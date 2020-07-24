Экономика
BFM.ruЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета
В России может появиться еще один вид налогового вычета — пенсионный. Предложения в Центробанк направили «Альянс пенсионных фондов» и Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов, пишет газета «Известия».
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Граждане начинают активно вкладываться в финансовые продукты, если получают достаточный стимул, но текущие льготы по добровольному пенсионному страхованию недостаточны для прорыва.
с чего всё началось
В России предложили ввести отдельный налоговый вычет, лимит для исчисления которого составит 400 тыс. рублей. Воспользоваться им смогут граждане, решившие самостоятельно копить на будущую пенсию — они получат право ежегодно возвращать до 52 тыс. рублей со своих добровольных взносов.Известиявчера в 17:01
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Общество
Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа
Россия с 1 августа возобновляет международное авиасообщение. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на премьер-министра Михаила Мишустина.
BFM.ru 06:34
Финансы
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до рекордного минимума в 4,25%
Банк России продолжил политику смягчения денежно-кредитной политики, снизив на опорном заседании ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 4,25% годовых.
Интерфакс 06:45
Единоборства
Александр Емельяненко оказался тяжелее Исмаилова на 22,5 кг
Напомним, поединок Исмаилов - Емельяненко пройдет в Сочи 24 июля.
Советский спорт вчера в 03:13
Политика
В Кремле исключили, что митинги в Хабаровске организованы из-за рубежа
Митинги в Хабаровске организованы не из-за рубежа, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:34
Общество
СФ одобрил закон, приравнивающий вейпы и кальяны к табачным изделиям
Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в пятницу закон, распространяющий действие антитабачного закона на всю никотинсодержащую продукцию, включая электронные сигареты, вейпы и кальяны.
ТАСС 06:21
Футбол
«Химки» примут участие в РПЛ в следующем сезоне
«Химки» приняли решение выступить в следующем сезоне чемпионата России.
Vprognoze.ru 22 июля в 07:19
Политика
В Керчи спустили на воду малый ракетный корабль «Циклон»
В Керчи на судостроительном заводе "Залив" состоялся торжественный спуск на воду малого ракетного корабля "Циклон" проекта 22800 "Каракурт", заложенного в 2016 году.
Российская газета 06:23
Футбол
Матч за Суперкубок России по футболу состоится 7 августа
Матч за Суперкубок России — 2020 по футболу состоится 7 августа. Об этом 23 июля сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ).
REGNUM 01:12
Происшествия
Посол Армении назвал ночные драки в Москве организованной провокацией
Столкновения в Москве в ночь на пятницу между выходцами из Азербайджана и Армении были спланированными акциями, заявил радиостанции "Говорит Москва" посол Армении Вардан Тоганян.
РИА Новости 06:20
Армия и оружие
Лукашенко пообещал применить армию против майдана
Всякие войны начинаются с уличных протестов, демонстраций, майданов, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Lenta.ru 07:16
Происшествия
Поезда проезжают без остановки станцию метро «Новокузнецкая»
Поезда проезжают станцию метро "Новокузнецкая" в Москве без остановки. Об этом сообщается на странице московской подземки в Twitter.
Газета.Ru 07:17
Гаджеты
У iPhone 14 будет перископический телеобъектив
Собака.ru 06:49
Шоу-бизнес
Дочь Розы Сябитовой отпраздновала свадьбу во второй раз
Дочь востребованной российской телевизионной ведущей Розы Сябитовой Ксения во второй раз вышла замуж.
ГлобалМСК.ру вчера в 03:47
Армия и оружие
США и Британия обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия
РБК вчера в 15:47
Гаджеты
Главный миф о зарядке и разрядке смартфонов развеяло Роскачество
Эксперты Роскачества развеяли мифы, которые все еще витают вокруг разрядки и зарядки смартфонов.
ToDay News Ufa 00:42
Энергетика
Танкер ледового класса впервые доставил в Японию СПГ с Ямала
Токио, 24 июля 2020, 06:37 — REGNUM В японский порт Иокогама танкером ледового класса Arc7 «Владимир Русанов» впервые был доставлен сжиженный природный газ (СПГ) с месторождения на Ямале.
REGNUM вчера в 23:37
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США
Известия вчера в 22:41
Гаджеты
Asus выпустила самый мощный в мире смартфон ROG Phone 3
Тайваньская транснациональная компания Asus, специализирующаяся на компьютерной электронике, представила игровой смартфон под названием ROG Phone 3, который обладает действительно шикарными характеристиками, прежде всего для геймеров.
News-24.ru 07:00
Политика
ЦИК одобрил голосование на сентябрьских выборах с 11 по 13 сентября
Как пояснила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова, голосование в течение трех дней в этом году в обязательном порядке пройдет в 41 регионе РФ.
Российская газета 06:49
Наука
В Антарктике впервые обнаружена утечка придонного метана
На сегодняшний день точно неизвестно, по какой причине происходит утечка метана.
Evo-rus.com вчера в 12:28
Религия
Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана духовника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова).
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Происшествия
В Люблинском суде Москвы в эти минуты должно начаться заседание по делу «Нового величия»
Адвокат другого фигуранта дела Дмитрий Иванов говорил "Эху", что теоретически, уже сегодня судья может огласить приговор, но отметил, что могут быть разные варианты.
Эхо Москвы 07:33
Футбол
Слуцкий претендует на звание лучшего тренера июля в РПЛ
Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала имена претендентов на звание лучшего тренера лиги в июле.
Реальное время 04:57
Общество
В Минздраве назвали срок снятия всех ограничений по коронавирусу
"Да, мы движемся этим курсом, мы хотели бы, чтобы путь по формированию популяционного иммунитета, в том числе с помощью лекарственных препаратов, был доведен, и тогда мы будем говорить спокойно, что мы переходим новую фазу возвращения к обычной привычной нашей жизни", - сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос, остается ли тот же прогноз, что все ограничения могут быть сняты к февралю.
РИА Новости 06:07
Общество
В Соборе Святой Софии впервые за 86 лет прошел пятничный намаз
В Соборе Святой Софии в Стамбуле прошел пятничный намаз, сообщает CNN Turk.
РБК 06:54
Шоу-бизнес
Актеру из «Папиных дочек» провели операцию и вставили в ноги пластины
Территория новостей 04:50
Авто
АвтоВАЗ начал продажу внедорожников Niva под брендом Lada
В результате площадка для производства автомобилей, которая позже была переименована в "Лада Запад Тольятти", стала на все сто процентов принадлежать "АвтоВАЗу", а модель автомобиля Niva вернулась в компанию Lada в качестве ее продукта.
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Политика
Эксперт оценил запрет продажи армянских товаров в торговой сети «Твой дом»
В пятницу посол Армении в России Вардан Тоганян сообщил о том, что российская сеть магазинов «Твой дом», которой владеет азербайджанский бизнесмен Араз Агаларов, отказалась продавать армянские товары.
Взгляд.ру 04:48