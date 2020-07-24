Экономика
BFM.ruЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета
В России может появиться еще один вид налогового вычета — пенсионный. Предложения в Центробанк направили «Альянс пенсионных фондов» и Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов, пишет газета «Известия».
Читать в источнике
Оценить3,6K
Граждане начинают активно вкладываться в финансовые продукты, если получают достаточный стимул, но текущие льготы по добровольному пенсионному страхованию недостаточны для прорыва.
с чего всё началось
В России предложили ввести отдельный налоговый вычет, лимит для исчисления которого составит 400 тыс. рублей. Воспользоваться им смогут граждане, решившие самостоятельно копить на будущую пенсию — они получат право ежегодно возвращать до 52 тыс. рублей со своих добровольных взносов.Известия23 июля в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Пенсионные фонды поддержали идею налогового вычета за пенсионные накопления
Московский Комсомолецвчера в 10:36
В России предложили ввести налоговый вычет для пенсионных накоплений
Комсомольская правдавчера в 09:35
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 23:28, Ашберн
Общество
В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение
Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
РИА Новости 21:48
Происшествия
СК возбудил дело после крушения легкомоторного самолета под Курском
Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолета в Курской области.
ТАСС 14:24
Политика
Названы главные претенденты на пост президента США в 2024 году
Американское издание The National Interest назвало пять главных предполагаемых кандидатов от Демократической партии на пост президента США в 2024 году.
Lenta.ru 13:59
Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру 04:05
Происшествия
СК возбудил новые дела из-за фото нацистов в «Бессмертном полку»
Российская газета 07:07
Футбол
Футболисты «Зенита» разбили Кубок России во время празднования
Во время празднования победы в финальном матче Кубка России над "Химками" игроки "Зенита" сломали трофей.
Российская газета 13:00
Шоу-бизнес
Марат Башаров продаёт квартиру в Москве за 34 млн рублей
На сайтах о продаже недвижимости было замечено объявление о продаже квартиры в Москве за 34 млн рублей, площадь которой - 180 квадратных метров.
Kazanfirst.ru 15:42
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru вчера в 03:56
Технологии
Старые версии Windows 10 компания Microsoft обновит принудительно
Старые версии Windows 10 компания Microsoft обновит принудительно, что связано с переходом на следующий этап распространения последнего крупного обновления ОС.
Astera 08:20
Политика
Дегтярев считает, что суд над Фургалом должен быть открытым
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в воскресенье на встрече с жителями региона в поездке по районам заявил, что суд над бывшим руководителем края Сергеем Фургалом, которого обвиняют в организации убийств, должен пройти в открытом режиме.
ТАСС 22:20
Общество
Психиатр посоветовал мужчинам плакать
Плач – эффективное средство борьбы со стрессом, к которому мужчинам стоит прибегать не реже женщин, считает психиатр Евгений Фомин.
Известия 22:22
Общество
Выпускник из Костромы пятым в истории набрал 400 баллов на ЕГЭ
Выпускник набрал 400 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ), получив максимальную оценку по каждому из четырех предметов.
РБК 22:49
Общество
В США умер актер и телеведущий Реджис Филбин
В США в возрасте 88 лет скончался телеведущий, актер и певец Реджис Филбин.
РЕН ТВ 15:39
Экономика
СК: бюджет РФ теряет 58 млрд рублей в год из-за налоговых преступлений
Заместитель председателя СК России генерал-полковник Елена Леоненко рассказала, сколько теряет российский бюджет из-за налоговых преступлений.
Газета.Ru вчера в 23:26
Шоу-бизнес
Полина Гагарина впервые прокомментировала развод с мужем
Известная российская певица Полина Гагарина первый раз решилась высказаться на тему расставания со своим супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым.
Gazeta.SPb 16:17
Общество
Россиянам рекомендовали сделать прививки от гриппа и пневмококка
Минздрав РФ порекомендовал россиянам к осени сделать прививки от гриппа и пневмококка.
Телеканал 360° 16:58
Политика
Китай объявил о закрытии консульства США в городе Чэнду
Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду (провинция Сычуань).
РБК вчера в 00:19
Происшествия
Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии
Новорожденный мальчик, похищенный из роддома в Сальске Ростовской области, обнаружен в Калмыкии.
Российская газета 09:54
Политика
США усилили давление на европейских подрядчиков «Северного потока — 2»
Соединенные Штаты усиливают давление на европейские компании, участвующие в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом 25 июля сообщает немецкая газета Die Welt.
Известия 23:18
Политика
Пашинян заявил о попытке сделать Россию ареной этнических столкновений
"Антиармянские атаки проживающих в России азербайджанцев являются не только выражением антиармянской риторики азербайджанского руководства, но и попыткой сделать ее ареной этнических столкновений", - заявил Пашинян.
Газета.Ru 09:21
Здоровье
Доктор Мясников раскритиковал дистанционное обучение в школах
Дистанционное обучение в школах не может заменить очное, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
РБК 21:27
Общество
Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста
Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия 09:43
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%
Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru вчера в 09:24
Киберспорт
Rockstar анонсировала крупнейшее в истории обновление для GTA Online
Никакой другой подробной информации разработчик не стал раскрывать. Насчет даты выхода патча также ничего не сообщается.
Evo-rus.com 11:15
Общество
Морской парад в честь Дня ВМФ прошел во Владивостоке
Морской парад в честь Дня Военно-морского флота состоялся утром в воскресенье во Владивостоке, главной базе Тихоокеанского флота (ТОФ), в торжественный строй встали корабли основных классов, сообщила пресс-служба флота.
ТАСС 21:48
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM 13:54
Политика
В Кремле исключили, что митинги в Хабаровске организованы из-за рубежа
CT news вчера в 21:46