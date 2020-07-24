Экономика
URA.RuВ РФ хотят ввести пенсионный налоговый вычет с лимитом 400 тысяч
«Авторы инициативы предлагают рассмотреть вариант увеличения лимита до 400 тысяч рублей (или, как вариант, до 6% от зарплаты) и выделить его в отдельный налоговый вычет», — пишет газета «Известия» со ссылкой на документ.
Читать в источнике
Оценить3,6K
Граждане начинают активно вкладываться в финансовые продукты, если получают достаточный стимул, но текущие льготы по добровольному пенсионному страхованию недостаточны для прорыва.
с чего всё началось
В России предложили ввести отдельный налоговый вычет, лимит для исчисления которого составит 400 тыс. рублей. Воспользоваться им смогут граждане, решившие самостоятельно копить на будущую пенсию — они получат право ежегодно возвращать до 52 тыс. рублей со своих добровольных взносов.Известия23 июля в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Пенсионные фонды поддержали идею налогового вычета за пенсионные накопления
Московский Комсомолецвчера в 10:36
В России предложили ввести налоговый вычет для пенсионных накоплений
Комсомольская правдавчера в 09:35
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 06:41, Ашберн
Общество
Шемякин оценил изменения в памятнике на могиле Высоцкого
RT на русском вчера в 16:39
Экономика
«ГАЗ» обязался отчитываться перед Минфином США о своей деятельности
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США OFAC обновило генеральную лицензию №15I и ввело новые требования к отчетности и сертификации для "Группы ГАЗ", следует из документа и сопутствующих пояснений.
Finam.Ru 23 июля в 04:10
Футбол
«СКА-Хабаровск» первый матч в новом сезоне ФНЛ сыграет 1 августа
Хабаровские вести вчера в 23:30
Происшествия
При преодолении Керченского пролива затонула бронемашина
Бронемашина БРДМ-2 затонула при форсировании Керченского пролива в рамках патриотической акции.
Коммерсантъ 05:47
Футбол
ЦСКА определился с трансферными планами на летнее окно
Московский ЦСКА планирует летом купить нападающего, центрального защитника и опорного полузащитника.
Советский спорт 06:22
Происшествия
В Дагестане в ДТП с четырьмя машинами погибли пять человек
Пять человек погибли и пятеро госпитализированы после ДТП в Хасавюртовском районе Дагестана.
ТАСС 05:02
Экономика
Мишустин увеличил льготный кредит для ряда транспортных компаний
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин увеличил до пяти миллиардов рублей максимальный размер льготного кредита для системообразующих компаний транспорта и обрабатывающей промышленности, сообщает в субботу пресс-служба кабмина.
РИА Новости 03:24
Политика
Хабаровский врио губернатора уволил трех чиновников команды Фургала
Ведомости 23 июля в 22:44
Происшествия
Девять человек задержаны после драк армян и азербайджанцев в Москве
ТАСС уточняет со ссылкой на полицию, что речь идет об участниках столкновений между армянами и азербайджанцами, произошедших в Москве накануне.
РБК 05:44
Футбол
Чемпион мира и Европы по футболу Хави заражен коронавирусом
В составе сборной Испании Хави стал чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы.
РИА Новости 05:35
Единоборства
Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107
Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru вчера в 16:03
Происшествия
В Калининградской области во время репетиции парада ВМФ зрителей накрыло волной
Новый Калининград.Ru 04:32
Политика
Китай объявил о закрытии консульства США в городе Чэнду
Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду (провинция Сычуань).
РБК вчера в 00:19
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru вчера в 03:56
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 02:20
Общество
Захарова объяснила выбор Танзании для возобновления авиасообщения
Возобновление авиасообщения России с Танзанией наряду с Турцией и Великобританией вызвано популярностью данного направления у россиян.
ТАСС вчера в 16:31
Кино
Disney отложила премьеры «Мулан» и «Аватара»
NewInform вчера в 02:31
Политика
Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru вчера в 11:51
Общество
Доктор Мясников рассказал о «потенциальных убийцах» за рулем
Доктор Александр Мясников, главврач ГКБ №71 имени Жадкевича в Москве, предложил способ борьбы с водителями, которые пользуются мобильными телефонами за рулем.
Lenta.ru 05:42
Политика
Закон об упрощенном получении гражданства РФ вступил в силу
Президент Владимир Путин подписал закон об упрощённом получении гражданства РФ 24 апреля 2020 года.
Право.ру вчера в 02:56
Общество
В дельфинарии Алушты надругались над мертвым дельфином
Pravda.Ru 05:56
Общество
В России за сутки выявили 5871 заболевшего COVID-19
В России за прошедшие сутки выявили 5871 нового заболевшего коронавирусной инфекцией, общее число зараженных выросло до 806 720 человек.
РБК 04:11
Авто
Компания Fiat готовит к выходу два новых кроссовера
Итальянский Fiat готовит к выходу два новых кроссовера для бразильского рынка.
Автоновости дня вчера в 05:40
Происшествия
СК подтвердил возбуждение дела о взятке против чиновника из Югры
Следователи в Ханты-Мансийском автономном округе подтвердили факт возбуждения уголовного дела по статье о получении взятки в отношении заместителя директора департамента промышленности Югры, сообщает в субботу региональное следственное управление СК РФ.
РИА Новости 02:41
Происшествия
Олимпийский чемпион Александр Иваницкий найден утонувшим
Олимпийский чемпион Александр Иваницкий найден мертвым.
Газета.Ru 05:50
Экономика
Путин поручил проработать хеджирование нефтегазовых доходов
Президент России Владимир Путин действительно поручил проработать возможность хеджирования нефтегазовых доходов РФ для их защиты от падения сырьевых цен, но никаких точных сроков для принятия решения нет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 23 июля в 05:48
Музыка
Группа «Мумий Тролль» представила сингл с будущего альбома
Группа «Мумий Тролль» представила сингл «Тот день когда». Как рассказали «Афише Daily», песня войдет в новый альбом коллектива «После зла».
Афиша Daily вчера в 09:42
Здоровье
Врач предупредила об опасности повышения температуры тела по вечерам
Врач-эндокринолог Татьяна Романенко заявила, что пациентам необходимо обращать внимание на повышение температуры, если оно происходит преимущественно вечером.
Территория новостей 01:50