Экономика

BFM.ruBFM.ruЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета

В России может появиться еще один вид налогового вычета — пенсионный. Предложения в Центробанк направили «Альянс пенсионных фондов» и Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов, пишет газета «Известия».
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Сергей Беляков
Граждане начинают активно вкладываться в финансовые продукты, если получают достаточный стимул, но текущие льготы по добровольному пенсионному страхованию недостаточны для прорыва.
— Сергей БеляковГородовой 24 июля в 01:45
с чего всё началось

Задача на вычитание: в РФ предложили ввести пенсионный налоговый вычет с лимитом 400 тыс

В России предложили ввести отдельный налоговый вычет, лимит для исчисления которого составит 400 тыс. рублей. Воспользоваться им смогут граждане, решившие самостоятельно копить на будущую пенсию — они получат право ежегодно возвращать до 52 тыс. рублей со своих добровольных взносов.
Известия23 июля в 17:01

Подробнее о событии

Пенсионные фонды поддержали идею налогового вычета за пенсионные накопления

Московский Комсомолец24 июля в 10:36

В России предложили ввести налоговый вычет для пенсионных накоплений

Комсомольская правда24 июля в 09:35

Для россиян могут ввести пенсионный налоговый вычет

Известия23 июля в 17:02

ЦБ ответил на предложение ввести пенсионный налоговый вычет

РБК24 июля в 04:44

Пенсионный налоговый вычет предложили ввести в России

РЕН ТВ23 июля в 22:35

В России задумали ввести пенсионный налоговый вычет

Lenta.ru23 июля в 17:44

ЦБ ответил на предложение ввести пенсионный налоговый вычет

РИА Новости24 июля в 06:35
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Армия и оружие

Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» успешно завершаются

Российская газета 05:31
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Общество

Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 24 июля в 03:56
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Футбол

В «Барселоне» объяснили назначение нового главного тренера и переход топ-плеймейкера

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу объяснил, зачем пригласил на пост главного тренера команды Шарунаса Ясикявичюса, а также подписал контракт с разыгрывающим защитником Ником Калатесом.
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Политика

Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески

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Происшествия

В Крыму обнаружили тело пропавшего трехлетнего ребенка

Трехлетнего мальчика, пропавшего в селе Строгановка под Симферополем, нашли мертвым, сообщил журналистам глава МЧС Крыма Сергей Шахов.
РИА Новости 07:02
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Армия и оружие

Киев направит в Донбасс военных, участвовавших в миссиях ООН

В самопровозглашенных ДНР и ЛНР объявили, что с 27 июля переходят к полному бессрочному прекращению огня в Донбассе.
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Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
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Шоу-бизнес

Настя Ивлеева и Элджей заболели коронавирусом

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Общество

Дегтярев пообщался с протестующими в поддержку Фургала

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Специалисты оценили перспективы АвтоВАЗа на украинском рынке

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Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля

Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
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Мигрант из Руанды признался в поджоге собора XV века во Франции

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Единоборства

Чимаев победил техническим нокаутом Макки на турнире UFC

Шведский боец смешанных единоборств (ММА) чеченского происхождения Хамзат Чимаев победил британца Риса Макки на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в ОАЭ.
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Анастасия Решетова намекнула на проблемы в отношениях с мужем

На вопрос подписчиков, все ли хорошо в отношениях Тимати и Решетовой, звездная теща ответила: "У меня нет привычки влезать в личную жизнь своих сыновей, я только наблюдатель и помощник, если меня об этом просят".
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Зак Снайдер представил необычную версию костюма Супермена

Знаменитый американский режиссер Зак Снайдер на онлайн-конференции Comic Con рассказал о некоторых необычных вариантах костюмов Супермена.
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Культура

Лариса Гузеева стала новой ведущей реалити-шоу «Дом-2»

Актриса Лариса Гузеева стала новой ведущей телепроекта "Дом-2". Как сообщают СМИ, артистке пообещали хороший гонорар.
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Армия и оружие

Нетаньяху заявил, что Ливан и Сирия ответят за атаки на Израиль

Ливан и Сирия понесут ответственность за любые нападения на Израиль, осуществляемые с их территорий.
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Суд арестовал переплывшего по Нарве российско-эстонскую границу шведа

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У доллара проблемы: миллиардеры нашли ему альтернативу

Обращает на себя внимание то, что нарратив изменился: если в прошлом любой глобальный кризис и сопутствующая нестабильность на финансовых рынках, а также рост самых разных экономических рисков провоцировали массовое "бегство в доллар", то сейчас ситуация выглядит совершенно иначе.
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В Петербурге завершился Главный военно-морской парад

В акватории Кронштадта завершился Главный военно-морской парад, проведённый в День Военного-морского флота.
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Родченков назвал причину бойкота СССР Олимпиады-1984 в Лос-Анджелесе

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков назвал причину бойкота СССР летних Олимпийских игр 1984 года в Лос-Анджелесе.
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Экономист Юрченко россиянам предрек осенью крах хуже 1999 года

Как объяснил экономист, Россия уже сегодня находится на уровне 1999-2000 года, но кризис все еще продолжается, а значит будет еще падение, пишет URA.RU.
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Здоровье

126 человек заболели коронавирусом в Ростовской области за сутки

По данным Роспотребнадзора на воскресенье, 26 июля, на Дону за последние сутки у 126 человек выявлено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
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В Telegram появились видеозвонки на iOS в тестовом режиме

Мессенджер Telegram начал тестировать видеозвонки. Об этом сообщает портал "Код Дурова". Пока что новая функция доступна только на iOS.
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