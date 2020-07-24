Экономика

BFM.ruBFM.ruЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета

В России может появиться еще один вид налогового вычета — пенсионный. Предложения в Центробанк направили «Альянс пенсионных фондов» и Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов, пишет газета «Известия».
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Сергей Беляков
Граждане начинают активно вкладываться в финансовые продукты, если получают достаточный стимул, но текущие льготы по добровольному пенсионному страхованию недостаточны для прорыва.
— Сергей БеляковГородовой 24 июля в 01:45
с чего всё началось

Задача на вычитание: в РФ предложили ввести пенсионный налоговый вычет с лимитом 400 тыс

В России предложили ввести отдельный налоговый вычет, лимит для исчисления которого составит 400 тыс. рублей. Воспользоваться им смогут граждане, решившие самостоятельно копить на будущую пенсию — они получат право ежегодно возвращать до 52 тыс. рублей со своих добровольных взносов.
Известия23 июля в 17:01

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Пенсионные фонды поддержали идею налогового вычета за пенсионные накопления

Московский Комсомолец24 июля в 10:36

Для россиян могут ввести пенсионный налоговый вычет

Известия23 июля в 17:02

ЦБ ответил на предложение ввести пенсионный налоговый вычет

РИА Новости24 июля в 06:35

ЦБ ответил на предложение ввести пенсионный налоговый вычет

РБК24 июля в 04:44

Пенсионный налоговый вычет предложили ввести в России

РЕН ТВ23 июля в 22:35

В России задумали ввести пенсионный налоговый вычет

Lenta.ru23 июля в 17:44

В России предложили ввести налоговый вычет для пенсионных накоплений

Комсомольская правда24 июля в 09:35
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 11:28, Ашберн
Происшествия

Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля

REGNUM вчера в 13:54
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Политика

Путин и Зеленский обсудили урегулирование на Украине

Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с украинским главой государства Владимиром Зеленским различные аспекты урегулирования внутриукраинского кризиса.
BFM.ru 11:16
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Общество

Нейтрализующую коронавирус защитную маску создали в Португалии

Сотрудники Института молекулярной медицины в Лиссабоне создали нейтрализующую вызывающей COVID-19 коронавирус маску создали.
МедиаПоток 05:37
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Политика

Дегтярев впервые вышел к протестующим в Хабаровске

Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев впервые вышел к митингующим в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала, трансляция велась в его Instagram.
РИА Новости 09:29
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Происшествия

В Туве один ребенок погиб и еще шестеро пострадали в ДТП

В Кызылском районе Республики Тыва опрокинулся легковой автомобиль, пострадали семеро детей, находившихся внутри, один из них погиб.
РБК 11:10
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Происшествия

Обнаружено тело пропавшего в Крыму трехлетнего мальчика

Спасатели нашли тело пропавшего в пятницу, 24 июля, в селе Строгановка под Симферополем трехлетнего мальчика.
Газета.Ru 05:39
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Происшествия

Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в аэропортах Москвы и Петербурга

«Поступило анонимное сообщение о минировании аэропортов Краснодара, Санкт-Петербурга и Москвы», — сказал представитель экстренных служб.
RT на русском 09:58
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Происшествия

В детском лагере в Астраханской области произошла вспышка коронавируса

В лагере «Астраханские зори» в Астраханской области у пяти сотрудников выявили COVID-19, они помещены в изолятор, сам лагерь приостановил работу.
BFM.ru 10:05
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Шоу-бизнес

Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт

Российская актриса Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт, сообщает «МК».
Культуромания вчера в 05:35
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Футбол

Главный тренер «Бунедкора» назвал трансфер Жалолиддинова в «Локомотив» хорошим бизнесом

Ранее главный тренер «Навбахора» из Узбекистана Андрей Канчельскис в интервью ProstoProSport отметил, что как игрок Жалолиддинов пока маленький ребенок, который любит повозиться с мячом и не отличается хорошей физической подготовкой, а потому ему еще рановато выступать за «Локомотив».
ProstoProSport 05:18
Футбол

Капелло поделился мнением о победе «Реала» в чемпионате Испании

Экс-наставник сборной России Фабио Капелло поделился мнением о победе мадридского "Реала" в чемпионате Испании, передает Marca.
Газета.Ru 02:57
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Юрий Хованский анонсировал собственную игру про Юлия Цезаря

Видеоблогер Юрий Хованский выпустит игру о Древнем Риме и его правителе Гае Юлии Цезаре. Он опубликовал анонс в твиттере.
CyberSport.ru 11:10
Футбол

«Зенит» победил «Химки» и выиграл Кубок России по футболу

Коммерсантъ Санкт-Петербург вчера в 12:01
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Общество

Совладельцы РЕСО возместят ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве

Совладелец страховой группы РЕСО миллиардер Сергей Саркисов обратился к представителям азербайджанской и армянской диаспор с призывом способствовать прекращению беспорядков в Москве на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе.
РБК 02:16
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Политика

Кадыров заявил о готовности чеченцев попасть под санкции США

РБК 09:49
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Экономика

В Совфеде дали оценку идее о выплате пенсионерам по 15 тыс. рублей

Ранее в Общественной палате предложили единовременные выплаты пенсионерам в размере 15 тыс. рублей в качестве поддержки.
Газета.Ru 23 июля в 03:26
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Происшествия

В Перми около 30 человек спасли тонувшую женщину

Около тридцати жителей Перми выстроились в цепочку и взялись за руки, чтобы вытянуть из реки тонущую женщину, сообщили РИА Новости в краевом МВД.
РИА Новости 09:43
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Гаджеты

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Xiaomi, которая выпустила достойного конкурента для дорогих беспроводных моделей наушников от Apple, Google и Samsung – Mi True Wireless Earphones 2, теперь снижает цену на эти наушники.
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Экономика

Экономист предрек россиянам осенью крах хуже 1999 года

Бывший преподаватель высшей школы экономики (ВШЭ) УрФУ Константин Юрченко предупредил о возможном тяжелом кризисе, который ждет россиян осенью этого года.
Московский Комсомолец вчера в 04:15
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Футбол

Президент «Сельты»: «У Смолова есть будущее в Испании, но нам будет трудно подписать его»

Президент «Сельты» Карлос Моуриньо рассказал о трансферах клуба в нынешнее межсезонье.
Матч ТВ 10:47
Здоровье

Мясников назвал четыре ключевых показателя здоровья человека

Врач Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" перечислил критерии, по которым можно определить здоровье человека.
РИА Новости 10:13
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Общество

Российский сериал «Чики» обвинили в пропаганде ЛГБТ

РБК вчера в 17:42
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Происшествия

Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии

Новорожденный мальчик, похищенный из роддома в Сальске Ростовской области, обнаружен в Калмыкии.
Российская газета вчера в 09:54
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Политика

В Петербурге завершился Главный военно-морской парад

В акватории Кронштадта завершился Главный военно-морской парад, проведённый в День Военного-морского флота.
RT на русском 05:50
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Технологии

Старые версии Windows 10 компания Microsoft обновит принудительно

Старые версии Windows 10 компания Microsoft обновит принудительно, что связано с переходом на следующий этап распространения последнего крупного обновления ОС.
Astera вчера в 08:20
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Интернет

Telegram в тестовом режиме запустил функцию видеозвонков на iOS

Мессенджер Telegram выпустил обновленную версию приложения для iOS, в которой в тестовом режиме появилась возможность совершать видеозвонки.
Агентство Телеграф 10:06
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Здоровье

На Кубани за сутки выявили 94 новых случая коронавируса

Всего в России за сутки выявлено 5765 новых случаев заражения коронавирусом. Число заболевших в стране превысило 812 тыс. человек.
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Игры

GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2

На первых кадрах трейлера игры S.T.A.L.K.E.R. 2 показаны постапокалиптические виды Чернобыля.
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Армия и оружие

ДНР и ЛНР с 27 июля полностью прекращают боевые действия

Управление Народной милиции ДНР выпустило приказ о полном запрете на использование любого вида вооружения с 0:00 27 июля.
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Общество

Минздрав спрогнозировал ситуацию с коронавирусом в России осенью

Заболеваемость COVID-19 осенью в России может вырасти, но значительного прироста новых случаев не ожидается.
BFM.ru вчера в 02:09
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