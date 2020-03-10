Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЦБ получит от продажи Сбербанка до 500 млрд рублей

2 фото
В скорректированных условиях речь идет о 300 млрд руб. от сделки плюс до 200 млрд руб. компенсаций убытков от продаж санируемых банков, сообщил замглавы Минфина Владимир Колычев.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

ЦБ РФ получит 500 млрд рублей вместо 700 от продажи Сбербанка

Интерфакс10:24

ЦБ получит от продажи Сбербанка до 500 млрд рублей

Коммерсантъ10:45

Члены правительства в набсовете Сбербанка будут голосовать по ограниченному кругу вопросов

ТАСС12:02

Собственные доходы Центробанка от продажи доли Сбербанка снизятся

Ведомости11:44

ЦБ точно оставит себе лишь 300 млрд рублей от продажи акций Сбербанка кабмину

ПРАЙМ10:25

Центробанк получит от продажи доли Сбербанка не 700 млрд руб

АК&М11:31

ЦБ заработает 0,5 трлн руб. на продаже Сбербанка

Долг.рф11:26
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 17:59, Ашберн
Политика

Владимир Путин сможет остаться президентом до 2036 года

Рассмотрение президентских поправок в Конституцию во втором чтении обернулось во вторник неожиданным визитом в Госдуму самого Владимира Путина, который сообщил депутатам две новости: досрочных выборов в Госдуму не будет, а обнуление президентских сроков в связи с изменением Конституции вполне возможно.
Ведомости 16:35
Общество

В Москве на месяц запретили массовые мероприятия из-за коронавируса

В Москве на месяц, до 10 апреля, из-за коронавируса запрещены массовые мероприятия, где будет больше 5 тысяч участников.
Lenta.ru 13:56
Армия и оружие

Командующий Вооруженными силами Польши заразился коронавирусом

Коронавирус обнаружен у командующего Вооруженными силами Польши генерала Ярослава Мики после поездки военачальника в Германии.
ТАСС 10:32
Авто

Директор музея ФСО рассказал о создании автомобиля Aurus

В интервью РИА Новости директор Музейно-выставочного технического центра Автомотоклуба ФСО России Сергей Паронджанов рассказал историю создания первого российского автомобиля Aurus, созданного с нуля в условиях санкций.
Военное дело 04:43
Общество

Россиянина задержали в США по подозрению в продаже персональных данных

В документах говорится, что американские правоохранительные органы задержали россиянина из-за якобы содействия в продаже персональных данных.
Газета.Ru 16:32
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru 15:17
Футбол

УЕФА попросили перенести Евро-2020 из-за коронавируса

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) получил обращение со стороны федераций футбола многих стран с просьбой перенести сроки проведения чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Московский Комсомолец 10:04
Политика

Посольство РФ в Нидерландах обвинило следствие по MH17 в предвзятости

Следствие в Нидерландах игнорирует российские данные об обстоятельствах сбития малайзийского Боинга рейса MH17 над Украиной в 2014 году, заявили в посольстве России в Нидерландах 10 марта, сообщает пресс-служба посольства.
Красная весна 16:17
Общество

Меган Маркл и принц Гарри простились с монаршими обязанностями

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что британцы освистали Меган Маркл и принца Гарри на благотворительном вечере в Лондоне.
Пятый канал 01:45
Хоккей

Московское «Динамо» обыграло «Спартак» и повело в серии плей-офф КХЛ

РИА Новости 15:05
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в мае

Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
RT на русском 04:04
Здоровье

РАН оценила опасность коронавируса для беременных

Член РАН, гинеколог Марк Курцер призвал россиян не опасаться коронавируса и спокойно планировать рождение детей.
ФедералПресс 16:28
Музыка

Little Big пока не представила песню для «Евровидения-2020»

2 марта стало известно, что группа Little Big представит Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020».
Известия вчера в 23:14
Кино

Дэниел Рэдклифф предположил, как Квиррелл спал с Волан-де-Мортом в «Гарри Поттере»

Popcornnews.ru 04:45
Политика

Трамп не приедет в Москву на празднование Дня Победы

Российская сторона получила по дипломатическим каналам от США информацию о том, что американский лидер Дональд Трамп не приедет на празднование в Москве в мае 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
ТАСС 06:05
Футбол

Стали известны первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов

Немецкий «РБ Лейпциг» и итальянская «Аталанта» стали первыми четвертьфиналистами Лиги чемпионов сезона-2019/2020.
Lenta.ru 17:55
Происшествия

Дочь экс-голкипера «Зенита» Малафеева задержана за продажу наркотиков

16-летняя дочь бывшего голкипера санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Вячеслава Малафеева Ксения задержана в Санкт-Петербурге.
Газета.Ru 15:55
Наука

Названы главные факторы смерти от коронавируса

К главным факторам риска смерти от нового типа коронавируса отнесли те, которые можно выявить еще при госпитализации: пожилой возраст, признаки заражения крови (сепсис) и проблемы со свертыванием крови.
Российская газета 16:23
Экономика

Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля

То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
РИА Новости вчера в 04:26
Происшествия

В Таджикистане осудили на 25 лет колонии двух участников «банды GTA»

РИА Новости 03:23
Финансы

Мосбиржа 10 марта поставила рекорд по объему торгов акциями

Объем торгов акциями на Мосбирже 10 марта на фоне повышенной волатильности на рынках достиг рекордного значения, превысив 257 млрд рублей.
ТАСС 14:30
Шоу-бизнес

Фанаты обеспокоены слухами о разводе Джигана с Оксаной Самойловой

Пятый канал 15:36
Шоу-бизнес

Появились фото дочери Анджелины Джоли после операции

Две дочери американской актрисы Анджелины Джоли перенесли хирургические операции.
Московский Комсомолец 06:58
Политика

Пентагон назвал условия для поставок Турции комплексов Patriot

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США смягчили свою позицию по поводу покупки Анкарой российских С-400.
РБК 16:34
Армия и оружие

Украинские военные сообщили о своих потерях в результате боя в Донбассе

Министерство обороны Украины во вторник сообщило о боестолкновении на Донецком направлении, обвинив в произошедшем противостоящие украинским военным силы; в Минобороны заявили о потерях в результате этого боя.
Интерфакс 07:43
Общество

Американский экономист предрек победу России в нефтяной войне

Профессор Военно-морского колледжа США Николас Гвоздев спрогнозировал победу России в нефтяной войне.
Газета.Ru 13:47
Политика

«Народ скажет слово». Останется ли Путин у власти после 2024 года

Стоит напомнить, что согласно внесенным Путиным поправкам в Конституцию, количество президентских сроков ограничивается двумя, к тому же убирается слово "подряд", позволявшее принять участие в выборах после перерыва.
РИА Новости 11:34
Экономика

Украинский нацбанк бросился спасать гривну

«Текущая ситуация на украинском валютном рынке – и межбанковском и наличном – сложилась под влиянием прежде всего психологического фактора, который, вероятно, имеет краткосрочный эффект», – сообщает Нацбанк.
Новый День 10:52
Футбол

«Аталанта» обыграла «Валенсию» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

Во вторник в ответной встрече 1/8 финала, прошедшей на поле "Валенсии" без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса, "Аталанта" одержала победу со счетом 4:3. "Покер" в составе итальянской команды оформил Йосип Иличич (3-я минута с пенальти, 43-я с пенальти, 71-я, 82-я).
РИА Новости 17:54
Авто

Рынок автомобилей с пробегом вырос на 11% в феврале

Тарантас Ньюс 02:13
Как работают Яндекс.Новости?
Главное