Экономика

BFM.ruBFM.ruЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета

В России может появиться еще один вид налогового вычета — пенсионный. Предложения в Центробанк направили «Альянс пенсионных фондов» и Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов, пишет газета «Известия».
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Сергей Беляков
Граждане начинают активно вкладываться в финансовые продукты, если получают достаточный стимул, но текущие льготы по добровольному пенсионному страхованию недостаточны для прорыва.
— Сергей БеляковГородовой вчера в 01:45
с чего всё началось

Задача на вычитание: в РФ предложили ввести пенсионный налоговый вычет с лимитом 400 тыс

В России предложили ввести отдельный налоговый вычет, лимит для исчисления которого составит 400 тыс. рублей. Воспользоваться им смогут граждане, решившие самостоятельно копить на будущую пенсию — они получат право ежегодно возвращать до 52 тыс. рублей со своих добровольных взносов.
Известия23 июля в 17:01

Подробнее о событии

Пенсионные фонды поддержали идею налогового вычета за пенсионные накопления

Московский Комсомолецвчера в 10:36

Пенсионный налоговый вычет предложили ввести в России

РЕН ТВ23 июля в 22:35

ЦБ ответил на предложение ввести пенсионный налоговый вычет

РИА Новостивчера в 06:35

ЦБ ответил на предложение ввести пенсионный налоговый вычет

РБКвчера в 04:44

В России предложили ввести налоговый вычет для пенсионных накоплений

Комсомольская правдавчера в 09:35

В России задумали ввести пенсионный налоговый вычет

Lenta.ru23 июля в 17:44

Для россиян могут ввести пенсионный налоговый вычет

Известия23 июля в 17:02
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Общество

В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение

Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
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Футболисты «Зенита» разбили Кубок России во время празднования

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Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
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Старые версии Windows 10 компания Microsoft обновит принудительно

Старые версии Windows 10 компания Microsoft обновит принудительно, что связано с переходом на следующий этап распространения последнего крупного обновления ОС.
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Экономика

СК: бюджет РФ теряет 58 млрд рублей в год из-за налоговых преступлений

Заместитель председателя СК России генерал-полковник Елена Леоненко рассказала, сколько теряет российский бюджет из-за налоговых преступлений.
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Китай объявил о закрытии консульства США в городе Чэнду

Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду (провинция Сычуань).
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Общество

Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста

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Финансы

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Rockstar анонсировала крупнейшее в истории обновление для GTA Online

Никакой другой подробной информации разработчик не стал раскрывать. Насчет даты выхода патча также ничего не сообщается.
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