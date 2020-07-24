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BFM.ru
BFM.ru

ЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета

В России может появиться еще один вид налогового вычета — пенсионный. Предложения в Центробанк направили «Альянс пенсионных фондов» и Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов, пишет газета «Известия».В источнике
Сергей Беляков
Граждане начинают активно вкладываться в финансовые продукты, если получают достаточный стимул, но текущие льготы по добровольному пенсионному страхованию недостаточны для прорыва.
С чего всё началось
Известия

Задача на вычитание: в РФ предложили ввести пенсионный налоговый вычет с лимитом 400 тыс

В России предложили ввести отдельный налоговый вычет, лимит для исчисления которого составит 400 тыс. рублей. Воспользоваться им смогут граждане, решившие самостоятельно копить на будущую пенсию — они получат право ежегодно возвращать до 52 тыс. рублей со своих добровольных взносов.
Известия17:01
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РБК

ЦБ ответил на предложение ввести пенсионный налоговый вычет

РБК04:44
Газета.Ru

В России могут ввести вычет на добровольные пенсии

Газета.Ru03:28
Lenta.ru

В России задумали ввести пенсионный налоговый вычет

Lenta.ru17:44
RT на русском

СМИ: В России могут ввести пенсионный налоговый вычет

RT на русском21:17
РИА Новости

В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет

РИА Новости18:18
РЕН ТВ

Пенсионный налоговый вычет предложили ввести в России

РЕН ТВ22:35
Известия

Для россиян могут ввести пенсионный налоговый вычет

Известия17:02
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В ФРГ ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2»

Накануне палата представителей конгресса США выразила одобрение оборонному бюджету страны, в который были включены и расширенный санкции против «Северного потока -2». В интервью RT Deutsch бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт заявил, что ужесточение американских санкций против «Северного потока — 2» нарушает международное право.
Военное деловчера в 04:40
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Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции

Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции.
Российская газета21 июля в 06:08
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