В России предложили ввести отдельный налоговый вычет, лимит для исчисления которого составит 400 тыс. рублей. Воспользоваться им смогут граждане, решившие самостоятельно копить на будущую пенсию — они получат право ежегодно возвращать до 52 тыс. рублей со своих добровольных взносов.

с чего всё началось

Граждане начинают активно вкладываться в финансовые продукты, если получают достаточный стимул, но текущие льготы по добровольному пенсионному страхованию недостаточны для прорыва.

В России может появиться еще один вид налогового вычета — пенсионный. Предложения в Центробанк направили «Альянс пенсионных фондов» и Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов, пишет газета «Известия».

Политика Путин и Зеленский обсудили урегулирование на Украине Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с украинским главой государства Владимиром Зеленским различные аспекты урегулирования внутриукраинского кризиса. 31

Политика Дегтярев впервые вышел к протестующим в Хабаровске Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев впервые вышел к митингующим в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала, трансляция велась в его Instagram. 788

Футбол Главный тренер «Бунедкора» назвал трансфер Жалолиддинова в «Локомотив» хорошим бизнесом Ранее главный тренер «Навбахора» из Узбекистана Андрей Канчельскис в интервью ProstoProSport отметил, что как игрок Жалолиддинов пока маленький ребенок, который любит повозиться с мячом и не отличается хорошей физической подготовкой, а потому ему еще рановато выступать за «Локомотив».

Футбол Капелло поделился мнением о победе «Реала» в чемпионате Испании Экс-наставник сборной России Фабио Капелло поделился мнением о победе мадридского "Реала" в чемпионате Испании, передает Marca.

Киберспорт Юрий Хованский анонсировал собственную игру про Юлия Цезаря Видеоблогер Юрий Хованский выпустит игру о Древнем Риме и его правителе Гае Юлии Цезаре. Он опубликовал анонс в твиттере.

Общество Совладельцы РЕСО возместят ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве Совладелец страховой группы РЕСО миллиардер Сергей Саркисов обратился к представителям азербайджанской и армянской диаспор с призывом способствовать прекращению беспорядков в Москве на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе. 280

Происшествия В Перми около 30 человек спасли тонувшую женщину Около тридцати жителей Перми выстроились в цепочку и взялись за руки, чтобы вытянуть из реки тонущую женщину, сообщили РИА Новости в краевом МВД. 43

Гаджеты Xiaomi снизила цену на наушники Mi True Wireless Earphones 2 Xiaomi, которая выпустила достойного конкурента для дорогих беспроводных моделей наушников от Apple, Google и Samsung – Mi True Wireless Earphones 2, теперь снижает цену на эти наушники.

Экономика Экономист предрек россиянам осенью крах хуже 1999 года Бывший преподаватель высшей школы экономики (ВШЭ) УрФУ Константин Юрченко предупредил о возможном тяжелом кризисе, который ждет россиян осенью этого года. 72