Экономика
BFM.ruЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета
В России может появиться еще один вид налогового вычета — пенсионный. Предложения в Центробанк направили «Альянс пенсионных фондов» и Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов, пишет газета «Известия».
Читать в источнике
Оценить3,5K
Граждане начинают активно вкладываться в финансовые продукты, если получают достаточный стимул, но текущие льготы по добровольному пенсионному страхованию недостаточны для прорыва.
с чего всё началось
В России предложили ввести отдельный налоговый вычет, лимит для исчисления которого составит 400 тыс. рублей. Воспользоваться им смогут граждане, решившие самостоятельно копить на будущую пенсию — они получат право ежегодно возвращать до 52 тыс. рублей со своих добровольных взносов.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 07:26, Ашберн
Спорт
В Steam начались бесплатные выходные в Civilization VI
CyberSport.ru вчера в 17:44
Футбол
Зарплата Дзюбы по новому контракту с «Зенитом» превысит €3 млн в год
После окончания игр в рамках Кубка России представители клуба официально заявят, что с Дзюбой заключен контракт на два года.
CT news вчера в 00:19
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл подали в суд из-за съемок сына с дронов
Папарацци давно тщательно следят за звездной семьей Британского принца Гарри и Меган Маркл, но на этот раз в объектив фотокамер попал их 14-месячный сын Арчи.
ToDay News Ufa 04:27
Общество
Россия с 1 августа возобновляет международное авиасообщение
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о возобновлении международного авиасообщения с 1 августа, рейсы будут выполняться из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.
РИА Новости 06:29
Политика
Памфилова заявила, что первый опрос ЦИК был удален по ошибке
Ранее радиостанция «Говорит Москва» писала, что Памфилова назвала данный опрос «глупостью» и поручила его удалить из всех соцсетей.
Росбалт вчера в 13:11
Шоу-бизнес
Татьяна Навка посетила Псково-Печерский монастырь
Олимпийская чемпионка, супруга пресс-секретаря президента РФ Татьяна Навка посетила Псково-Печерский Свято-Успенский монастырь.
Псковская правда вчера в 02:56
Политика
США потребовали от России прекратить разработку ракет
США намерены добиться от России отказа от создания ракет с ядерной двигательной установкой, а также ряда иных видов ракетного вооружения.
Хакасия-Информ 21 июля в 22:25
Общество
Собянин уволил главу департамента образования
Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Исаака Калину от должности главы столичного департамента образования и науки, он продолжит работу в качестве советника градоначальника.
Коммерсантъ 22 июля в 13:48
Политика
Кремль ответил на угрозу санкций против «Северного потока-2»
В Кремле ответили на угрозу ужесточения санкций против проекта газопровода «Северный поток-2».
Lenta.ru 06:51
Экономика
На двух стульях: МВФ объявил доллар угрозой для мировой экономики
Столкнувшись с беспрецедентным обвалом глобального спроса и цен на сырьевые товары, оттоком капитала, сбоем в цепочках поставок и общим сокращением мировой торговли, многие валюты развивающихся стран резко просели.
РИА Новости вчера в 01:00
Религия
Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана духовника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова).
RT на русском 04:08
Киберспорт
В сети появился первый трейлер тайтла State of Decay 3
Inc-news.ru вчера в 15:37
Происшествия
Троих петербургских активистов задержали около здания ВШЭ
Активисты вывесили баннер «Следим за тобой» на крыше здания рядом с петербургским кампусом ВШЭ.
МР7.ру 03:27
Происшествия
Власти Чикаго убрали памятник Колумбу, ставший причиной протестов
Власти американского Чикаго (штат Иллинойс) убрали из городского парка памятник первооткрывателю Америки Христофору Колумбу, ранее ставший причиной протестов в городе, сообщает местное издание Chicago-Sun Times.
РИА Новости 07:09
Шоу-бизнес
Ксения Собчак песней поздравила Константина Богомолова с юбилеем
Ксения Собчак в разделе сторис своего аккаунта в Instagram опубликовала трогательный видеоролик, записанный на заднем сиденье люксового авто в честь юбилея мужа — режиссера Константина Богомолова.
Пятый канал вчера в 17:55
Путешествия
АТОР разъяснила порядок компенсации расходов на отдых в России
За покупку тура стоимостью от 25 до 50 тысяч рублей на карту вернутся пять тысяч.
РИА Новости 22 июля в 05:43
Общество
В Минздраве ожидают снятия всех ограничений по коронавирусу в феврале
"Да, мы движемся этим курсом, мы хотели бы, чтобы путь по формированию популяционного иммунитета, в том числе с помощью лекарственных препаратов, был доведен, и тогда мы будем говорить спокойно, что мы переходим новую фазу возвращения к обычной привычной нашей жизни", - сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос, остается ли тот же прогноз, что все ограничения могут быть сняты к февралю.
РИА Новости 06:07
Общество
РБК: Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России
Средняя зарплата учителей по стране составляет 40,1 тыс. руб. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил отказаться от термина "средняя зарплата".
Моя Москва.онлайн 02:11
Шоу-бизнес
Актеру из «Папиных дочек» провели операцию и вставили в ноги пластины
Территория новостей 04:50
Финансы
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до рекордного минимума в 4,25%
Банк России продолжил политику смягчения денежно-кредитной политики, снизив на опорном заседании ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 4,25% годовых.
Интерфакс 06:45
Шоу-бизнес
Модель порадовала поклонников фотографией в просвечивающем грудь топе
Фотография порадовала поклонников 25-летней модели.
Lenta.ru вчера в 23:14
Происшествия
Посол Армении назвал ночные драки в Москве организованной провокацией
Столкновения в Москве в ночь на пятницу между выходцами из Азербайджана и Армении были спланированными акциями, заявил радиостанции "Говорит Москва" посол Армении Вардан Тоганян.
РИА Новости 06:20
Кино
Фильм «Мажор» с Прилучным выйдет в кино после окончания пандемии
Evo-rus.com вчера в 10:21
Происшествия
Якутяне продолжают пополнять кошельки мошенников
Действуя по указанию афериста, потерпевшая поехала в отделение «Сбербанка», сняла с одной карты 240 000 рублей и 20 000 рублей с другой.
SakhaLife.ru вчера в 22:44
Политика
В МИД РФ прокомментировали возобновление авиасообщения с Турцией
Решение о восстановлении полетов в Турцию будет принято по мере стабилизации эпидемиологической обстановки, уточнил эксперт.
Profi.travel вчера в 09:57
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева рассказала о своем похудении на 10 кг
Популярная телеведущая и блогер Настя Ивлеева призналась поклонникам, что смогла избавиться от десяти лишних килограммов.
VSE42.RU 01:43
Политика
МИД Украины: черные ящики сбитого в Иране Boeing расшифрованы
Внешние повреждения, полученные черными ящиками сбитого в Иране лайнера Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", не помешали экспертам расшифровать данные.
Вестник Кавказа 03:24
Здоровье
Перечислены долгосрочные последствия коронавируса для организма
Перенесенный вирус может вызвать ряд долгосрочных последствий, в том числе сердечно-сосудистые, эндокринологические и психоневрологические заболевания.
Lenta.ru вчера в 23:59
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов поселил экс-супругу в дом за 70 млн рублей
По словам друзей музыканта, после развода Эмин отселил бывшую супругу в другой дом за 70 миллионов рублей на Новой Риге, чтобы его дочь могла учиться в Ломоносовской школе.
Evo-rus.com вчера в 04:24