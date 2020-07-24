Экономика
BFM.ruЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета
В России может появиться еще один вид налогового вычета — пенсионный. Предложения в Центробанк направили «Альянс пенсионных фондов» и Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов, пишет газета «Известия».
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Граждане начинают активно вкладываться в финансовые продукты, если получают достаточный стимул, но текущие льготы по добровольному пенсионному страхованию недостаточны для прорыва.
с чего всё началось
В России предложили ввести отдельный налоговый вычет, лимит для исчисления которого составит 400 тыс. рублей. Воспользоваться им смогут граждане, решившие самостоятельно копить на будущую пенсию — они получат право ежегодно возвращать до 52 тыс. рублей со своих добровольных взносов.Известиявчера в 17:01
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Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 03:56
Политика
ЦИК предложил провести трехдневное голосование на выборах в сентябре
Центризбирком предлагает провести выборы в сентябре в течение трех дней — 11, 12 и 13 сентября, сообщила председатель ЦИКа Элла Памфилова.
Коммерсантъ 04:46
Здоровье
В кузбасском детском лагере произошла вспышка коронавируса
Речь идёт о детском лагере в Костёнково.
ВашГород.ру 05:52
Теннис
Мария Шарапова назвала виновника своей допинговой дисквалификации
Экс-первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова заявила, что в ее допинговой дисквалификации в 2016 году виноват менеджер Макс Айзенбад, вовремя не проверивший обновленный список запрещенных препаратов.
РБК спорт 05:24
Экономика
Мишустин утвердил кешбэк до 15 тыс. рублей за поездки по России
Максимальный размер компенсации составляет 15 тыс. рублей. Она выплачивается за туры дороже 75 тыс. рублей.
Газета.Ru 22 июля в 10:49
Политика
Тимошенко назвала неожиданное для страны решение Зеленского
Решение повысить цены на газ на 7% стало неожиданным для всех жителей Украины, заявила глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
Известия вчера в 22:56
Экономика
Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции
Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции.
Российская газета 21 июля в 06:08
Игры
Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
По аналогии с главным конкурентом в лице Sony компания Microsoft провела презентацию, на которой показала игры для консоли нового поколения Xbox Series X. Какие трейлеры увидели зрители - в материале "Газеты.Ru".
Газета.Ru 02:25
Здоровье
Новый глава сахалинского минздрава пообещал то же, что и старый
Глава ведомства, приступивший к исполнению обязанностей 20 июля, не изучил хозяйство, но на правительственном часе в думе согласился рассказать о себе и о том, какой возьмет курс.
Сахалин.Инфо 01:34
Происшествия
На Украине бизнесмена расстреляли на глазах у семилетнего сына
На Украине расстреляли бизнесмена Игоря Плекана на глазах у его семилетнего сына, сообщает портал «Українські Новини».
Lenta.ru 05:44
Авто
Great Wall показал новый рамный внедорожник Wey Tank 300
Новый Wey Tank 300 обладает утилитарными бамперами из твёрдого неокрашенного пластика, широкими колёсными арками, зеркалами на ножках и распашной пятой дверью с закреплённой на ней «запаской».
CarsWeek.ru 03:02
Финансы
Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума
Москва, 22 июля 2020, 22:47 — REGNUM 24 июля Банк России в очередной раз снизит ключевую ставку до нового минимума, уверен эксперт финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин.
REGNUM 22 июля в 15:47
Футбол
«Барселона» хочет продать 12 игроков
Вчера испанское спортивное издание Sport выставило оценки игрокам сине-гранатовых по итогам нынешнего сезона Примеры.
ODDS.ru 05:28
Общество
В России назвали сроки массовой вакцинации населения от коронавируса
Массовая вакцинация от коронавируса в России может стартовать лишь в начале следующего года.
Lenta.ru 04:25
Политика
Песков опроверг организацию митингов в Хабаровске из-за рубежа
Москва, 24 июля 2020, 12:53 — REGNUM Массовые митинги протеста, которые почти на протяжении двух недель проходят в Хабаровском крае, не были организованы из-за рубежа.
REGNUM 05:53
Религия
Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана духовника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова).
RT на русском 04:08
Общество
Глава Минздрава назвал срок снятия всех ограничений из-за коронавируса
Все ограничения, введенные в России из-за распространения коронавируса, могут полностью снять в феврале.
Lenta.ru 05:51
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США
Известия вчера в 22:41
Общество
Матвиенко заявила о компенсации аварии в Норильске за счет акционеров
Ущерб от экологической катастрофы в Норильске, где в грунт и воду попали тысячи тонн топлива, должен быть компенсирован за счет акционеров «Норникеля» или из других источников, но без ущерба для бюджетов.
РБК 06:02
Политика
Путин сообщил Трампу, что в Москве с коронавирусом «все очень неплохо»
Президент РФ Владимир Путин проинформировал своего американского коллегу Дональда Трампа, что в Москве с коронавирусом "все очень неплохо", при этом оба лидера отметили, что пандемия COVID-19 - огромный вызов для всех стран, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:26
Гаджеты
Сегодня в РФ начинаются продажи смартфона с лучшей камерой 2020 года
В России начинаются продажи Huawei P40 Pro+ – самого мощного и технологичного на сегодняшний день смартфона китайского производителя.
Dgl.ru вчера в 19:51
Экономика
Мишустин объяснил отмену ЕНВД в России
Власти РФ решили отменить налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей, несмотря на его популярность, в связи с потерями бюджетов регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.
РИА Новости 22 июля в 05:56
Происшествия
В Москве произошла стычка выходцев из Армении и Азербайджана
После драки, которая произошла в ночь на пятницу на юго-востоке Москвы, полиция задержала 13 человек.
РБК 04:28
Здоровье
Глава Тавды заявил об ухудшении эпидситуации по коронавирусу в городе
Об ухудшении эпидобстановки в Тавде заявил мэр города Виктор Лачимов.
Регион online вчера в 14:55
Экономика
Forbes назвал российских миллиардеров, разбогатевших во время пандемии
Журнал Forbes представил список российских миллиардеров, которые больше других разбогатели во время пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 02:01
Общество
В Петербурге уволили главу комитета по образованию
Санкт-Петербург, 24 июля 2020, 12:11 — REGNUM В Петербурге комитет по образованию лишился председателя.
REGNUM 05:11
Политика
«Коммерсант»: КПРФ в Архангельске меняет место губернатора на Совфед
По информации «Коммерсанта», в обмен на места в Совфеде системная оппозиция не выставляет в этих регионах своих кандидатов против действующих губернаторов.
Двина Сегодня 05:13
Общество
Бастрыкин заявил, что у следствия сомнений в виновности Фургала нет
Продолжается следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в в покушении и заказе двух убийств.
Цензуры.Нет вчера в 07:06