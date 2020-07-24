Экономика
BFM.ruЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета
В России может появиться еще один вид налогового вычета — пенсионный. Предложения в Центробанк направили «Альянс пенсионных фондов» и Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов, пишет газета «Известия».
Читать в источнике
Оценить3,7K
Граждане начинают активно вкладываться в финансовые продукты, если получают достаточный стимул, но текущие льготы по добровольному пенсионному страхованию недостаточны для прорыва.
с чего всё началось
В России предложили ввести отдельный налоговый вычет, лимит для исчисления которого составит 400 тыс. рублей. Воспользоваться им смогут граждане, решившие самостоятельно копить на будущую пенсию — они получат право ежегодно возвращать до 52 тыс. рублей со своих добровольных взносов.Известия23 июля в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Пенсионные фонды поддержали идею налогового вычета за пенсионные накопления
Московский Комсомолец24 июля в 10:36
В России предложили ввести налоговый вычет для пенсионных накоплений
Комсомольская правда24 июля в 09:35
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 13:03, Ашберн
Единоборства
Чимаев победил техническим нокаутом Макки на турнире UFC
Известия вчера в 22:36
Футбол
«Зенит» завоевал Кубок России по футболу, обыграв «Химки»
Единственный гол, благодаря которому "Зенит" стал обладателем Кубка России, был забит на 84-й минуте матча Артемом Дзюбой с пенальти.
Новые Известия вчера в 12:26
Футбол
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Лестер» и сохранил место в ЛЧ
В матче 38-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Лестер».
RT на русском 12:57
Здоровье
Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной
Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 13:55
Шоу-бизнес
Благодаря пяти продуктам Полина Гагарина похудела на 30 килограммов
Певице удалось сбросить 30 килограммов благодаря пяти продуктам. 80 килограммов — таким был вес Гагариной после рождения ребенка.
iReactor 10:49
Авто
Стало известно, как создавались первые российские спорткары Marussia
СМИ рассказали, как создавались первые российские спорткары Marussia, и почему они больше не производятся.
МедиаПоток 04:27
Политика
Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске
РИА Новости 09:29
Футбол
«Окко Спорт» сорвал показ матчей последнего тура Премьер-лиги Англии
Впервые российские любители футбола получили возможность смотреть любую игру последнего тура чемпионата Англии в прямом эфире и с телекомментарием на русском языке.
Евро-футбол.ру 11:40
Общество
Умерла автор знаменитого антиперестроечного манифеста Нина Андреева
В Санкт-Петербурге в возрасте 81 года умерла Нина Андреева — автор статьи «Не могу поступаться принципами», которая была опубликована в 1988 году в газете «Советская Россия».
BFM.ru 06:36
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM вчера в 13:54
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал, как похудел на 8 кг во время карантина
Певец рассказал, что он придерживается правильного питания и не злоупотребляет тренировками.
Evo-rus.com 07:56
Культура
Якубович опроверг свой уход из шоу «Поле чудес»
Популярный телеведущий Леонид Якубович дал комментарий по поводу слухов о том, что он, якобы, покинул шоу «Поле чудес», которое вел до этого на протяжении 30 лет.
Live24 01:12
Здоровье
Мясников назвал четыре ключевых показателя здоровья человека
Врач Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" перечислил критерии, по которым можно определить здоровье человека.
РИА Новости 10:13
Происшествия
В Туве один ребенок погиб и еще шестеро пострадали в ДТП
В Кызылском районе Республики Тыва опрокинулся легковой автомобиль, пострадали семеро детей, находившихся внутри, один из них погиб.
РБК 11:10
Общество
Сын Высоцкого прокомментировал замену головы памятника музыканту
РИА Новости Сын барда Владимира Высоцкого Никита считает, что обновленный памятник поэту на Ваганьковском кладбище лучше отображает образ, изначально задуманный скульптором.
РЕН ТВ вчера в 12:00
Футбол
Арбитр Федотов: Ракицкого надо было удалять в финале Кубка России
Российский арбитр Игорь Федотов поделился мнением о работе судейской бригады Владимира Москалева в финале Кубка России между "Зенитом" и "Химками" (1:0).
Спорт день за днем 12:24
Общество
МЧС предупредило о дожде с грозой и сильным ветром в Подмосковье
RT на русском 11:48
Политика
В Петербурге завершился Главный военно-морской парад
В акватории Кронштадта завершился Главный военно-морской парад, он прошел в торжественной обстановке и при малом скоплении зрителей, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 05:33
Шоу-бизнес
Актер Гоша Куценко ответил на обвинения в домогательствах
Известный актер Гоша Куценко ответил на обвинения в домогательствах.
Сусанин 10:42
Здоровье
В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа
Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному.
РБК 05:38
Политика
Путин раскритиковал постановление Рады о местных выборах
Ранее Верховная рада назначила на 25 октября очередные местные выборы, при этом на неподконтрольных Киеву территориях они не состоятся.
РИА Новости 11:52
Кино
Зак Снайдер показал черный костюм Супермена
Изначально режиссер собирался использовать в фильме черный костюм, но студия Warner Bros. не одобрила эту идею.
Moi-portal.ru 12:46
Игры
GSC Game World представила первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
Игра появится на ПК и Xbox Series X. На YouTube канале Xbox опубликован новый трейлер второй части культовой игры S. T. A. L. K. E. R. В трейлере показаны некоторые локации, аномалии, артефакты и неизвестные существа.
Inc-news.ru 23 июля в 14:57
Гаджеты
Смартфон Nubia Red Magic 5 стал лидером рейтинга AnTuTu
Тестирование смартфонов в бенчмарке AnTuTu определило лидера, которым стал Nubia Red Magic 5. По словам специалистов, гаджет обошел конкурентов с рекордным показателем в 659 586 баллов.
Goroday.ru 08:48
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева и Элджей заразились коронавирусом
Телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева вместе с мужем, рэпером Алексеем Узенюком (Элджеем) заразились коронавирусом.
Lenta.ru 06:33
Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру вчера в 04:05
Происшествия
Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в аэропортах Москвы и Петербурга
«Поступило анонимное сообщение о минировании аэропортов Краснодара, Санкт-Петербурга и Москвы», — сказал представитель экстренных служб.
RT на русском 09:58
Футбол
Бранислав Иванович попрощался с «Зенитом»
Сербский защитник Бранислав Иванович попрощался с «Зенитом», в составе которого играл с февраля 2017 года.
Вести ФМ 08:24
Авто
В Сети появились изображения купеобразной версии Volkswagen Tiguan X
Эксперты на основе опубликованных ранее шпионских фото разработали рендеры купеобразной версии Tiguan X автобренда Volkswagen.
Car.ru 08:44