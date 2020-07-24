В России предложили ввести отдельный налоговый вычет, лимит для исчисления которого составит 400 тыс. рублей. Воспользоваться им смогут граждане, решившие самостоятельно копить на будущую пенсию — они получат право ежегодно возвращать до 52 тыс. рублей со своих добровольных взносов.

с чего всё началось

Граждане начинают активно вкладываться в финансовые продукты, если получают достаточный стимул, но текущие льготы по добровольному пенсионному страхованию недостаточны для прорыва.

В России может появиться еще один вид налогового вычета — пенсионный. Предложения в Центробанк направили «Альянс пенсионных фондов» и Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов, пишет газета «Известия».

Экономика Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции. 626

Политика ЦИК объявил о трехдневном голосовании на выборах в сентябре Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что досрочное голосование на выборах в сентябре будет организовано с 11 по 12 сентября, а 13 сентября пройдет основной день голосования. 258

Общество В России назревает потребительский кризис Россия вошла в пятерку европейских стран с худшими потребительскими настроениями – вместе с Грецией, Словенией, Португалией и Испанией. 191

Космос Раз в семь тысяч лет. Лучшие снимки кометы Neowise Уже месяц фотографы по всему миру ловят в объектив ярчайшую комету за последние семь лет.

Футбол «Урал» объявил об уходе Погребняка Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» объявил об уходе из команды нападающего Павла Погребняка.

Общество Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер. 77

Гаджеты Валовая прибыль Intel обрушилась до минимума за 11 лет Компания Intel сообщила о самой низкой валовой прибыли за квартал за последние 11 лет, 23 июля сообщает CNBC.

Единоборства Емельяненко оказался тяжелее Исмаилова более чем на 20 кг Сочи, Краснодарский край, 23 июля 2020, 14:23 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко оказался тяжелее своего будущего соперника Магомеда Исмаилова более чем на 20 кг. 21

Происшествия Российские моряки массово заразились коронавирусом в Пусане Российские моряки массово заразились коронавирусом в южнокорейском Пусане. Инфицировано 32 человека, сообщает «Российская газета».

Религия Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана духовника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова). 115

Шоу-бизнес Погибшая в Москве сексолог Амбарцумян инсценировала свою смерть Известная блогер-телеэксперт, сексолог и психотерапевт Анна Амбарцумян, найденная мертвой в одном из отелей Москвы, два года назад инсценировала собственную смерть. 22

Политика СМИ: Думская оппозиция получит места в Совфеде в обмен на отказ от участия в выборах губернаторов Взамен, сообщает издание, их партии не будут выставлять своих кандидатов в губернаторы в этих регионах, ЛДПР также может отказаться от выдвижения губернатора в Еврейской автономной области, а КПРФ - в Татарстане.

Экономика Минфин США требует от группы ГАЗ ежеквартальную отчетность Что касается группы ГАЗ, которой также владеет Дерипаска, то минфин США более двух лет выдавал крупнейшему российскому производителю коммерческого транспорта краткосрочные лицензии, разрешающие работу с группой по заключенным контрактам. 380