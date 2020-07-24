Экономика

BFM.ruBFM.ruЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета

В России может появиться еще один вид налогового вычета — пенсионный. Предложения в Центробанк направили «Альянс пенсионных фондов» и Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов, пишет газета «Известия».
Читать в источнике
Комментировать2,2K
Сергей Беляков
Граждане начинают активно вкладываться в финансовые продукты, если получают достаточный стимул, но текущие льготы по добровольному пенсионному страхованию недостаточны для прорыва.
— Сергей БеляковГородовой 01:45
с чего всё началось

Задача на вычитание: в РФ предложили ввести пенсионный налоговый вычет с лимитом 400 тыс

В России предложили ввести отдельный налоговый вычет, лимит для исчисления которого составит 400 тыс. рублей. Воспользоваться им смогут граждане, решившие самостоятельно копить на будущую пенсию — они получат право ежегодно возвращать до 52 тыс. рублей со своих добровольных взносов.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

ЦБ ответил на предложение ввести пенсионный налоговый вычет

РБК04:44

Для россиян могут ввести пенсионный налоговый вычет

Известиявчера в 17:02

Пенсионный налоговый вычет предложили ввести в России

РЕН ТВвчера в 22:35

СМИ: В России могут ввести пенсионный налоговый вычет

RT на русскомвчера в 21:17

В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет

РИА Новостивчера в 18:18

В России задумали ввести пенсионный налоговый вычет

Lenta.ruвчера в 17:44

В России могут ввести вычет на добровольные пенсии

Газета.Ru03:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 06:08, Ашберн
Общество

Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 03:56
119
Политика

ЦИК предложил провести трехдневное голосование на выборах в сентябре

Центризбирком предлагает провести выборы в сентябре в течение трех дней — 11, 12 и 13 сентября, сообщила председатель ЦИКа Элла Памфилова.
Коммерсантъ 04:46
566
Здоровье

В кузбасском детском лагере произошла вспышка коронавируса

Речь идёт о детском лагере в Костёнково.
ВашГород.ру 05:52
3
Теннис

Мария Шарапова назвала виновника своей допинговой дисквалификации

Экс-первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова заявила, что в ее допинговой дисквалификации в 2016 году виноват менеджер Макс Айзенбад, вовремя не проверивший обновленный список запрещенных препаратов.
РБК спорт 05:24
Экономика

Мишустин утвердил кешбэк до 15 тыс. рублей за поездки по России

Максимальный размер компенсации составляет 15 тыс. рублей. Она выплачивается за туры дороже 75 тыс. рублей.
Газета.Ru 22 июля в 10:49
134
Политика

Тимошенко назвала неожиданное для страны решение Зеленского

Решение повысить цены на газ на 7% стало неожиданным для всех жителей Украины, заявила глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
Известия вчера в 22:56
53
Экономика

Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции

Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции.
Российская газета 21 июля в 06:08
639
Игры

Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

По аналогии с главным конкурентом в лице Sony компания Microsoft провела презентацию, на которой показала игры для консоли нового поколения Xbox Series X. Какие трейлеры увидели зрители - в материале "Газеты.Ru".
Газета.Ru 02:25
510
Здоровье

Новый глава сахалинского минздрава пообещал то же, что и старый

Глава ведомства, приступивший к исполнению обязанностей 20 июля, не изучил хозяйство, но на правительственном часе в думе согласился рассказать о себе и о том, какой возьмет курс.
Сахалин.Инфо 01:34
Происшествия

На Украине бизнесмена расстреляли на глазах у семилетнего сына

На Украине расстреляли бизнесмена Игоря Плекана на глазах у его семилетнего сына, сообщает портал «Українські Новини».
Lenta.ru 05:44
Авто

Great Wall показал новый рамный внедорожник Wey Tank 300

Новый Wey Tank 300 обладает утилитарными бамперами из твёрдого неокрашенного пластика, широкими колёсными арками, зеркалами на ножках и распашной пятой дверью с закреплённой на ней «запаской».
CarsWeek.ru 03:02
23
Финансы

Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума

Москва, 22 июля 2020, 22:47 — REGNUM 24 июля Банк России в очередной раз снизит ключевую ставку до нового минимума, уверен эксперт финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин.
REGNUM 22 июля в 15:47
271
Футбол

«Барселона» хочет продать 12 игроков

Вчера испанское спортивное издание Sport выставило оценки игрокам сине-гранатовых по итогам нынешнего сезона Примеры.
ODDS.ru 05:28
Общество

В России назвали сроки массовой вакцинации населения от коронавируса

Массовая вакцинация от коронавируса в России может стартовать лишь в начале следующего года.
Lenta.ru 04:25
4
Политика

Песков опроверг организацию митингов в Хабаровске из-за рубежа

Москва, 24 июля 2020, 12:53 — REGNUM Массовые митинги протеста, которые почти на протяжении двух недель проходят в Хабаровском крае, не были организованы из-за рубежа.
REGNUM 05:53
527
Религия

Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана духовника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова).
RT на русском 04:08
190
Общество

Глава Минздрава назвал срок снятия всех ограничений из-за коронавируса

Все ограничения, введенные в России из-за распространения коронавируса, могут полностью снять в феврале.
Lenta.ru 05:51
5
Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США

Известия вчера в 22:41
361
Общество

Матвиенко заявила о компенсации аварии в Норильске за счет акционеров

Ущерб от экологической катастрофы в Норильске, где в грунт и воду попали тысячи тонн топлива, должен быть компенсирован за счет акционеров «Норникеля» или из других источников, но без ущерба для бюджетов.
РБК 06:02
Политика

Путин сообщил Трампу, что в Москве с коронавирусом «все очень неплохо»

Президент РФ Владимир Путин проинформировал своего американского коллегу Дональда Трампа, что в Москве с коронавирусом "все очень неплохо", при этом оба лидера отметили, что пандемия COVID-19 - огромный вызов для всех стран, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:26
Гаджеты

Сегодня в РФ начинаются продажи смартфона с лучшей камерой 2020 года

В России начинаются продажи Huawei P40 Pro+ – самого мощного и технологичного на сегодняшний день смартфона китайского производителя.
Dgl.ru вчера в 19:51
Экономика

Мишустин объяснил отмену ЕНВД в России

Власти РФ решили отменить налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей, несмотря на его популярность, в связи с потерями бюджетов регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.
РИА Новости 22 июля в 05:56
100
Происшествия

В Москве произошла стычка выходцев из Армении и Азербайджана

После драки, которая произошла в ночь на пятницу на юго-востоке Москвы, полиция задержала 13 человек.
РБК 04:28
510
Здоровье

Глава Тавды заявил об ухудшении эпидситуации по коронавирусу в городе

Об ухудшении эпидобстановки в Тавде заявил мэр города Виктор Лачимов.
Регион online вчера в 14:55
30
Экономика

Forbes назвал российских миллиардеров, разбогатевших во время пандемии

Журнал Forbes представил список российских миллиардеров, которые больше других разбогатели во время пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 02:01
111
Происшествия

В Подмосковье пропал в лесу олимпийский чемпион Иваницкий

Газета.Ru 05:51
28
Общество

В Петербурге уволили главу комитета по образованию

Санкт-Петербург, 24 июля 2020, 12:11 — REGNUM В Петербурге комитет по образованию лишился председателя.
REGNUM 05:11
16
Политика

«Коммерсант»: КПРФ в Архангельске меняет место губернатора на Совфед

По информации «Коммерсанта», в обмен на места в Совфеде системная оппозиция не выставляет в этих регионах своих кандидатов против действующих губернаторов.
Двина Сегодня 05:13
Общество

Бастрыкин заявил, что у следствия сомнений в виновности Фургала нет

Продолжается следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в в покушении и заказе двух убийств.
Цензуры.Нет вчера в 07:06
794
Происшествия

Фигурант дела о «Новом величии» Руслан Костыленков в последнем слове рассказывает о задержании и пытках

Znak.com 05:00
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное