В России предложили ввести отдельный налоговый вычет, лимит для исчисления которого составит 400 тыс. рублей. Воспользоваться им смогут граждане, решившие самостоятельно копить на будущую пенсию — они получат право ежегодно возвращать до 52 тыс. рублей со своих добровольных взносов.

с чего всё началось

Граждане начинают активно вкладываться в финансовые продукты, если получают достаточный стимул, но текущие льготы по добровольному пенсионному страхованию недостаточны для прорыва.

В России может появиться еще один вид налогового вычета — пенсионный. Предложения в Центробанк направили «Альянс пенсионных фондов» и Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов, пишет газета «Известия».

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