Экономика
BFM.ruЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета
В России может появиться еще один вид налогового вычета — пенсионный. Предложения в Центробанк направили «Альянс пенсионных фондов» и Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов, пишет газета «Известия».
Читать в источнике
Оценить3,7K
Граждане начинают активно вкладываться в финансовые продукты, если получают достаточный стимул, но текущие льготы по добровольному пенсионному страхованию недостаточны для прорыва.
с чего всё началось
В России предложили ввести отдельный налоговый вычет, лимит для исчисления которого составит 400 тыс. рублей. Воспользоваться им смогут граждане, решившие самостоятельно копить на будущую пенсию — они получат право ежегодно возвращать до 52 тыс. рублей со своих добровольных взносов.Известия23 июля в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Пенсионные фонды поддержали идею налогового вычета за пенсионные накопления
Московский Комсомолец24 июля в 10:36
В России предложили ввести налоговый вычет для пенсионных накоплений
Комсомольская правда24 июля в 09:35
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 07:06, Ашберн
Экономика
Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа
С 1 августа россиянам начнут выплачивать повышенные пособия и пенсии.
ToDay News Ufa 01:20
Политика
В Петербурге завершился Главный военно-морской парад
В акватории Кронштадта завершился Главный военно-морской парад, проведённый в День Военного-морского флота.
RT на русском 05:50
Шоу-бизнес
Ивлеева и Элджей заразились коронавирусом
Блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева сообщила, что вместе с супругом рэпером Элджеем (Алексей Узенюк) заразились коронавирусом.
РИА Новости 06:47
Общество
Умерла автор знаменитого антиперестроечного манифеста Нина Андреева
В Санкт-Петербурге в возрасте 81 года умерла Нина Андреева — автор статьи «Не могу поступаться принципами», которая была опубликована в 1988 году в газете «Советская Россия».
BFM.ru 06:36
Здоровье
Бессрочный карантин из-за бубонной чумы был введен в регионе Монголии
Отмечается, что неделю назад у 39-летнего жителя Улиастая выявили симптомы недуга, также высокую температуру, головную боль и боль в мышцах, после того, как он со своей семьей съел мясо сурка, который в основном и считается переносчиком бубонной чумы.
RuNews24.ru 05:01
Общество
Скульптор Михаил Шемякин оценил изменения на могиле Высоцкого
Скульптор и художник Михаил Шемякин назвал Александра Рукавишникова, который является автором памятника на могиле Владимира Высоцкого, талантливым мастером.
RuNews24.ru вчера в 07:51
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM вчера в 13:54
Общество
Доктор Мясников подверг критике дистанционное обучение в школах
Доктор Мясников раскритиковал дистанционное обучение в школах. Он считает его очень вредным для детей.
ToDay News Ufa 00:58
Футбол
Футболисты «Зенита» разбили Кубок России во время празднования
Футболисты петербургского "Зенита" во время празднования победы в Кубке России разбили главный трофей турнира.
Вести.Ru вчера в 12:55
Происшествия
Обнаружено тело пропавшего в Крыму трехлетнего мальчика
Спасатели нашли тело пропавшего в пятницу, 24 июля, в селе Строгановка под Симферополем трехлетнего мальчика.
Газета.Ru 05:39
Происшествия
Под Екатеринбургом избили отдыхавшую на озере семью
Жители Екатеринбурга приехали отдохнуть на озере Таватуй и подверглись нападению, пишет 24 июля e1.ru.
Известия вчера в 20:38
Здоровье
В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа
Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному.
РБК 05:38
Общество
Фигуристка Бойкова призвала привести Крым в порядок
RT на русском 04:52
Энергетика
В ФАС рассказали о ситуации с ценами на топливо в России
В Федеральной антимонопольной службе рассказали, что в оптовом сегменте рынка моторного топлива ситуация с ценами стабилизировалась, а в розничном сегменте изменение цен не превышает уровня инфляции.
RT на русском 24 июля в 12:45
Общество
В Крыму объявлено штормовое предупреждение
Симферополь, 26 июля 2020, 11:20 — REGNUM В Крыму объявлено штормовое предупреждение на ближайшие два дня.
REGNUM 04:20
Политика
Вашингтон усилил давление на подрядчиков «Северного потока-2»
Вашингтон усилил давление на европейских подрядчиков, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Российская газета вчера в 23:50
Политика
Сбежавший в Россию соперник Лукашенко рассказал о своих планах
Сбежавший в Россию основатель белорусского Парка высоких технологий Валерий Цепкало, которого называли одним из основных соперников главы Белоруссии Александра Лукашенко в президентской гонке, рассказал в интервью Forbes о своих ближайших планах.
Lenta.ru 06:59
Здоровье
Врач Мясников определил главные факторы здоровья человека
Именно ожирение Мясников называет первым симптомом того, что здоровью угрожает опасность.
Цензуры.Нет вчера в 13:36
Авто
Hyundai представила спортивную версию кроссовера Santa Fe
Компания Hyundai представила концепт спортивной версией кроссовера Santa Fe с названием N Performance.
Picsnews.net 03:04
Происшествия
В Севастополе за сутки выявили троих зараженных коронавирусом
Всего с начала года зарегистрировано 335 случаев заражения коронавирусом, 253 человека выздоровлено, трое умерли.
КП - Севастополь 05:48
Армия и оружие
В России успешно завершаются испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»
В России успешно завершаются испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон», подтверждены её уникальные характеристики по дальности и точности стрельбы.
RT на русском 05:22
Общество
Совфед одобрил законопроект Путина о воспитании в российских школах
В пятницу, 24 июля, Совфед на заседании одобрил закон об укреплении воспитательной составляющей в образовании.
Невские Новости 24 июля в 04:49
Общество
Молодые семьи получат выплаты на покупку жилья комфорткласса
Молодые семьи, которые участвуют в программе обеспечения доступным жильем, смогут получить выплаты на покупку квартир комфорткласса.
Известия 24 июля в 11:01
Общество
Российский сериал «Чики» обвинили в пропаганде ЛГБТ
РБК вчера в 17:42
Политика
Кравчук связал мирные договоренности по Донбассу с санкциями против России
Киев, 26 июля 2020, 12:05 — REGNUM Договоренности о прекращении огня в Донбассе, достигнутые 22 июля представителями Контактной группы (начнут действовать с 27 июля) продиктованы экономическими «проблемами» России, а также ее «невыгодным» международным положением.
REGNUM 05:05
Кино
Умер актер из фильма «Кошмар на улице Вязов» Джон Сэксон
Evo-rus.com 03:50
Экономика
СК: бюджет РФ теряет 58 млрд рублей в год из-за налоговых преступлений
Заместитель председателя СК России генерал-полковник Елена Леоненко рассказала, сколько теряет российский бюджет из-за налоговых преступлений.
Газета.Ru 24 июля в 23:26
Кино
Фильм «Альфаромео» получил Гран-при фестиваля «Горький fest»
Время Н 24 июля в 04:38