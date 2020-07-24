В России предложили ввести отдельный налоговый вычет, лимит для исчисления которого составит 400 тыс. рублей. Воспользоваться им смогут граждане, решившие самостоятельно копить на будущую пенсию — они получат право ежегодно возвращать до 52 тыс. рублей со своих добровольных взносов.

с чего всё началось

Граждане начинают активно вкладываться в финансовые продукты, если получают достаточный стимул, но текущие льготы по добровольному пенсионному страхованию недостаточны для прорыва.

«Авторы инициативы предлагают рассмотреть вариант увеличения лимита до 400 тысяч рублей (или, как вариант, до 6% от зарплаты) и выделить его в отдельный налоговый вычет», — пишет газета «Известия» со ссылкой на документ.

В РФ хотят ввести пенсионный налоговый вычет с лимитом 400 тысяч

Экономика «ГАЗ» обязался отчитываться перед Минфином США о своей деятельности Управление по контролю за иностранными активами Минфина США OFAC обновило генеральную лицензию №15I и ввело новые требования к отчетности и сертификации для "Группы ГАЗ", следует из документа и сопутствующих пояснений. 524

Футбол ЦСКА определился с трансферными планами на летнее окно Московский ЦСКА планирует летом купить нападающего, центрального защитника и опорного полузащитника.

Экономика Мишустин увеличил льготный кредит для ряда транспортных компаний Председатель правительства РФ Михаил Мишустин увеличил до пяти миллиардов рублей максимальный размер льготного кредита для системообразующих компаний транспорта и обрабатывающей промышленности, сообщает в субботу пресс-служба кабмина.

Футбол Чемпион мира и Европы по футболу Хави заражен коронавирусом В составе сборной Испании Хави стал чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы.

Единоборства Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107 Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно. 15

Общество Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет. 370

Общество В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС. 4,9K

Общество Захарова объяснила выбор Танзании для возобновления авиасообщения Возобновление авиасообщения России с Танзанией наряду с Турцией и Великобританией вызвано популярностью данного направления у россиян. 12

Политика Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона. 1,6K

Общество В России за сутки выявили 5871 заболевшего COVID-19 В России за прошедшие сутки выявили 5871 нового заболевшего коронавирусной инфекцией, общее число зараженных выросло до 806 720 человек. 38

Авто Компания Fiat готовит к выходу два новых кроссовера Итальянский Fiat готовит к выходу два новых кроссовера для бразильского рынка.

Происшествия СК подтвердил возбуждение дела о взятке против чиновника из Югры Следователи в Ханты-Мансийском автономном округе подтвердили факт возбуждения уголовного дела по статье о получении взятки в отношении заместителя директора департамента промышленности Югры, сообщает в субботу региональное следственное управление СК РФ. 12

Экономика Путин поручил проработать хеджирование нефтегазовых доходов Президент России Владимир Путин действительно поручил проработать возможность хеджирования нефтегазовых доходов РФ для их защиты от падения сырьевых цен, но никаких точных сроков для принятия решения нет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 87

Музыка Группа «Мумий Тролль» представила сингл с будущего альбома Группа «Мумий Тролль» представила сингл «Тот день когда». Как рассказали «Афише Daily», песня войдет в новый альбом коллектива «После зла».