Экономика

BFM.ruBFM.ruЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета

В России может появиться еще один вид налогового вычета — пенсионный. Предложения в Центробанк направили «Альянс пенсионных фондов» и Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов, пишет газета «Известия».
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Сергей Беляков
Граждане начинают активно вкладываться в финансовые продукты, если получают достаточный стимул, но текущие льготы по добровольному пенсионному страхованию недостаточны для прорыва.
— Сергей БеляковГородовой 24 июля в 01:45
с чего всё началось

Задача на вычитание: в РФ предложили ввести пенсионный налоговый вычет с лимитом 400 тыс

В России предложили ввести отдельный налоговый вычет, лимит для исчисления которого составит 400 тыс. рублей. Воспользоваться им смогут граждане, решившие самостоятельно копить на будущую пенсию — они получат право ежегодно возвращать до 52 тыс. рублей со своих добровольных взносов.
Известия23 июля в 17:01

Подробнее о событии

Пенсионные фонды поддержали идею налогового вычета за пенсионные накопления

Московский Комсомолец24 июля в 10:36

В России предложили ввести налоговый вычет для пенсионных накоплений

Комсомольская правда24 июля в 09:35

Для россиян могут ввести пенсионный налоговый вычет

Известия23 июля в 17:02

ЦБ ответил на предложение ввести пенсионный налоговый вычет

РБК24 июля в 04:44

Пенсионный налоговый вычет предложили ввести в России

РЕН ТВ23 июля в 22:35

В России задумали ввести пенсионный налоговый вычет

Lenta.ru23 июля в 17:44

ЦБ ответил на предложение ввести пенсионный налоговый вычет

РИА Новости24 июля в 06:35
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Xiaomi вскоре представит устройство Mi Ebook Reader для чтения книг

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Китай объявил о закрытии консульства США в городе Чэнду

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За сутки в Алтайском крае выявили 140 зараженных коронавирусом

Скончались четверо пациентов За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 140 новых случаев COVID-19, сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с вирусом.
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Общество

Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
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Российские туроператоры открыли продажи туров в Турцию

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Армия и оружие

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Пять кораблей НАТО зашли в порт Одессы в рамках учений Sea Breeze, передает РИА Новости со ссылкой на местное издание "Думская".
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Космос

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Компания SpaceX с момента начала реализации проекта запустила более 500 спутников.
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Главным кандидатом на пост президента США в 2024 году назвали женщину

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Авто

Hyundai представила спортивную версию кроссовера Santa Fe

Компания Hyundai представила концепт спортивной версией кроссовера Santa Fe с названием N Performance.
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В пьяном ДТП в тульском Криволучье пострадали два ребенка

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Общество

Умерла автор знаменитого манифеста против перестройки Нина Андреева

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Газета.Ru 03:26
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Греция ужесточила правила для прилетающих из Румынии и Болгарии

Прилетающим из Румынии и Болгарии в Грецию авиапассажирам с 28 июля необходимо иметь при себе отрицательный тест на COVID-19, заявили в греческом генеральном секретариате гражданской защиты, 25 июля опубликованном пресс-службой организации.
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Apple выпустила watchOS 7 beta 3 для разработчиков.
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Экономика

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ЦБ продал на рынке валюту с расчетами 22 июля на 5,6 млрд рублей

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