Экономика
BFM.ruЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета
В России может появиться еще один вид налогового вычета — пенсионный. Предложения в Центробанк направили «Альянс пенсионных фондов» и Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов, пишет газета «Известия».
Читать в источнике
Оценить3,6K
Граждане начинают активно вкладываться в финансовые продукты, если получают достаточный стимул, но текущие льготы по добровольному пенсионному страхованию недостаточны для прорыва.
с чего всё началось
В России предложили ввести отдельный налоговый вычет, лимит для исчисления которого составит 400 тыс. рублей. Воспользоваться им смогут граждане, решившие самостоятельно копить на будущую пенсию — они получат право ежегодно возвращать до 52 тыс. рублей со своих добровольных взносов.Известия23 июля в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Пенсионные фонды поддержали идею налогового вычета за пенсионные накопления
Московский Комсомолецвчера в 10:36
В России предложили ввести налоговый вычет для пенсионных накоплений
Комсомольская правдавчера в 09:35
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 00:19, Ашберн
Происшествия
Грузовой самолет потерпел крушение в Сомали из-за стада ослов
Российская газета вчера в 13:19
Кино
В Калининграде открывается кинофестиваль «Балтийские дебюты»
Культуромания вчера в 10:31
Единоборства
Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107
Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru вчера в 16:03
Здоровье
В Волгограде продолжает увеличиваться число внебольничных пневмоний
Усилились и миграция людей: они ездят отдыхать на турбазы, в другие регионы, на море, где продолжают беспечно относиться к требованиям Роспотребнадзора.
Все для Вас вчера в 05:38
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%
Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru вчера в 09:24
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение против экс-губернатора Ишаева
По версии следствия, в период с 2014 по 2017 год, используя служебное положение, Ишаев «обеспечил заключение» с принадлежащей ему фирмой по завышенной стоимости договоров аренды помещения площадью свыше 280 кв. м для нужд представительства «Роснефти» в Хабаровском крае.
РБК 23 июля в 18:02
Здоровье
Махонин распорядился приостановить объединение больниц в Пермском крае
Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин на рабочей встрече с министром здравоохранения Оксаной Мелеховой дал распоряжение приостановить объединение больниц в Прикамье.
АиФ Пермь 23 июля в 04:25
Космос
Телескоп Хаббл сделал летний снимок Сатурна
Космический телескоп NASA Хаббл прислал новое фото Сатурна в его летний период.
Ридус вчера в 04:08
Политика
Хабаровский врио губернатора уволил трех чиновников команды Фургала
Дегтярев был назначен врио главы региона 20 июля, через 11 дней после задержания губернатора Сергея Фургала.
Ведомости 23 июля в 22:44
Шоу-бизнес
Собчак подарила мужу на юбилей короткометражный фильм
Картина под названием «Метод Богомолова», снята ко дню рождения мужа теледивы Константина Богомолова, передаёт piter.tv.«Фильм для первой работы молодого режиссёра, может быть, длинный, он 27 минут, но с другой стороны, Константин, по сравнению с вашими пятью-шестью часами, знаете, можете и потерпеть», — пошутила Собчак.38-летняя телеведущая попросила не судить строго «молодого режиссёра».
Вестник вчера в 11:05
Религия
Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана духовника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова).
RT на русском вчера в 04:08
Культура
Мариинский театр отправится на гастроли в Италию с 27 июля
Труппа Государственного академического Мариинского театра отправится на гастроли в Италию 27 июля.
News.ru вчера в 10:44
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru вчера в 03:56
Культура
Минкультуры РФ предложит порядок рассадки зрителей в театрах
Вопрос рассадки зрителей в театрах совместно обсудят во второй половине августа Министерство культуры РФ и Роспотребнадзор, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова 24 июля, сообщает пресс-служба министерства.
ИА Красная Весна вчера в 13:48
Происшествия
Один человек погиб в результате стрельбы на базе ВВС США во Флориде
Интерфакс вчера в 23:53
Происшествия
В Царском селе ребенок уронил бюст умирающего гиганта XVIII века
РИА Новости 23 июля в 12:33
Политика
Помпео заявил, что Пекин повторяет ошибки Советского Союза
Госсекретарь США Майк Помпео уверен, что США победят в противостоянии с Китаем из-за их повторения ошибок СССР.
Политика Сегодня 23 июля в 19:46
Политика
В Кремле считают, что Минские соглашения не нуждаются в расшифровке
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Минские соглашения включают в себя исчерпывающие формулировки, которые не нуждаются в расшифровке, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 06:58
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян сообщила о психическом расстройстве у Канье Уэста
Канье Уэст впервые публично заявил, что у него биполярное расстройство в 2018 году.
Телеканал RTVI 22 июля в 16:30
Политика
В СЖР оценили просьбу пересмотреть лицензию RT на вещание в Британии
RT сообщил, что британский теневой министр культуры, цифровых технологий, спорта и СМИ Джо Стивенс обратилась к исполнительному директору медиарегулятора Ofcom Мелани Доус с просьбой пересмотреть вопрос о предоставлении RT лицензии на вещание в стране.
РИА Новости вчера в 04:57
Армия и оружие
Минобороны намерено продлить лётный ресурс перехватчиков МиГ-31
Как заявляется, Минобороны изучает вопрос продления ресурса МиГ-31, но окончательное решение по этому вопросу будет принято только по итогам исследовательских и опытно-конструкторских работ (ОКР).
Военное обозрение вчера в 05:56
Политика
Кремль ответил на угрозу санкций против «Северного потока-2»
В Кремле ответили на угрозу ужесточения санкций против проекта газопровода «Северный поток-2».
Lenta.ru вчера в 06:51
Футбол
Сын Зидана покинет «Реал», Лунин вернется из аренды в «Овьедо»
Другой вратарь «Реала» — Андрей Лунин — вернется из аренды в «Овьедо» и станет сменщиком Тибо Куртура.
Спорт-Экспресс вчера в 01:15
Происшествия
МВД: Полиция Москвы будет пресекать любые конфликты на национальной почве
Для пресечения экстремистских проявлений и недопустимости национальных конфликтов будут применены жесткие меры, вплоть до лишения гражданства и выдворения из России.
Комсомольская правда вчера в 14:59
Происшествия
В Крыму во время прогулки пропал трехлетний мальчик
Следственные органы возбудили уголовное дело после того, как в крымском селе во время прогулки со старшей сестрой пропал трехлетний мальчик.
ТАСС вчера в 16:18
Происшествия
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 25 июля
По состоянию на 25 июля в Новосибирской области зарегистрировано 8616 случаев заражения коронавирусом.
Сиб.фм вчера в 13:46
Общество
Шемякин оценил изменения в памятнике на могиле Высоцкого
Скульптор, художник Михаил Шемякин прокомментировал изменения в памятнике на могиле актёра, поэта и барда Владимира Высоцкого.
RT на русском вчера в 16:39
Политика
Трамп: США скупили 90% мировых запасов препарата против коронавируса
Власти США скупили 90% мировых запасов препарата «Ремдесивир», который применяется для лечения пациентов с коронавирусом COVID-19, сообщил президент Дональд Трамп.
Коммерсантъ вчера в 21:30
Экономика
Участники рынка АПК хотят договориться о правилах перевозок
Участники рынка АПК хотят договориться о правилах перевозок Крупные игроки агропромышленного рынка разработали меморандум по противодействию перевозке сельхозпродукции автотранспортом с перегрузом, которая дает возможность недобросовестным компаниям экономить на логистике, мешает конкуренции и тормозит развитие рынка.
Коммерсантъ 23 июля в 18:04
Общество
Журналиста Шендеровича обвинили в домогательствах
Известия вчера в 16:25