Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЦБ получит от продажи Сбербанка до 500 млрд рублей

В скорректированных условиях речь идет о 300 млрд руб. от сделки плюс до 200 млрд руб. компенсаций убытков от продаж санируемых банков, сообщил замглавы Минфина Владимир Колычев.
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ЦБ РФ получит 500 млрд рублей вместо 700 от продажи Сбербанка

Интерфаксвчера в 10:24

Власти объявили новые параметры сделки по продаже Сбербанка

РБКвчера в 11:02

ЦБ получит от продажи Сбербанка до 500 млрд рублей

Коммерсантъвчера в 10:45

Члены правительства в набсовете Сбербанка будут голосовать по ограниченному кругу вопросов

ТАССвчера в 12:02

Собственные доходы Центробанка от продажи доли Сбербанка снизятся

Ведомостивчера в 11:44

ЦБ точно оставит себе лишь 300 млрд рублей от продажи акций Сбербанка кабмину

ПРАЙМвчера в 10:25

Центробанк получит от продажи доли Сбербанка не 700 млрд руб

АК&Мвчера в 11:31
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Политика

Госдума поддержала обнуление президентских сроков

Президент Владимир Путин ранее поддержал обнуление, но не одобрил идею снятия ограничения по президентским срокам в целом.
Коммерсантъ вчера в 09:22
Экономика

Эксперты назвали товары, которые подорожают из-за снижения курса рубля

Падение курса рубля может привести к повышению цен на электронику, бытовую технику, фармацевтику, одежду и обувь.
RT на русском вчера в 22:08
Армия и оружие

Российские «Джигиты» установили на американские пикапы в Ираке

Российская газета вчера в 04:05
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru вчера в 15:17
Происшествия

Найденные под Рязанью останки принадлежат пропавшей Екатерине Левченко

REGNUM вчера в 13:22
Армия и оружие

Мониторинговая миссия ОБСЕ подыгрывает Киеву из-за политического заказа. Факты и доказательства

О роли Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, работающей в Донбассе с 21 марта 2014 года, которая должна способствовать установлению мира в регионе, на пресс-конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня» по видеосвязи из Вены рассказал постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Украина.ру 01:15
Футбол

«Валенсия» и «Аталанта» объявили составы на матч Лиги Чемпионов

РИА Новости вчера в 15:26
Армия и оружие

Трубоукладчика «Академик Черский» берет под защиту «Ярослав Мудрый»

Корабли направляются в Балтийское море. Трубоукладчика "Академик Черский" берет под защиту "Ярослав Мудрый".
Piter.tv вчера в 06:48
Общество

В Лондоне арестовали недвижимость дочери и внука Нурсултана Назарбаева

Как сообщает BBC со ссылкой на расследование Transparency International и Finance Uncovered, ими оказались дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, спикер сената Казахстана Дарига Назарбаева, а также ее старший сын Нурали Алиев и его жена Аида.
Коммерсантъ 00:26
Шоу-бизнес

Ксения Собчак показала растяжку в поддержку курса рубля

Известная телеведущая Ксения Собчак в поддержку курса рубля опубликовала фотографию, на которой она на Мальдивах высоко задирает ногу.
iReactor вчера в 00:19
Технологии

Произошел сбой в работе Twitter

Пользователи сообщили о проблемах в работе сервиса Twitter, передает Downdetector.
Газета.Ru вчера в 21:46
Хоккей

Два очка Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» одолеть «Даллас»

Газета.Ru вчера в 23:51
Шоу-бизнес

Блогер Диденко не смогла рассказать детям о смерти отца

Блогер Екатерина Диденко скрыла от своих детей известие о смерти отца. Валентин умер 29 февраля на вечеринке в банном комплексе Москвы.
ТВ Центр вчера в 11:32
Культура

Огнетушитель в студию! – Леонид Якубович во вселенной Mortal Kombat в забавном ролике

На YouTube-канале animaction decks появился ролик «Леонид Якубович в игре Mortal Kombat (ЧАСТЬ 2)». В ролике знаменитый ведущий «Поля чудес» расправляется с узнаваемыми персонажами вселенной Mortal Kombat и комментирует происходящее.
Городской портал Новый Нижний вчера в 21:00
Экономика

АКРА предупредило о вероятном приближении финансового кризиса в России

Рейтинговое агентство АКРА сообщило о повышенной вероятности начала финансового кризиса в России.
Коммерсантъ вчера в 19:33
Армия и оружие

В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»

Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
ТАСС вчера в 14:00
Здоровье

Роскачество рассказало, как выбрать правильную пасту в магазине

По типу поверхности паста может быть гладкой, благодаря чему продукт получит легкую текстуру и вкус, либо ребристой - тогда она будет удерживать больше соуса на поверхности, отмечается в сообщении Роскачества.
ТАСС 01:00
Общество

Названы отрасли с самыми высокими зарплатами

Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в среднем по России по итогам 2019 года. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.
Lenta.ru 00:10
Армия и оружие

Американские F-35 впервые перехватили российские истребители

В сети появилась информация о том, что американские истребители F-35, но принадлежащие при этом норвежским военно-воздушным силам, были впервые использованы для перехвата российских боевых самолетов Ту-142 и МиГ-31.
Ferra вчера в 10:39
Происшествия

Мужчина украл девочку у матери в Бердске

Полицейские установили, что 33-летний житель Забайкальского края приехал в Бердск для встречи с дочерью, которая после развода по решению суда проживает с матерью.
VN.RU вчера в 22:09
Хоккей

«Салават Юлаев» разгромил «Авангард»

Вся Уфа вчера в 04:18
Футбол

Ограничение массовых мероприятий в Москве коснется пяти матчей РПЛ

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о запрете проведения в столице России массовых мероприятий с числом участников свыше пяти тысяч человек из-за распространения коронавируса COVID-19.
Вести.Ru вчера в 14:35
Общество

Меган Маркл и принц Гарри простились с монаршими обязанностями

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что британцы освистали Меган Маркл и принца Гарри на благотворительном вечере в Лондоне.
Пятый канал вчера в 01:45
Политика

Прокурор по делу MH17 заявила о видевшем «русских солдат» свидетеле

Один из свидетелей по делу о крушении малазийского Boeing в Донбассе заявил, что видел «русских солдат» около зенитно-ракетной установки «Бук», из которой был сбит самолет.
РБК вчера в 16:10
Экономика

В Москве прокомментировали разрыв сделки с ОПЕК

В Москве прокомментировали разрыв сделки с ОПЕК. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на чиновников, близких к Кремлю.
Деловое.ТВ вчера в 01:41
Армия и оружие

США начали выводить войска из Афганистана

Агентство Телеграф вчера в 03:45
Происшествия

Экс-депутату думы Екатеринбурга просят дать семь лет колонии

REGNUM 01:25
Происшествия

Гора трупов. Активисты винят якутский приют в убийстве животных

РИА Новости 01:00
Политика

Байден лидирует на праймериз сразу в пяти из шести штатов

Бывший вице-президент США Джо Байден лидирует на праймериз сразу в пяти из шести штатов, об этом 11 марта сообщает Fox News.
REGNUM 01:29
Общество

В США задержали россиянина по подозрению в торговле данными

ФБР арестовало россиянина, который может быть причастен к торговле краденой персональной информацией.
РБК вчера в 18:06
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