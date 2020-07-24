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BFM.ru
BFM.ru

ЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета

В России может появиться еще один вид налогового вычета — пенсионный. Предложения в Центробанк направили «Альянс пенсионных фондов» и Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов, пишет газета «Известия».В источнике
Сергей Беляков
Граждане начинают активно вкладываться в финансовые продукты, если получают достаточный стимул, но текущие льготы по добровольному пенсионному страхованию недостаточны для прорыва.
С чего всё началось
Известия

Задача на вычитание: в РФ предложили ввести пенсионный налоговый вычет с лимитом 400 тыс

В России предложили ввести отдельный налоговый вычет, лимит для исчисления которого составит 400 тыс. рублей. Воспользоваться им смогут граждане, решившие самостоятельно копить на будущую пенсию — они получат право ежегодно возвращать до 52 тыс. рублей со своих добровольных взносов.
Известиявчера в 17:01
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РБК

ЦБ ответил на предложение ввести пенсионный налоговый вычет

РБКвчера в 04:44
Комсомольская правда

В России предложили ввести налоговый вычет для пенсионных накоплений

Комсомольская правдавчера в 09:35
РИА Новости

ЦБ ответил на предложение ввести пенсионный налоговый вычет

РИА Новостивчера в 06:35
Московский Комсомолец

Пенсионные фонды поддержали идею налогового вычета за пенсионные накопления

Московский Комсомолецвчера в 10:36
РЕН ТВ

Пенсионный налоговый вычет предложили ввести в России

РЕН ТВвчера в 22:35
Lenta.ru

В России задумали ввести пенсионный налоговый вычет

Lenta.ruвчера в 17:44
Известия

Для россиян могут ввести пенсионный налоговый вычет

Известиявчера в 17:02
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ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%

Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ruвчера в 09:24
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За сутки 68 человек заболели коронавирусом в Кузбассе

Региональный штаб представил сводку по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в Кемеровской области на 11:00, пятницы, 24 июля За минувшие сутки на территории Кузбасса еще у 68 человек выявлено заражение коронавирусом.
Kursk.comвчера в 00:45
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