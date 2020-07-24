В России предложили ввести отдельный налоговый вычет, лимит для исчисления которого составит 400 тыс. рублей. Воспользоваться им смогут граждане, решившие самостоятельно копить на будущую пенсию — они получат право ежегодно возвращать до 52 тыс. рублей со своих добровольных взносов.

с чего всё началось

Граждане начинают активно вкладываться в финансовые продукты, если получают достаточный стимул, но текущие льготы по добровольному пенсионному страхованию недостаточны для прорыва.

В России может появиться еще один вид налогового вычета — пенсионный. Предложения в Центробанк направили «Альянс пенсионных фондов» и Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов, пишет газета «Известия».

Шоу-бизнес Наталия Орейро показала фото из российского поезда Судя по всему, в поездке актриса не скучала: на одном из фото она делает «мостик».

Политика Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона. 992

Единоборства Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107 Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно. 3

Армия и оружие Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям Алеппо Российские военные доставили более тонны продовольствия жителям сирийской провинции Алеппо.

Киберспорт Онлайн-игры GTA Online и Red Dead Online вскоре получат большие обновления Вашингтон, 24 июля 2020, 19:22 — REGNUM Студия Rockstar Games объявила, что летом 2020 года игры Grand Theft Auto Online и Red Dead Online получат масштабные обновления.

Политика В Хьюстоне неизвестные пытались взломать дверь генконсульства Китая Несколько человек были замечены у консульства КНР в Хьюстоне, когда они пытались выломать заднюю дверь здания.

Общество Миллионы американцев оказались под угрозой выселения из-за пандемии Ранее лауреат Нобелевской премии Роберт Шиллер заявил, что в крупных городах США цены на жилье могут резко снизиться из-за пандемии коронавируса. 1

Экономика Минфин США требует от группы ГАЗ ежеквартальную отчетность Что касается группы ГАЗ, которой также владеет Дерипаска, то минфин США более двух лет выдавал крупнейшему российскому производителю коммерческого транспорта краткосрочные лицензии, разрешающие работу с группой по заключенным контрактам. 503

Авто Skoda обновила оснащение своих автомобилей в России Компания Skoda представила в России обновленные автомобили 2021 модельного года, доступные к заказу в производство уже в июле. 1

Политика Иностранным учащимся запретят въезд в США, если занятия там будут проходить в онлайн режиме Иностранным учащимся, только поступившим в американские учебные заведения, запретят въезд в США, если занятия там будут проходить в онлайн режиме.

Киберспорт Сокровищница Immortal Treasure II вышла в Dota 2 В ночь на 25 июля Valve выпустила вторую Immortal-сокровищницу, содержащую 11 предметов.

Политика В Россию уехал не допущенный на выборы президента Белоруссии Цепкало Валерий Цепкало рассказал в эфире телеканала «Дождь» о том, почему не стал участвовать в президентской гонке и до регистрации покинул Белоруссию вместе с двумя детьми. 97