 июля в 17:44

В России предложили ввести налоговый вычет для пенсионных накоплений

Комсомольская правдавчера в 09:35

ЦБ ответил на предложение ввести пенсионный налоговый вычет

РИА Новостивчера в 06:35

ЦБ ответил на предложение ввести пенсионный налоговый вычет

РБКвчера в 04:44

Пенсионный налоговый вычет предложили ввести в России

РЕН ТВ23 июля в 22:35

Пенсионные фонды поддержали идею налогового вычета за пенсионные накопления

Московский Комсомолецвчера в 10:36

Для россиян могут ввести пенсионный налоговый вычет

Известия23 июля в 17:02
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Единоборства

Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107

Газета.Ru вчера в 16:03
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Политика

В ГД прокомментировали киевскую стратегию «деоккупации» Крыма

Закон, приравнивающий отчуждение российских территорий к экстремизму, является публичным аргументом против украинской стратегии «деоккупации» Крыма.
News.ru 02:17
Общество

В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала

Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 02:20
2,7K
Политика

Климкин призвал сделать Крым проблемой для России

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин призвал Киев создать из Крыма внутреннюю и внешнюю проблему для России.
Газета.Ru 02:29
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Общество

За сутки в Саратовской области выявлено 98 случаев коронавируса

Сегодня, 25 июля оперштаб при Правительстве Саратовской области сообщает о лабораторно подтвержденных новых 98 случаях заболевания коронавирусом.
Саратов.Экспресс 02:31
1,4K
Политика

Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым

Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru вчера в 11:51
1,2K
Общество

Южная Корея и Россия могут возобновить авиаперевозки с 1 августа

24 июля российский премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал возобновление международного авиасообщения РФ с 1 августа.
Известия вчера в 22:44
Общество

Еще шесть пациентов с COVID-19 скончались в Иркутской области

В Иркутской области за сутки скончались шесть человек с коронавирусом, сообщили 25 июля в оперативном штабе.
Твой Иркутск 01:38
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Происшествия

Шесть человек умерли от коронавируса за сутки в Новосибирской области

Смерть шестерых человек от коронавируса зарегистрировал оперштаб Новосибирской области за минувшие сутки.
Atas.info 02:03
Интернет

Россиянам рассказали, как защитить гаджеты от вредоносных программ

Мясоедов отмечает, что безопасность гаджетов – это, в первую очередь, правильные действия со стороны самих пользователей.
Evo-rus.com 02:35
3
Общество

Россия подала заявку на тендер ВОЗ на поставку вакцины от COVID-19

Гендиректор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов заявил, что центр подал заявку на участие в международном тендере Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на поставку вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 02:49
Финансы

ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%

Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru вчера в 09:24
1,1K
Экономика

Названы самые пострадавшие от коронавируса регионы России

Федеральный центр направил пострадавшим от коронавируса регионам триллион рублей, это на 56 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Lenta.ru вчера в 07:42
13
Общество

Минздрав спрогнозировал ситуацию с коронавирусом в России осенью

Заболеваемость COVID-19 осенью в России может вырасти, но значительного прироста новых случаев не ожидается.
BFM.ru 02:09
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Шоу-бизнес

Кристина Асмус посмеялась над разделом имущества с Харламовым

Актриса Кристина Асмус пошутила над разделом имущества с Гариком Харламовым, опубликовав в соцсети фотографию с кучей коробок.
Sibnet Новости 23 июля в 23:35
29
Наука

Выявлен самый древний штамм оспы в останках эпохи викингов

МедиаПоток вчера в 06:56
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Происшествия

Почти 70 тыс. жителей Челябинска остались без света из-за сбоя

Интерфакс 02:35
Общество

Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru вчера в 03:56
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Политика

Путин поздравил сотрудников органов следствия

Владимир Путин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником.
RT на русском 01:01
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Футбол

«Манчестер Юнайтед» может купить Облака на замену де Хеа

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к голкиперу «Атлетико» Яну Облаку, сообщает Daily Mail.
Чемпионат вчера в 19:59
Политика

Джонсон поручил военным подготовиться к четырем зимним бедствиям

Премьер Великобритании Борис Джонсон призвал военных подготовиться к четырем угрожающим стране бедствиям, пишет 23 июля Daily Mail.
Известия 23 июля в 20:10
2
Здоровье

Вторая волна коронавируса ожидается с более опасными последствиями

Вторая волна коронавируса ожидается с более опасными последствиями.
Evo-rus.com 22 июля в 23:55
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Космос

У «Роскосмоса» возникли проблемы при стыковке грузового корабля к МКС

Эхо Москвы вчера в 12:03
Общество

В Москве за сутки 561 пациент вылечился от коронавируса

В Москве за последние сутки выздоровел 561 пациент после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
RT на русском 02:25
598
Общество

Шемякин оценил изменения в памятнике на могиле Высоцкого

Скульптор, художник Михаил Шемякин прокомментировал изменения в памятнике на могиле актёра, поэта и барда Владимира Высоцкого.
RT на русском вчера в 16:39
23
Шоу-бизнес

Алла Пугачёва в мини станцевала на вечеринке

Фанаты смогли увидеть, как Алла Пугачева и Максим Галкин танцуют и подпевают под популярные песни.
Bimru.ru 23 июля в 06:58
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Общество

За сутки 68 человек заболели коронавирусом в Кузбассе

Kursk.com вчера в 00:45
28
Происшествия

В Царском селе ребенок уронил бюст умирающего гиганта XVIII века

РИА Новости 23 июля в 12:33
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Политика

Дипломаты покинули консульство КНР в Хьюстоне после приказа закрыться

Китайские дипломаты в пятницу днем освободили здание консульства КНР в американском Хьюстоне (штат Техас) после того, как власти США во вторник дали им 72 часа на закрытие диппредставительства, сообщает Associated Press.
Интерфакс вчера в 22:54
9
Экономика

В Совфеде дали оценку идее о выплате пенсионерам по 15 тыс. рублей

Ранее в Общественной палате предложили единовременные выплаты пенсионерам в размере 15 тыс. рублей в качестве поддержки.
Газета.Ru 23 июля в 03:26
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