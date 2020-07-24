Экономика
BFM.ruЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета
В России может появиться еще один вид налогового вычета — пенсионный. Предложения в Центробанк направили «Альянс пенсионных фондов» и Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов, пишет газета «Известия».
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Граждане начинают активно вкладываться в финансовые продукты, если получают достаточный стимул, но текущие льготы по добровольному пенсионному страхованию недостаточны для прорыва.
с чего всё началось
В России предложили ввести отдельный налоговый вычет, лимит для исчисления которого составит 400 тыс. рублей. Воспользоваться им смогут граждане, решившие самостоятельно копить на будущую пенсию — они получат право ежегодно возвращать до 52 тыс. рублей со своих добровольных взносов.Известиявчера в 17:01
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Экономика
Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции
Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции.
Российская газета 21 июля в 06:08
Общество
Крупнейшие ИТ-компании предупредили об угрозе из-за дела о картеле
Речь идет об обысках в Национальной компьютерной корпорации, а также в компаниях Merlion, «Инфосистемы Джет», «Ай-Теко» и Maykor, о которых 15 июня сообщило издание TAdviser.
РБК вчера в 09:49
Политика
ЦИК объявил о трехдневном голосовании на выборах в сентябре
Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что досрочное голосование на выборах в сентябре будет организовано с 11 по 12 сентября, а 13 сентября пройдет основной день голосования.
ТАСС 05:17
Общество
В России назревает потребительский кризис
Россия вошла в пятерку европейских стран с худшими потребительскими настроениями – вместе с Грецией, Словенией, Португалией и Испанией.
Ведомости вчера в 18:17
Финансы
Биржевой курс евро превысил 83 рубля впервые с апреля
Курс евро в первые 30 минут торгов Московской биржи превысил 83 рубля впервые с 4 мая.
Вести.Ru 03:56
Финансы
Банк России 24 июля может снизить ключевую ставку в третий раз подряд
Аналитики российских и иностранных банков ожидают очередного снижения ключевой ставки на заседании Банка России 24 июля.
АБН 22 июля в 06:25
Космос
Раз в семь тысяч лет. Лучшие снимки кометы Neowise
Уже месяц фотографы по всему миру ловят в объектив ярчайшую комету за последние семь лет.
АМИТЕЛ вчера в 19:46
Футбол
«Урал» объявил об уходе Погребняка
Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» объявил об уходе из команды нападающего Павла Погребняка.
RT на русском 04:09
Происшествия
В Москве произошла стычка выходцев из Армении и Азербайджана
После драки, которая произошла в ночь на пятницу на юго-востоке Москвы, полиция задержала 13 человек.
РБК 04:28
Политика
Трамп заявил о трудных временах в России из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия переживает сейчас трудные времена из-за пандемии коронавируса.
РБК 01:10
Общество
Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход
Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
Компания вчера в 08:55
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США
Известия вчера в 22:41
Общество
Дегтярёв заявил о попытках раскачать ситуацию в Хабаровском крае извне
Кто-то [из иностранных граждан] остался в Москве, организовывал там митинги и беспорядки, появилась возможность раскачать ситуацию в Хабаровском крае, они сюда прилетели.
REGNUM 04:13
Общество
Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России
Дети от трёх до шестнадцати лет получили 10 000 р. в качестве единовременной выплаты.
Лезги газет вчера в 07:53
Здоровье
Долгосрочные последствия коронавируса для организма перечислены
Сайт интересных новостей 04:05
Гаджеты
Валовая прибыль Intel обрушилась до минимума за 11 лет
Компания Intel сообщила о самой низкой валовой прибыли за квартал за последние 11 лет, 23 июля сообщает CNBC.
ИА Красная Весна вчера в 20:37
Единоборства
Емельяненко оказался тяжелее Исмаилова более чем на 20 кг
Сочи, Краснодарский край, 23 июля 2020, 14:23 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко оказался тяжелее своего будущего соперника Магомеда Исмаилова более чем на 20 кг.
REGNUM вчера в 07:23
Происшествия
Российские моряки массово заразились коронавирусом в Пусане
Российские моряки массово заразились коронавирусом в южнокорейском Пусане. Инфицировано 32 человека, сообщает «Российская газета».
BFM.ru 03:56
Религия
Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана духовника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова).
RT на русском 04:08
Шоу-бизнес
Погибшая в Москве сексолог Амбарцумян инсценировала свою смерть
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Московский Комсомолец 02:50
Армия и оружие
Ливийская национальная армия заявила, что сбила беспилотник Турции
Газета.Ru вчера в 04:56
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Тимошенко назвала неожиданное для страны решение Зеленского
Известия вчера в 22:56
Политика
СМИ: Думская оппозиция получит места в Совфеде в обмен на отказ от участия в выборах губернаторов
Взамен, сообщает издание, их партии не будут выставлять своих кандидатов в губернаторы в этих регионах, ЛДПР также может отказаться от выдвижения губернатора в Еврейской автономной области, а КПРФ - в Татарстане.
ЗакC.Ру 05:19
Экономика
Минфин США требует от группы ГАЗ ежеквартальную отчетность
Что касается группы ГАЗ, которой также владеет Дерипаска, то минфин США более двух лет выдавал крупнейшему российскому производителю коммерческого транспорта краткосрочные лицензии, разрешающие работу с группой по заключенным контрактам.
REGNUM вчера в 17:04
Шоу-бизнес
Актеру из «Папиных дочек» провели операцию и вставили в ноги пластины
Территория новостей 04:50
Политика
В СЖР оценили просьбу пересмотреть лицензию RT на вещание в Британии
RT сообщил, что британский теневой министр культуры, цифровых технологий, спорта и СМИ Джо Стивенс обратилась к исполнительному директору медиарегулятора Ofcom Мелани Доус с просьбой пересмотреть вопрос о предоставлении RT лицензии на вещание в стране.
РИА Новости 04:57
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Фигурант дела о «Новом величии» Руслан Костыленков в последнем слове рассказывает о задержании и пытках
Znak.com 05:00
Авто
«АвтоВАЗ» начал продавать под брендом Lada внедорожники Niva
Еще 10 июля компания АвтоВАЗ запустила серийное производство внедорожника Lada Niva, которая ранее продавалась под брендом Chevrolet.
SpeedMe 21 июля в 06:29