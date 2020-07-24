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BFM.ru
BFM.ru

ЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета

В России может появиться еще один вид налогового вычета — пенсионный. Предложения в Центробанк направили «Альянс пенсионных фондов» и Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов, пишет газета «Известия».В источнике
Сергей Беляков
Граждане начинают активно вкладываться в финансовые продукты, если получают достаточный стимул, но текущие льготы по добровольному пенсионному страхованию недостаточны для прорыва.
С чего всё началось
Известия

Задача на вычитание: в РФ предложили ввести пенсионный налоговый вычет с лимитом 400 тыс

В России предложили ввести отдельный налоговый вычет, лимит для исчисления которого составит 400 тыс. рублей. Воспользоваться им смогут граждане, решившие самостоятельно копить на будущую пенсию — они получат право ежегодно возвращать до 52 тыс. рублей со своих добровольных взносов.
Известиявчера в 17:01
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Московский Комсомолец

Пенсионные фонды поддержали идею налогового вычета за пенсионные накопления

Московский Комсомолецвчера в 10:36
РЕН ТВ

Пенсионный налоговый вычет предложили ввести в России

РЕН ТВвчера в 22:35
РИА Новости

ЦБ ответил на предложение ввести пенсионный налоговый вычет

РИА Новостивчера в 06:35
РБК

ЦБ ответил на предложение ввести пенсионный налоговый вычет

РБКвчера в 04:44
Комсомольская правда

В России предложили ввести налоговый вычет для пенсионных накоплений

Комсомольская правдавчера в 09:35
Lenta.ru

В России задумали ввести пенсионный налоговый вычет

Lenta.ruвчера в 17:44
Известия

Для россиян могут ввести пенсионный налоговый вычет

Известиявчера в 17:02

В Башкирии продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет

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РИА Новостивчера в 14:30
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ИА Красная Веснавчера в 04:37

Проект «МРК-750 Орлан» представят на международной выставке

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Российское образование23 июля в 06:03