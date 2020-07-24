Экономика
BFM.ruЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета
В России может появиться еще один вид налогового вычета — пенсионный. Предложения в Центробанк направили «Альянс пенсионных фондов» и Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов, пишет газета «Известия».
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Граждане начинают активно вкладываться в финансовые продукты, если получают достаточный стимул, но текущие льготы по добровольному пенсионному страхованию недостаточны для прорыва.
с чего всё началось
В России предложили ввести отдельный налоговый вычет, лимит для исчисления которого составит 400 тыс. рублей. Воспользоваться им смогут граждане, решившие самостоятельно копить на будущую пенсию — они получат право ежегодно возвращать до 52 тыс. рублей со своих добровольных взносов.Известия23 июля в 17:01
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Пенсионные фонды поддержали идею налогового вычета за пенсионные накопления
Московский Комсомолец24 июля в 10:36
В России предложили ввести налоговый вычет для пенсионных накоплений
Комсомольская правда24 июля в 09:35
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Экономика
Мишустина предупредили о рисках отмены ЕНВД
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что отмена единого налога на вменённый доход (ЕНВД) давно назрела, с 2021 года этого налога не станет.
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Российский боец MMA Сергей Харитонов жестко прокомментировал поражение Александра Емельяненко от Магомеда Исмаилова в главном бою турнира АСА 107, который состоялся 24 июля в Сочи.
Metaratings вчера в 05:17
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Спорт-Экспресс вчера в 19:44
Общество
В Нижнем Новгороде закрылся крупный фитнес-клуб, проработавший 12 лет
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Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье
Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу.
RT на русском вчера в 08:47
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Газета.Ru вчера в 21:24
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РБК 24 июля в 00:19
Происшествия
Подозреваемый признался в поджоге собора Нанта
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АМИТЕЛ 01:40
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
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Газета.Ru 24 июля в 03:56
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Армия и оружие
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Российская газета вчера в 14:53
Космос
Мини-спутники Илона Маска преградили комету NEOWISE
Компания SpaceX с момента начала реализации проекта запустила более 500 спутников.
Дни24 24 июля в 11:50
Политика
Главным кандидатом на пост президента США в 2024 году назвали женщину
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REGNUM вчера в 04:54
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Андреева стала известной в СССР и за его пределами после опубликованного в 1988 году письма "Не могу поступаться принципами" в газете "Советская Россия".
Газета.Ru 03:26
Общество
Греция ужесточила правила для прилетающих из Румынии и Болгарии
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В заброшенную шахту в Арктике на тысячелетнее хранение поместили 21 терабайт данных
Архив с записями поместили в хранилище Arctic Code Vault, расположенное в заброшенной угольной шахте в горах на Шпицбергене, на глубине сотен метров, в слое вечной мерзлоты.
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Apple выпустила watchOS 7 beta 3 для разработчиков.
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Совет директоров московского ЦСКА на сайте клуба опубликовал итоги заседания и экономические показатели деятельности спортивной организации.
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Финансы
ЦБ продал на рынке валюту с расчетами 22 июля на 5,6 млрд рублей
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