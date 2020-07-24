Экономика
BFM.ruЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета
В России может появиться еще один вид налогового вычета — пенсионный. Предложения в Центробанк направили «Альянс пенсионных фондов» и Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов, пишет газета «Известия».
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Граждане начинают активно вкладываться в финансовые продукты, если получают достаточный стимул, но текущие льготы по добровольному пенсионному страхованию недостаточны для прорыва.
с чего всё началось
В России предложили ввести отдельный налоговый вычет, лимит для исчисления которого составит 400 тыс. рублей. Воспользоваться им смогут граждане, решившие самостоятельно копить на будущую пенсию — они получат право ежегодно возвращать до 52 тыс. рублей со своих добровольных взносов.Известия23 июля в 17:01
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Пенсионные фонды поддержали идею налогового вычета за пенсионные накопления
Московский Комсомолецвчера в 10:36
В России предложили ввести налоговый вычет для пенсионных накоплений
Комсомольская правдавчера в 09:35
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Финансы
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Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru вчера в 09:24
Экономика
Геннадий Тимченко с партнерами продали «Стройтранснефтегаз»
Структуры, связанные с «Газпромом», выкупили у Геннадия Тимченко, Алексея Митюшова и их партнеров последнего из «большой тройки» крупнейших подрядчиков монополии — компанию «Стройтранснефтегаз» (СТНГ).
РБК 02:01
Общество
ТЦ и рестораны Петербурга возобновят работу с 27 июля
Торговые центры, рестораны, аквапарки и частные музеи возобновляют работу в Петербурге с 27 июля, сообщает пресс-служба губернатора.
РИА Новости вчера в 09:58
Экономика
Банк России отозвал лицензии у банков из Москвы и Санкт-Петербурга
Банк России отозвал лицензии у двух небольших банков - московского Народного банка (297-е место по активам) и петербургского банка "Невастройинвест" (349-е место).
Российская газета вчера в 02:46
Футбол
«Барселона» намерена продать 12 игроков в летнее трансферное окно
"Барселона" в летнее трансферное окно намерена совершить кадровую революцию и продать 12 игроков, в которых не заинтересован главный тренер Кике Сетьен.
Sport.ru вчера в 07:30
Экономика
В Совфеде дали оценку идее о выплате пенсионерам по 15 тыс. рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременные выплаты пенсионерам в размере 15 тыс. рублей в качестве поддержки.
Газета.Ru 23 июля в 03:26
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 02:20
Экономика
Forbes назвал российских миллиардеров, разбогатевших во время пандемии
Журнал Forbes представил список российских миллиардеров, которые больше других разбогатели во время пандемии коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 02:01
Общество
Собянин пообещал прививать москвичей от коронавируса бесплатно
С 16 июля москвичи могут бесплатно пройти ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию в 207 поликлиниках города.
ТВ Центр вчера в 14:43
Энергетика
В России предложили способы остановить рост цен на бензин
Российский топливный союз пожаловался Федеральной антимонопольной службе (ФАС) на рост оптовых цен на бензин и предложил способы остановить удорожание топлива.
Lenta.ru 23 июля в 13:43
Экономика
В России могут ввести дополнительный сбор с продаж алкоголя и табака
Член Общественной палаты России и глава Федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев предлагает взимать дополнительный сбор с прибыли от продаж алкоголя и табака, который пойдет на развитие здравоохранения.
Газета.Ru вчера в 15:40
Авто
УАЗ начнет выпускать обновленные версии УАЗ «Патриот»
УАЗ представит новые спецверсии внедорожника "Патриот", предназначенные для полиции, Росгвардии, а также военной полиции.
Новые автомобили вчера в 23:31
Наука
5 минут — это мало? Сколько должен длиться хороший секс — отвечают врачи
Коротким сексом ученые называют половой акт длительностью 1–2 минуты, нормальным — 3–7 минут, а хороший (у них оптимальный) — 7–13 минут.
НГС вчера в 22:30
Футбол
«Зенит» завершит сезон финальным матчем на Кубок России с «Химками»
Оба имеют победный опыт в Кубке России-2018 в составе «Тосно», причем Скворцов в волгоградском финале забил первый гол в ворота «Авангарда» (2:1). Так что победные кубковые гены у команды есть.
Санкт-Петербургские ведомости 23 июля в 06:42
Политика
Глава МИД Японии в первый иностранный визит за полгода поедет в Лондон
Отмечается, что поездка японского министра станет первой с февраля этого года, когда в стране было приостановлено сообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса.
ИА Красная Весна 02:57
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Новый протокол управления сновидениями увеличивает креативность
ToDay News Ufa 23 июля в 13:44
Общество
Россия подала заявку на тендер ВОЗ на поставку вакцины от COVID-19
Гендиректор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов заявил, что центр подал заявку на участие в международном тендере Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на поставку вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 02:49
Единоборства
Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107
Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru вчера в 16:03
Авто
Kia опубликовала первое изображение кроссовера Sonet
Корейский концерн Kia обнародовал первые изображения нового субкомпактного вседорожника Kia Sonet в серийном исполнении.
Новые автомобили 23 июля в 13:11
Общество
Правительство РФ вводит особый порядок по оплате отелей и турпоездок
В течение двух месяцев с даты публикации документов туроператоров обяжут вернуть деньги за несостоявшуюся поездку или предложить клиенту новую до конца будущего года.
Русский Запад вчера в 08:24
Происшествия
СК подтвердил возбуждение дела о взятке против чиновника из Югры
Следователи в Ханты-Мансийском автономном округе подтвердили факт возбуждения уголовного дела по статье о получении взятки в отношении заместителя директора департамента промышленности Югры, сообщает в субботу региональное следственное управление СК РФ.
РИА Новости 02:41
Экономика
Цена золота превысила $1900 за унцию впервые с сентября 2011 года
Рекордный уровень по золоту был установлен почти девять лет назад — 6 сентября 2011 года за унцию давали $1923,7.
РБК вчера в 09:22
Игры
В PS Store стал доступен предзаказ Mafia: Definitive Edition
В PlayStation Store открылись предзаказы Mafia: Definitive Edition. В российской версии цифрового магазина ремейк стоит ₽2 599.
CyberSport.ru 22 июля в 16:37
Футбол
ФК «Краснодар» подписал защитника «Зенита» Смольникова
Кубань 24 02:24
Общество
Мясников назвал способ отучить водителей использовать телефон за рулем
Врач и телеведущий Александр Мясников возмутился тем, что многие продолжают говорить по мобильному телефону, находясь за рулем.
Московский Комсомолец 03:14
Общество
Молодые семьи в РФ получат выплаты на приобретение жилья комфорткласса
Российские молодые семьи, участвующие в программе обеспечения доступным жильем, смогут получить выплаты на приобретение квартир класса комфорт.
Татар-информ вчера в 13:08
Авто
Mercedes-Benz выпустит новую модель
Немецкая компания Mercedes-Benz представит новое четырехдверное купе CLE-класса.
Известия вчера в 11:11
Игры
GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2
В представленном трейлере геймеры увидят хорошо знакомые им локации, которые были в первой части игры.
Evo-rus.com 02:16
Гаджеты
Google планирует ужесточить требования к смартфонам на Android
Обязательным условием для установки на устройство операционной системы Android 11 вскоре может стать наличие на нём не менее 2 Гб оперативной памяти, на устройствах, не отвечающих этому требованию, будет устанавливаться облегченная система Android Go.
Rambler News Service 23 июля в 05:13
Интернет
Россиянам рассказали, как защитить от вредоносных программ гаджеты
Эксперт рассказал, как лучше всего обезопасить от вредоносных программ свои гаджеты. Защита от хакеров – в руках самих пользователей.
ToDay News Ufa 02:03