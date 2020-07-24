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BFM.ru
BFM.ru

ЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета

В России может появиться еще один вид налогового вычета — пенсионный. Предложения в Центробанк направили «Альянс пенсионных фондов» и Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов, пишет газета «Известия».В источнике
Сергей Беляков
Граждане начинают активно вкладываться в финансовые продукты, если получают достаточный стимул, но текущие льготы по добровольному пенсионному страхованию недостаточны для прорыва.
С чего всё началось
Известия

Задача на вычитание: в РФ предложили ввести пенсионный налоговый вычет с лимитом 400 тыс

В России предложили ввести отдельный налоговый вычет, лимит для исчисления которого составит 400 тыс. рублей. Воспользоваться им смогут граждане, решившие самостоятельно копить на будущую пенсию — они получат право ежегодно возвращать до 52 тыс. рублей со своих добровольных взносов.
Известиявчера в 17:01
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РБК

ЦБ ответил на предложение ввести пенсионный налоговый вычет

РБКвчера в 04:44
Комсомольская правда

В России предложили ввести налоговый вычет для пенсионных накоплений

Комсомольская правдавчера в 09:35
РИА Новости

ЦБ ответил на предложение ввести пенсионный налоговый вычет

РИА Новостивчера в 06:35
Московский Комсомолец

Пенсионные фонды поддержали идею налогового вычета за пенсионные накопления

Московский Комсомолецвчера в 10:36
РЕН ТВ

Пенсионный налоговый вычет предложили ввести в России

РЕН ТВвчера в 22:35
Lenta.ru

В России задумали ввести пенсионный налоговый вычет

Lenta.ruвчера в 17:44
Известия

Для россиян могут ввести пенсионный налоговый вычет

Известиявчера в 17:02

В ФАС рассказали о ситуации с ценами на топливо в России

В Федеральной антимонопольной службе рассказали, что в оптовом сегменте рынка моторного топлива ситуация с ценами стабилизировалась, а в розничном сегменте изменение цен не превышает уровня инфляции.
RT на русскомвчера в 12:45
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МИД России ответил на обвинения США об испытаниях оружия в космосе

Ранее космическое командование ВВС США обвинило Россию в том, что 15 июля она провела испытания противоспутникового оружия на земной орбите — якобы от спутника «Космос-2543» отделился некий объект.
BFM.ruвчера в 14:53
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Ситуация с коронавирусом в Волгоградской области остается стабильной

На брифинге председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев рассказал, что с диагнозом «внебольничная пневмония» в стационарах в данный момент остаются 2061 человек, в реанимации – 110 волгоградцев, из них на искусственной вентиляции легких –18 пациентов.
Волга-Медиа22:12
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GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2

Широкой публике представлен первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на YouTube-канал, компания GSC провела презентацию Xbox и показала первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Игроки погружаются в один из крупнейших миров с радиацией, аномалией и мутантами.
ToDay News Ufaвчера в 02:15
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Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым

Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ruвчера в 11:51
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ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%

Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ruвчера в 09:24
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Дипломаты покинули консульство КНР в Хьюстоне после приказа закрыться

Китайские дипломаты в пятницу днем освободили здание консульства КНР в американском Хьюстоне (штат Техас) после того, как власти США во вторник дали им 72 часа на закрытие диппредставительства, сообщает Associated Press.
Интерфакс22:54
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