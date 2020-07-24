Экономика

BFM.ruBFM.ruЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета

В России может появиться еще один вид налогового вычета — пенсионный. Предложения в Центробанк направили «Альянс пенсионных фондов» и Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов, пишет газета «Известия».
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Сергей Беляков
Граждане начинают активно вкладываться в финансовые продукты, если получают достаточный стимул, но текущие льготы по добровольному пенсионному страхованию недостаточны для прорыва.
— Сергей БеляковГородовой 01:45
с чего всё началось

Задача на вычитание: в РФ предложили ввести пенсионный налоговый вычет с лимитом 400 тыс

В России предложили ввести отдельный налоговый вычет, лимит для исчисления которого составит 400 тыс. рублей. Воспользоваться им смогут граждане, решившие самостоятельно копить на будущую пенсию — они получат право ежегодно возвращать до 52 тыс. рублей со своих добровольных взносов.
Известиявчера в 17:01

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Пенсионный налоговый вычет предложили ввести в России

РЕН ТВвчера в 22:35

В России предложили ввести налоговый вычет для пенсионных накоплений

Комсомольская правда09:35

ЦБ ответил на предложение ввести пенсионный налоговый вычет

РИА Новости06:35

ЦБ ответил на предложение ввести пенсионный налоговый вычет

РБК04:44

Пенсионные фонды поддержали идею налогового вычета за пенсионные накопления

Московский Комсомолец10:36

В России задумали ввести пенсионный налоговый вычет

Lenta.ruвчера в 17:44

Для россиян могут ввести пенсионный налоговый вычет

Известиявчера в 17:02
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Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение

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Российский боец Магомед Исмаилов рассказал, как планирует победить Александра Емельяненко.
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Правительство Украины продлило карантин в стране до 31 августа

Правительство Украины продлило до 31 августа так называемый адаптивный карантин на территории страны, а также ввело определенную классификацию для украинских регионов по уровню заболеваемости COVID-19.
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Путин разрешил заморозить реальные пенсии россиян на 10 лет

Президент России Владимир Путин разрешил заморозить реальные пенсии россиян на 10 лет. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Не допущенный на выборы президента Белоруссии Цепкало уехал в Россию

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Новый командующий возглавил Сибирский округ войск нацгвардии РФ

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МИД ответил на предложение Помпео создать альянс против Китая

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Лукашенко допустил применение армии для наведения порядка в стране

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на радио Sputnik, об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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