Экономика

BFM.ruBFM.ruЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета

В России может появиться еще один вид налогового вычета — пенсионный. Предложения в Центробанк направили «Альянс пенсионных фондов» и Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов, пишет газета «Известия».
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Сергей Беляков
Граждане начинают активно вкладываться в финансовые продукты, если получают достаточный стимул, но текущие льготы по добровольному пенсионному страхованию недостаточны для прорыва.
— Сергей БеляковГородовой 24 июля в 01:45
с чего всё началось

Задача на вычитание: в РФ предложили ввести пенсионный налоговый вычет с лимитом 400 тыс

В России предложили ввести отдельный налоговый вычет, лимит для исчисления которого составит 400 тыс. рублей. Воспользоваться им смогут граждане, решившие самостоятельно копить на будущую пенсию — они получат право ежегодно возвращать до 52 тыс. рублей со своих добровольных взносов.
Известия23 июля в 17:01

Подробнее о событии

Пенсионные фонды поддержали идею налогового вычета за пенсионные накопления

Московский Комсомолец24 июля в 10:36

В России предложили ввести налоговый вычет для пенсионных накоплений

Комсомольская правда24 июля в 09:35

В России задумали ввести пенсионный налоговый вычет

Lenta.ru23 июля в 17:44

ЦБ ответил на предложение ввести пенсионный налоговый вычет

РБК24 июля в 04:44

Пенсионный налоговый вычет предложили ввести в России

РЕН ТВ23 июля в 22:35

ЦБ ответил на предложение ввести пенсионный налоговый вычет

РИА Новости24 июля в 06:35

Для россиян могут ввести пенсионный налоговый вычет

Известия23 июля в 17:02
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 01:11, Ашберн
Религия

Патриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию продать Mercedes

RT на русском 25 июля в 10:11
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Происшествия

Вспышку COVID-19 нашли на золотом руднике в Красноярском крае

По данным ведомства, за выходные в Мотыгинском районе COVID-19 выявлен у 56 человек, из которых 40 случаев заражения зарегистрированы в минувшую субботу.
Интерфакс 00:27
Происшествия

Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми

В Перми около 30 человек выстроились в живую цепь, взявшись за руки, чтобы вытащить из воды женщину, которая начала тонуть на середине реки, а также мужчину, который бросился ей на выручку и доставил к берегу.
Известия вчера в 16:27
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Происшествия

Осужденного владельца «Тараса Бульбы» объявят в международный розыск

По словам Леоненко, Белойвана планируют объявить в международный розыск.
Lenta.ru вчера в 22:49
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Здоровье

Диетолог из РФ заявил о невозможности вылечить ожирение диетами

Российский доктор медицинских наук и врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал, что ожирение невозможно вылечить диетами.
VSE42.RU вчера в 23:31
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Общество

Восемь забайкальских выпускников получили по сто баллов на ЕГЭ

REGNUM 00:28
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Политика

Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе

Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости вчера в 13:46
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Общество

Исследование показало разницу зарплат в Москве и регионах

Врачам в Москве, согласно исследованию, в среднем предлагают зарплату в 101 тысячу рублей.
РИА Новости вчера в 20:11
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Кино

Голливудская актриса Оливия де Хэвилленд умерла на 105-м году жизни

Дама Оливия де Хэвилленд родилась в семье британцев Токио, где ее отец вел адвокатскую практику. Карьеру актрисы она начала в 1930-е годы.
Интерфакс вчера в 12:26
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Футбол

Сарри стал самым возрастным тренером, выигравшим чемпионат Италии

Советский спорт вчера в 18:02
Музыка

Группа BTS установила мировой рекорд по числу зрителей онлайн-концерта

Piter.tv 24 июля в 04:10
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Спорт

Григорий Родченков объяснил, почему СССР бойкотировал ОИ-1984 в США

Григорий Родченков объяснил причину, по которой СССР решил бойкотировать ОИ-1984, проходившие на территории США.
Актуальные Новости вчера в 08:57
Политика

Кадыров ответил на обвинения США в нарушении прав человека в Чечне

РИА Новости вчера в 15:45
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Политика

Глава МИД Германии выступил против возвращения России в G7

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что он против участия России в заседаниях "большой семерки" до решения украинского вопроса.
Интерфакс вчера в 22:44
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Происшествия

В Крыму установлена причина смерти найденного трехлетнего мальчика

Российская газета вчера в 12:22
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Кино

Бекмамбетов завершил съемки фильма «#хочувигру»

Культуромания 25 июля в 10:24
Экономика

Правительство РФ выделит 20 млрд рублей на выплаты безработным

Москва, 24 июля 2020, 13:58 — REGNUM Правительство России направит регионам 20 млрд рублей на выплаты пособий по безработице, заявил 24 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
REGNUM 24 июля в 06:58
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Хоккей

Чайка покинул пост генерального менеджера клуба НХЛ «Аризона»

Джон Чайка покинул пост генерального менеджера и президента по хоккейным операциям "Аризона Койотис", сообщается на официальном сайте клуба НХЛ.
РИА Новости вчера в 16:28
Политика

Ситуацию с затонувшим в Одессе танкером «Делфи» признали чрезвычайной

Власти Одесской области Украины признали чрезвычайной ситуацию с затонувшим танкером "Делфи", соответствующее решение было принято региональной комиссией в воскресенье, сообщил глава области Максим Куцый.
РИА Новости вчера в 12:29
15
Политика

Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески

Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ 25 июля в 14:09
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Общество

На карты россиян придет новое пособие до 6 000 руб. до 31 августа

До 6 000 рублей новое пособие придет на карты россиян до 31 августа этого года.
Evo-rus.com вчера в 15:14
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Единоборства

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру 25 июля в 04:05
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Общество

Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение

Россия полностью прекратила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами из-за риска распространения коронавируса в конце марта.
Известия 24 июля в 10:04
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Наука

В MIT создан разлагаемый термореактивный пластик

Команда ученых из MIT решила избавиться сразу от двух проблем и создала разлагаемую версию термореактивного пластика под названием pDCPD.
Хайтек+ вчера в 11:05
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Единоборства

Чимаев победил техническим нокаутом Макки на турнире UFC

Шведский боец смешанных единоборств чеченского происхождения Хамзат Чимаев победил британца Риса Макки на турнире UFC в ОАЭ, пишут «Известия».
Моя Москва.онлайн вчера в 04:28
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Политика

Чем обернется для России победа Джо Байдена на выборах в США

Чем обернется для России победа Джо Байдена на выборах в США До намеченных на 3 ноября президентских выборов в США остается чуть больше трех месяцев, и их исход, кажется, становится все более непредсказуемым.
Коммерсантъ вчера в 18:09
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Общество

За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность

Госавтоинспекция получила право на контрольную закупку диагностических карт в случае, если есть подозрение, что оператор техосмотра ими торгует без проведения диагностики машины.
Российская газета вчера в 23:58
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Авто

В Уфе ещё одна партия автомобилей должников уйдёт с молотка

Одним из самых дорогих автомобилей, который уйдет с молотка, является внедорожник Jeep Grand Cherokee 2012 года выпуска с начальной ценой в 1 269 200 рублей.
SpeedMe 00:11
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Здоровье

В России возросла выявляемость случаев сахарного диабета

В 2019 году число впервые выявленных случаев сахарного диабета в России увеличилось на 27% по сравнению с показателями 2010 года.
RT на русском вчера в 23:00
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Происшествия

В Сиэтле в результате беспорядков пострадали 60 полицейских

В массовых беспорядках пострадали 59 полицейских. Ранее власти города назвали происходящее в Сиэтле бунтом.
Коммерсантъ вчера в 23:54
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