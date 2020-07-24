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BFM.ru
BFM.ru

ЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета

В России может появиться еще один вид налогового вычета — пенсионный. Предложения в Центробанк направили «Альянс пенсионных фондов» и Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов, пишет газета «Известия».В источнике
Сергей Беляков
Граждане начинают активно вкладываться в финансовые продукты, если получают достаточный стимул, но текущие льготы по добровольному пенсионному страхованию недостаточны для прорыва.
С чего всё началось
Известия

Задача на вычитание: в РФ предложили ввести пенсионный налоговый вычет с лимитом 400 тыс

В России предложили ввести отдельный налоговый вычет, лимит для исчисления которого составит 400 тыс. рублей. Воспользоваться им смогут граждане, решившие самостоятельно копить на будущую пенсию — они получат право ежегодно возвращать до 52 тыс. рублей со своих добровольных взносов.
Известия17:01
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РИА Новости

ЦБ ответил на предложение ввести пенсионный налоговый вычет

РИА Новости06:35
РБК

ЦБ ответил на предложение ввести пенсионный налоговый вычет

РБК04:44
Известия

Для россиян могут ввести пенсионный налоговый вычет

Известия17:02
РЕН ТВ

Пенсионный налоговый вычет предложили ввести в России

РЕН ТВ22:35
RT на русском

СМИ: В России могут ввести пенсионный налоговый вычет

RT на русском21:17
Lenta.ru

В России задумали ввести пенсионный налоговый вычет

Lenta.ru17:44
Газета.Ru

В России могут ввести вычет на добровольные пенсии

Газета.Ru03:28

ВРТ обеспечивает равные возможности иметь здоровых детей для каждого

В каком возрасте женщина теряет возможность родить ребенка, делают ли экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) по полису ОМС, и что такое осознанное родительство, - обо всём этом шла речь на пресс-конференции в ИТАР-ТАСС, посвященной Дню вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ).
ИА В нашем дворе (Тюмень)01:46

Минюст Украины начал продажу сертификатов для аренды камеры в СИЗО

Киев, 24 июля 2020, 13:57 — REGNUM На сайте министерства юстиции Украины появилась возможность купить подарочный сертификат, с помощью которого можно оплатить пребывание в платной камере в одном из украинских следственных изоляторов (СИЗО).
REGNUM06:57