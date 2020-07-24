Экономика

BFM.ruBFM.ruЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета

В России может появиться еще один вид налогового вычета — пенсионный. Предложения в Центробанк направили «Альянс пенсионных фондов» и Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов, пишет газета «Известия».
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Сергей Беляков
Граждане начинают активно вкладываться в финансовые продукты, если получают достаточный стимул, но текущие льготы по добровольному пенсионному страхованию недостаточны для прорыва.
— Сергей БеляковГородовой 24 июля в 01:45
с чего всё началось

Задача на вычитание: в РФ предложили ввести пенсионный налоговый вычет с лимитом 400 тыс

В России предложили ввести отдельный налоговый вычет, лимит для исчисления которого составит 400 тыс. рублей. Воспользоваться им смогут граждане, решившие самостоятельно копить на будущую пенсию — они получат право ежегодно возвращать до 52 тыс. рублей со своих добровольных взносов.
Известия23 июля в 17:01

Подробнее о событии

Пенсионные фонды поддержали идею налогового вычета за пенсионные накопления

Московский Комсомолец24 июля в 10:36

Пенсионный налоговый вычет предложили ввести в России

РЕН ТВ23 июля в 22:35

ЦБ ответил на предложение ввести пенсионный налоговый вычет

РИА Новости24 июля в 06:35

ЦБ ответил на предложение ввести пенсионный налоговый вычет

РБК24 июля в 04:44

В России предложили ввести налоговый вычет для пенсионных накоплений

Комсомольская правда24 июля в 09:35

В России задумали ввести пенсионный налоговый вычет

Lenta.ru23 июля в 17:44

Для россиян могут ввести пенсионный налоговый вычет

Известия23 июля в 17:02
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