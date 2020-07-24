Экономика
BFM.ruЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета
В России может появиться еще один вид налогового вычета — пенсионный. Предложения в Центробанк направили «Альянс пенсионных фондов» и Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов, пишет газета «Известия».
Читать в источнике
Оценить3,7K
Граждане начинают активно вкладываться в финансовые продукты, если получают достаточный стимул, но текущие льготы по добровольному пенсионному страхованию недостаточны для прорыва.
с чего всё началось
В России предложили ввести отдельный налоговый вычет, лимит для исчисления которого составит 400 тыс. рублей. Воспользоваться им смогут граждане, решившие самостоятельно копить на будущую пенсию — они получат право ежегодно возвращать до 52 тыс. рублей со своих добровольных взносов.Известия23 июля в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Пенсионные фонды поддержали идею налогового вычета за пенсионные накопления
Московский Комсомолец24 июля в 10:36
В России предложили ввести налоговый вычет для пенсионных накоплений
Комсомольская правда24 июля в 09:35
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 22:23, Ашберн
Здоровье
Онищенко назвал специфические симптомы коронавируса
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал в разговоре с РИА Новости специфические симптомы коронавируса, которых нет при гриппе.
Lenta.ru 14:53
Экономика
Эксперты спрогнозировали самое слабое за 20 лет падение рекламного рынка
Аналитики входящего в Publicis Groupe сетевого агентства Zenith предоставили РБК свой первый в этом году прогноз развития российского рекламного рынка.
РБК 22:00
Общество
СК назвал регионы-лидеры по числу налоговых преступлений
Лидерами по числу правонарушений в налоговой сфере являются Москва и Московская область, рассказала заместитель председателя Следственного комитета России генерал-полковник Елена Леоненко.
Известия 20:41
Шоу-бизнес
Марат Башаров продаёт квартиру в Москве за 34 млн рублей
На сайтах о продаже недвижимости было замечено объявление о продаже квартиры в Москве за 34 млн рублей, площадь которой - 180 квадратных метров.
Kazanfirst.ru вчера в 15:42
Футбол
Андрей Талалаев назначен главным тренером ФК «Ахмат»
Говорит Москва 15:53
Общество
В Петербурге умерла автор антиперестроечного манифеста Нина Андреева
В Петербурге 24 июля после тяжелой болезни умерла генеральный секретарь незарегистрированной Всесоюзной коммунистической партии большевиков и автор статьи против перестройки «Не могу поступаться принципами» Нина Андреева.
Телеканал RTVI 05:11
Общество
Перекуры признали полезными для эффективности работы
Перекур с коллегами повышает эффективность работы, рассказала эксперт в области корпоративной культуры и игровых коммуникаций Ольга Черкашина.
РИА Новости 21:54
Наука
Древние следы человека были обнаружены в Мексике
Следы, которые были обнаружены учеными, оказались на 15 000 лет старше, чем предполагаемое время появления человека в Мексике.
Rusargument 15:47
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM вчера в 13:54
Космос
В Японии за пару секунд до старта отменили пуск коммерческой ракеты
На космическом аэродроме Танэгасима, который находится в Японии, буквально за пару секунд до старта отменили пуск коммерческой ракеты МОМО.
Актуальные Новости 12:33
Происшествия
Бывший заместитель главы Якутска получил четыре года колонии
Московский Комсомолец Якутия 22:19
Здоровье
Названо повышающее в 12 раз риск смерти при коронавирусе заболевание
Специалисты провели исследование и выяснили, что при наличии диабета заболевшие коронавирусом в шесть раз чаще нуждаются в госпитализации, так как COVID-19 у них протекает тяжелее и, по сравнению с пациентами без диабета, они в 12 раз чаще умирают от коронавируса.
Известия 17:51
Политика
Польша объявила о выходе из конвенции по борьбе с домашним насилием
Власти Польши с 27 июля начнут процесс по выходу из Конвенции Совета Европы о борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, которую страна ратифицировала в 2015 году.
Телеканал RTVI 09:18
Единоборства
Чемпион UFC Ян оскорбил белорусского бойца Орловского
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе россиянин Пётр Ян оскорбил белорусского бойца-тяжеловеса Андрея Орловского.
RT на русском вчера в 01:44
Происшествия
В Крыму установлена причина смерти найденного трехлетнего мальчика
Российская газета 12:22
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова впервые намекнула на проблемы в отношениях с Тимати
Модель Анастасия Решетова рассказала о тяжелом периоде в жизни, после которого ей пришлось вдвоем с ребенком уехать из Москвы.
iReactor 10:41
Армия и оружие
Украина направляет миротворцев в Донбасс
Украина направляет в Донбасс военных, которые участвовали в миротворческих миссиях под эгидой ООН.
Газета.Ru 14:13
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева и Элджей заболели коронавирусом
Блогерша Анастасия Ивлеева сообщила в своем Instagram, что она и ее муж, рэпер Элджей, заразились коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 08:32
Политика
Вашингтон усилил давление на подрядчиков «Северного потока-2»
Вашингтон усилил давление на европейских подрядчиков, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Российская газета вчера в 23:50
Происшествия
Суд прекратил дело по иску Баиру Жамбалова
В Советском райсуде Баир Жамбалов не смог добиться восстановления в должности Советский районный суд Улан-Удэ прекратил производство по делу бывшего заместителя председателя Народного Хурала Баира Жамбалова.
Байкал-Daily 21:00
Общество
В Якутии за сутки от коронавируса скончались три человека
Sakhapress напоминает, в Якутии по данным на 25 июля было выявлено 50 случаев новой коронавирусной инфекции, из них: 42 - в Якутске, по три – в Алданском и Нерюнгринском, два – в Ленском районах.
SakhaPress.ru 00:15
Общество
Летом в Приморье откроют еще одно казино
Газета.Ru 22:09
Шоу-бизнес
Гузеева опровергла данные о приглашении стать ведущей «Дома-2»
Актриса Лариса Гузеева прокомментировала данные о том, что она станет ведущей шоу «Дом-2». Об этом сообщает издание URA.RU.
Lenta.ru 13:57
Политика
МИД КНР выразил протест США после вторжения в консульство в Хьюстоне
Пекин, 25 июля 2020, 17:04 — REGNUM Министерство иностранных дел Китая выразило протест Соединенным Штатам после вторжения представителей американских властей на территорию китайского консульства в Хьюстоне.
REGNUM вчера в 10:04
Политика
В Германии выступили против возвращения России в G7
Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что не видит возможности восстановления Группы восьми (G8) с участием России в связи со сложившейся ситуацией на востоке Украины, а также с воссоединением Крыма с РФ.
ТАСС 21:26
Экономика
Развитие Корсакова оценили в 90 млрд рублей
Развитие Корсакова оценили в 90 млрд рублей В правительстве возобновили дискуссию о развитии южносахалинского порта Корсаков.
Коммерсантъ 18:09