Экономика

BFM.ruBFM.ruЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета

В России может появиться еще один вид налогового вычета — пенсионный. Предложения в Центробанк направили «Альянс пенсионных фондов» и Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов, пишет газета «Известия».
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Сергей Беляков
Граждане начинают активно вкладываться в финансовые продукты, если получают достаточный стимул, но текущие льготы по добровольному пенсионному страхованию недостаточны для прорыва.
— Сергей БеляковГородовой 01:45
с чего всё началось

Задача на вычитание: в РФ предложили ввести пенсионный налоговый вычет с лимитом 400 тыс

В России предложили ввести отдельный налоговый вычет, лимит для исчисления которого составит 400 тыс. рублей. Воспользоваться им смогут граждане, решившие самостоятельно копить на будущую пенсию — они получат право ежегодно возвращать до 52 тыс. рублей со своих добровольных взносов.
Известиявчера в 17:01

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Пенсионные фонды поддержали идею налогового вычета за пенсионные накопления

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Для россиян могут ввести пенсионный налоговый вычет

Известиявчера в 17:02

ЦБ ответил на предложение ввести пенсионный налоговый вычет

РБК04:44

Пенсионный налоговый вычет предложили ввести в России

РЕН ТВвчера в 22:35

В России задумали ввести пенсионный налоговый вычет

Lenta.ruвчера в 17:44

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РИА Новости06:35
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Путин обсудил с Совбезом ситуацию на границе Азербайджана и Армении

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Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение

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Режиссер Джеймс Кэмерон расхвалил еще не вышедший фильм «Аватар»

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Политика

Суд не стал наказывать Зеленского за нарушение антикоррупционного законодательства

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Чемпион Олимпийских игр 1976 года в Инсбруке в составе сборной СССР по хоккею Александр Гусев похоронен на Троекуровском кладбище в Москве, сообщается на сайте московского ЦСКА.
РИА Новости 08:34
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Общество

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы театров

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы театров.
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Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 4,25% годовых

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В Петербурге началась генеральная репетиция парада в честь Дня ВМФ

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Больше всего производитель изменил оснащение кроссовера Skoda Karoq — он получил полностью цифровую приборную панель, продвинутую мультимедийную систему, камеру заднего вида и систему выбора режима езды.
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Путин подписал указ о присвоении Кадырову звания генерал-майора

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Саркози считает Путина человеком, который всегда держит слово

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В СЖР оценили просьбу пересмотреть лицензию RT на вещание в Британии

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Исмаилов заявил, что победит Емельяненко нокаутом

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