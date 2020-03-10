Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЦБ получит от продажи Сбербанка до 500 млрд рублей

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В скорректированных условиях речь идет о 300 млрд руб. от сделки плюс до 200 млрд руб. компенсаций убытков от продаж санируемых банков, сообщил замглавы Минфина Владимир Колычев.
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