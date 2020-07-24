Экономика
BFM.ruЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета
В России может появиться еще один вид налогового вычета — пенсионный. Предложения в Центробанк направили «Альянс пенсионных фондов» и Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов, пишет газета «Известия».
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Граждане начинают активно вкладываться в финансовые продукты, если получают достаточный стимул, но текущие льготы по добровольному пенсионному страхованию недостаточны для прорыва.
с чего всё началось
В России предложили ввести отдельный налоговый вычет, лимит для исчисления которого составит 400 тыс. рублей. Воспользоваться им смогут граждане, решившие самостоятельно копить на будущую пенсию — они получат право ежегодно возвращать до 52 тыс. рублей со своих добровольных взносов.Известия23 июля в 17:01
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В России предложили ввести налоговый вычет для пенсионных накоплений
Комсомольская правдавчера в 09:35
Пенсионные фонды поддержали идею налогового вычета за пенсионные накопления
Московский Комсомолецвчера в 10:36
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Закон, приравнивающий отчуждение российских территорий к экстремизму, является публичным аргументом против украинской стратегии «деоккупации» Крыма.
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RT на русском 02:49
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%
Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
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Экономика
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Lenta.ru вчера в 07:42
Общество
Минздрав спрогнозировал ситуацию с коронавирусом в России осенью
Заболеваемость COVID-19 осенью в России может вырасти, но значительного прироста новых случаев не ожидается.
BFM.ru 02:09
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Sibnet Новости 23 июля в 23:35
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Выявлен самый древний штамм оспы в останках эпохи викингов
МедиаПоток вчера в 06:56
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
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Эхо Москвы вчера в 12:03
Общество
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В Москве за последние сутки выздоровел 561 пациент после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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Общество
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Экономика
В Совфеде дали оценку идее о выплате пенсионерам по 15 тыс. рублей
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