Экономика
КоммерсантъЦБ получит от продажи Сбербанка до 500 млрд рублей
В скорректированных условиях речь идет о 300 млрд руб. от сделки плюс до 200 млрд руб. компенсаций убытков от продаж санируемых банков, сообщил замглавы Минфина Владимир Колычев.
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Политика
Госдума поддержала обнуление президентских сроков
Президент Владимир Путин ранее поддержал обнуление, но не одобрил идею снятия ограничения по президентским срокам в целом.
Экономика
Эксперты назвали товары, которые подорожают из-за снижения курса рубля
Падение курса рубля может привести к повышению цен на электронику, бытовую технику, фармацевтику, одежду и обувь.
Армия и оружие
Российские «Джигиты» установили на американские пикапы в Ираке
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Происшествия
Найденные под Рязанью останки принадлежат пропавшей Екатерине Левченко
Армия и оружие
Мониторинговая миссия ОБСЕ подыгрывает Киеву из-за политического заказа. Факты и доказательства
О роли Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, работающей в Донбассе с 21 марта 2014 года, которая должна способствовать установлению мира в регионе, на пресс-конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня» по видеосвязи из Вены рассказал постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Футбол
«Валенсия» и «Аталанта» объявили составы на матч Лиги Чемпионов
Армия и оружие
Трубоукладчика «Академик Черский» берет под защиту «Ярослав Мудрый»
Корабли направляются в Балтийское море. Трубоукладчика "Академик Черский" берет под защиту "Ярослав Мудрый".
Общество
В Лондоне арестовали недвижимость дочери и внука Нурсултана Назарбаева
Как сообщает BBC со ссылкой на расследование Transparency International и Finance Uncovered, ими оказались дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, спикер сената Казахстана Дарига Назарбаева, а также ее старший сын Нурали Алиев и его жена Аида.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала растяжку в поддержку курса рубля
Известная телеведущая Ксения Собчак в поддержку курса рубля опубликовала фотографию, на которой она на Мальдивах высоко задирает ногу.
Технологии
Произошел сбой в работе Twitter
Пользователи сообщили о проблемах в работе сервиса Twitter, передает Downdetector.
Хоккей
Два очка Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» одолеть «Даллас»
Шоу-бизнес
Блогер Диденко не смогла рассказать детям о смерти отца
Блогер Екатерина Диденко скрыла от своих детей известие о смерти отца. Валентин умер 29 февраля на вечеринке в банном комплексе Москвы.
Культура
Огнетушитель в студию! – Леонид Якубович во вселенной Mortal Kombat в забавном ролике
На YouTube-канале animaction decks появился ролик «Леонид Якубович в игре Mortal Kombat (ЧАСТЬ 2)». В ролике знаменитый ведущий «Поля чудес» расправляется с узнаваемыми персонажами вселенной Mortal Kombat и комментирует происходящее.
Экономика
АКРА предупредило о вероятном приближении финансового кризиса в России
Рейтинговое агентство АКРА сообщило о повышенной вероятности начала финансового кризиса в России.
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Здоровье
Роскачество рассказало, как выбрать правильную пасту в магазине
По типу поверхности паста может быть гладкой, благодаря чему продукт получит легкую текстуру и вкус, либо ребристой - тогда она будет удерживать больше соуса на поверхности, отмечается в сообщении Роскачества.
Общество
Названы отрасли с самыми высокими зарплатами
Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в среднем по России по итогам 2019 года. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.
Армия и оружие
Американские F-35 впервые перехватили российские истребители
В сети появилась информация о том, что американские истребители F-35, но принадлежащие при этом норвежским военно-воздушным силам, были впервые использованы для перехвата российских боевых самолетов Ту-142 и МиГ-31.
Происшествия
Мужчина украл девочку у матери в Бердске
Полицейские установили, что 33-летний житель Забайкальского края приехал в Бердск для встречи с дочерью, которая после развода по решению суда проживает с матерью.
Хоккей
«Салават Юлаев» разгромил «Авангард»
Футбол
Ограничение массовых мероприятий в Москве коснется пяти матчей РПЛ
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о запрете проведения в столице России массовых мероприятий с числом участников свыше пяти тысяч человек из-за распространения коронавируса COVID-19.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри простились с монаршими обязанностями
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что британцы освистали Меган Маркл и принца Гарри на благотворительном вечере в Лондоне.
Политика
Прокурор по делу MH17 заявила о видевшем «русских солдат» свидетеле
Один из свидетелей по делу о крушении малазийского Boeing в Донбассе заявил, что видел «русских солдат» около зенитно-ракетной установки «Бук», из которой был сбит самолет.
Экономика
В Москве прокомментировали разрыв сделки с ОПЕК
В Москве прокомментировали разрыв сделки с ОПЕК. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на чиновников, близких к Кремлю.
Армия и оружие
США начали выводить войска из Афганистана
Политика
Байден лидирует на праймериз сразу в пяти из шести штатов
Бывший вице-президент США Джо Байден лидирует на праймериз сразу в пяти из шести штатов, об этом 11 марта сообщает Fox News.
Общество
В США задержали россиянина по подозрению в торговле данными
ФБР арестовало россиянина, который может быть причастен к торговле краденой персональной информацией.