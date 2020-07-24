В России предложили ввести отдельный налоговый вычет, лимит для исчисления которого составит 400 тыс. рублей. Воспользоваться им смогут граждане, решившие самостоятельно копить на будущую пенсию — они получат право ежегодно возвращать до 52 тыс. рублей со своих добровольных взносов.

с чего всё началось

Граждане начинают активно вкладываться в финансовые продукты, если получают достаточный стимул, но текущие льготы по добровольному пенсионному страхованию недостаточны для прорыва.

В России может появиться еще один вид налогового вычета — пенсионный. Предложения в Центробанк направили «Альянс пенсионных фондов» и Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов, пишет газета «Известия».

Футбол «Окко Спорт» сорвал показ матчей последнего тура Премьер-лиги Англии Впервые российские любители футбола получили возможность смотреть любую игру последнего тура чемпионата Англии в прямом эфире и с телекомментарием на русском языке.

Общество Умерла автор знаменитого антиперестроечного манифеста Нина Андреева В Санкт-Петербурге в возрасте 81 года умерла Нина Андреева — автор статьи «Не могу поступаться принципами», которая была опубликована в 1988 году в газете «Советская Россия». 498

Культура Якубович опроверг свой уход из шоу «Поле чудес» Популярный телеведущий Леонид Якубович дал комментарий по поводу слухов о том, что он, якобы, покинул шоу «Поле чудес», которое вел до этого на протяжении 30 лет. 124

Общество Сын Высоцкого прокомментировал замену головы памятника музыканту РИА Новости Сын барда Владимира Высоцкого Никита считает, что обновленный памятник поэту на Ваганьковском кладбище лучше отображает образ, изначально задуманный скульптором. 84

Футбол Арбитр Федотов: Ракицкого надо было удалять в финале Кубка России Российский арбитр Игорь Федотов поделился мнением о работе судейской бригады Владимира Москалева в финале Кубка России между "Зенитом" и "Химками" (1:0).

Политика В Петербурге завершился Главный военно-морской парад В акватории Кронштадта завершился Главный военно-морской парад, он прошел в торжественной обстановке и при малом скоплении зрителей, передает корреспондент РИА Новости. 4

Здоровье В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному. 490

Политика Путин раскритиковал постановление Рады о местных выборах Ранее Верховная рада назначила на 25 октября очередные местные выборы, при этом на неподконтрольных Киеву территориях они не состоятся. 524

Кино Зак Снайдер показал черный костюм Супермена Изначально режиссер собирался использовать в фильме черный костюм, но студия Warner Bros. не одобрила эту идею. 4

Игры GSC Game World представила первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 Игра появится на ПК и Xbox Series X. На YouTube канале Xbox опубликован новый трейлер второй части культовой игры S. T. A. L. K. E. R. В трейлере показаны некоторые локации, аномалии, артефакты и неизвестные существа. 558

Гаджеты Смартфон Nubia Red Magic 5 стал лидером рейтинга AnTuTu Тестирование смартфонов в бенчмарке AnTuTu определило лидера, которым стал Nubia Red Magic 5. По словам специалистов, гаджет обошел конкурентов с рекордным показателем в 659 586 баллов. 1

Единоборства Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru. 32