Экономика

BFM.ruBFM.ruЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета

В России может появиться еще один вид налогового вычета — пенсионный. Предложения в Центробанк направили «Альянс пенсионных фондов» и Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов, пишет газета «Известия».
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Сергей Беляков
Граждане начинают активно вкладываться в финансовые продукты, если получают достаточный стимул, но текущие льготы по добровольному пенсионному страхованию недостаточны для прорыва.
— Сергей БеляковГородовой 24 июля в 01:45
с чего всё началось

Задача на вычитание: в РФ предложили ввести пенсионный налоговый вычет с лимитом 400 тыс

В России предложили ввести отдельный налоговый вычет, лимит для исчисления которого составит 400 тыс. рублей. Воспользоваться им смогут граждане, решившие самостоятельно копить на будущую пенсию — они получат право ежегодно возвращать до 52 тыс. рублей со своих добровольных взносов.
Известия23 июля в 17:01

Подробнее о событии

Пенсионные фонды поддержали идею налогового вычета за пенсионные накопления

Московский Комсомолец24 июля в 10:36

В России задумали ввести пенсионный налоговый вычет

Lenta.ru23 июля в 17:44

ЦБ ответил на предложение ввести пенсионный налоговый вычет

РИА Новости24 июля в 06:35

ЦБ ответил на предложение ввести пенсионный налоговый вычет

РБК24 июля в 04:44

Пенсионный налоговый вычет предложили ввести в России

РЕН ТВ23 июля в 22:35

В России предложили ввести налоговый вычет для пенсионных накоплений

Комсомольская правда24 июля в 09:35

Для россиян могут ввести пенсионный налоговый вычет

Известия23 июля в 17:02
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Политика

Антироссийская истерия президента Вучича продолжается

Владимир Беба Попович Vladimira Popovic Первые открытые признаки антироссийской кампании в Сербии появились в СМИ в конце ноября 2019 года в так называемом деле "Шпион из российского посольства", в котором предполагаемый сотрудник посольства России в Сербии и российской разведывательной службы ГРУ Георгий Клебан якобы вербует и покупает конфиденциальную информацию у "одного сербского офицера".
REGNUM вчера в 12:36
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Экономика

Повышенные пенсии и пособия начнут выплачивать россиянам с 1 августа

Сохраняется повышенное пособие для потерявших работу россиян.
Evo-rus.com 01:39
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Футбол

Во время празднования победы футболисты «Зенита» разбили Кубок России

Свободная Пресса 00:14
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Шоу-бизнес

Елена Кондулайнен была госпитализирована с подозрением на инсульт

62-летняя Елена Кондулайнен была госпитализирована в медицинское учреждение с подозрением на инсульт.
Вокруг ТВ вчера в 06:18
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Общество

Ураган «Ханна» достиг побережья Техаса

CNN сообщает, что ураган в этом году начался раньше чем обычно. Первые ураганы в Атлантике чаще всего происходят в августе.
РБК вчера в 19:45
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Общество

В Сети возмутились заявлением Минфина об изъятии банковских вкладов

Люди ссылались на 90-е годы, что власти до сих пор не компенсировали обесцененные вклады.
Evo-rus.com 01:25
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Политика

Владимир Путин прибыл в Кронштадт на Военно-морской парад

Президент прибыл на торжества в честь дня ВМФ в Санкт-Петербурге.
Российская газета 02:31
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Происшествия

Число задержанных в ходе беспорядков в Сиэтле возросло до 45

По меньшей мере 45 человек были задержаны в ходе беспорядков в американском Сиэтле, не менее 21 сотрудника правоохранительных органов пострадали, сообщает местная полиция.
РИА Новости 02:01
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Здоровье

Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной

Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 13:55
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Политика

Дегтярев поддержал необходимость открытого суда над Фургалом

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев прокомментировал уголовное преследование бывшего главы региона Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств.
Коммерсантъ 00:41
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Происшествия

В заливе под Новосибирском нашли тело многодетной женщины

В воде в Бердском заливе под Новосибирском обнаружили тело женщины.
РБК 01:27
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Происшествия

Спасение затонувшего в Керченском проливе БТР попало на видео

Очевидцы сняли на видео спасение бронетранспортера, затонувшего в Керченском проливе.
РИА Новости вчера в 05:54
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Здоровье

На западе Монголии ввели карантин из-за подозрения на заражение чумой

В сомоне Улиастай провинции Завхан на западе Монголии ввели на неопределенный срок карантин после подозрения на заражение бубонной чумой у местного жителя, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.
РИА Новости 00:32
Происшествия

Росгвардия вторые сутки ищет пропавшего в Крыму трехлетнего ребенка

"Вторые сутки в селе Строгановка Симферопольского района более 70 военнослужащих Росгвардии во взаимодействии с сотрудниками ОМОНа, полицейские, специалисты МЧС и волонтеры разыскивают пропавшего несовершеннолетнего местного жителя", — говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 08:54
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Происшествия

СК возбудил новые дела из-за фото нацистов на акции «Бессмертный полк»

Газета.Ru вчера в 09:26
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Происшествия

Под Белгородом жена сбросила мужа в выгребную яму и залила бетоном

На следующий день женщина вызвала бетономешалку и залила яму бетоном. При этом она сообщила, что муж якобы пропал.
РИА Новости вчера в 20:07
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Общество

СМИ рассказали о выплате в 15 тысяч рублей для семей с детьми

Единовременная выплата полагается семьям, воспитывающим детей до трех лет.
Экономика сегодня вчера в 20:11
1
Здоровье

На Украине число случаев COVID-19 достигло 64 849

Число выявленных случаев коронавируса на Украине за сутки выросло на 920, до 64 849, умерли еще 15 человек, сообщила в воскресенье система мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны.
РИА Новости 02:07
Авто

Компания Great Wall показала новый рамный внедорожник Wey Tank 300

Дебютировал новый премиальный внедорожник Wey Tank 300 от компании Great Wall.
Новые автомобили 00:37
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Армия и оружие

Часть поселка в ЛНР осталась без электричества после обстрела

В результате обстрела без электричества осталась часть поселка в самопровозглашенной Луганской народной республике.
Известия вчера в 15:56
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Общество

Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение

Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.
Lenta.ru 24 июля в 07:36
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Происшествия

В Ростовской области родителям вернули похищенного из роддома ребенка

Следователи вернули матери ребенка, похищенного в субботу из роддома города Сальск в Ростовской области.
ТАСС вчера в 13:47
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Общество

В КНДР сообщили о первом случае подозрения на заражение коронавирусом

РИА Новости вчера в 17:46
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Армия и оружие

Пентагон опубликовал спутниковые снимки с «Тиграми» и Су-24 в Ливии

Африканское командование Вооруженных сил США опубликовало спутниковые снимки с линии фронта ливийского конфликта в Сирте.
Коммерсантъ вчера в 04:44
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Футбол

Талалаев покинул пост главного тренера ФК «Крылья Советов»

Главный тренер футбольного клуба «Крылья Советов» Андрей Талалаев покидает свой пост и переходит в «Ахмат», сообщается на сайте самарской команды 25 июля.
Известия вчера в 18:32
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Авто

Водителям назвали лучшие двигатели за последние 20 лет

Car.ru вчера в 11:46
Футбол

Рац: слишком предан «Шахтёру», чтобы понять решение Луческу

Бывший защитник «Шахтёра» Рэзван Рац прокомментировал приход экс-наставника «горняков» на пост главного тренера киевского «Динамо».
Чемпионат 00:48
Единоборства

Уиттакер победил Тилла в главном бою UFC в Абу-Даби

В главном бою вечера экс-чемпион UFC австралиец Роберт Уиттакер (21-5) победил по очкам британца Даррена Тилла (18-3-1).
News.ru вчера в 23:31
Общество

Страховщики нашли предлог не платить по ОСАГО

Из-за пандемии коронавируса некоторые автомобилисты отложили прохождение техосмотра, но при этом смогли оформить полис ОСАГО.
Газета.Ru вчера в 05:42
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Общество

В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение

Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
РИА Новости вчера в 21:48
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