Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
BFM.ru
BFM.ru

ЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета

В России может появиться еще один вид налогового вычета — пенсионный. Предложения в Центробанк направили «Альянс пенсионных фондов» и Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов, пишет газета «Известия».В источнике
Сергей Беляков
Граждане начинают активно вкладываться в финансовые продукты, если получают достаточный стимул, но текущие льготы по добровольному пенсионному страхованию недостаточны для прорыва.
С чего всё началось
Известия

Задача на вычитание: в РФ предложили ввести пенсионный налоговый вычет с лимитом 400 тыс

В России предложили ввести отдельный налоговый вычет, лимит для исчисления которого составит 400 тыс. рублей. Воспользоваться им смогут граждане, решившие самостоятельно копить на будущую пенсию — они получат право ежегодно возвращать до 52 тыс. рублей со своих добровольных взносов.
Известия23 июля в 17:01
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Пенсионные фонды поддержали идею налогового вычета за пенсионные накопления

Московский Комсомолец24 июля в 10:36
РЕН ТВ

Пенсионный налоговый вычет предложили ввести в России

РЕН ТВ23 июля в 22:35
РИА Новости

ЦБ ответил на предложение ввести пенсионный налоговый вычет

РИА Новости24 июля в 06:35
РБК

ЦБ ответил на предложение ввести пенсионный налоговый вычет

РБК24 июля в 04:44
Комсомольская правда

В России предложили ввести налоговый вычет для пенсионных накоплений

Комсомольская правда24 июля в 09:35
Lenta.ru

В России задумали ввести пенсионный налоговый вычет

Lenta.ru23 июля в 17:44
Известия

Для россиян могут ввести пенсионный налоговый вычет

Известия23 июля в 17:02
Реклама

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Полит.рувчера в 04:05
37
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Большинство американцев назвали политический курс США неверным

Опрос общественного мнения, проведенный в США американским новостным агентством Associated Press и исследовательским центром NORC, показал, что восемь из десяти респондентов полагают, что страна движется в неверном направлении.
Российская газета11:22
7
Реклама

Mac mini на платформе Apple A12Z Bionic демонстрирует впечатляющую скорость и показывает, на что будет способен MacBook на собственной платформе Apple

Mac mini на платформе Apple A12Z Bionic уже тестировался в бенчмарках, и показал очень хороший результат по части производительности графической подсистемы — результат оказался лучше, чем у GPU Ryzen 5 4500U и Core i7-1065G7.
iXBT.com15:17
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама