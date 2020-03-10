Экономика
КоммерсантъЦБ получит от продажи Сбербанка до 500 млрд рублей
В скорректированных условиях речь идет о 300 млрд руб. от сделки плюс до 200 млрд руб. компенсаций убытков от продаж санируемых банков, сообщил замглавы Минфина Владимир Колычев.
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Следствие установило ещё одного гражданина Украины, причастного к нападению на Российский центр науки и культуры в Киеве в 2018 году.
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Ракету «Циркон» запустят с АПЛ «Северодвинск»
Собеседник агентства уточнил, что перед подводным пуском будет выполнено еще несколько стрельб в борта фрегата "Адмирал Горшков" По данным из открытых источников, летные испытания противокорабельной ракеты "Циркон" начались в 2015 году, на текущий момент выполнено более 10 пусков.
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Байден лидирует на праймериз Демократической партии США
В США прошел еще один крупный этап избирательной кампании, так называемый "супервторник II" - предварительные выборы состоялись одновременно в шести штатах: Айдахо, Вашингтоне, Миссури, Миссисипи, Мичигане и Северной Дакоте.
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Вся семья Заворотнюк надеется на то, что артистка справится с болезнью и в скором времени пойдет на поправку.
Шоу-бизнес
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Россия ответила на заявление Эрдогана об уничтоженных «Панцирях»
Заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об уничтожении восьми зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» в Сирии турецкими беспилотниками не соответствуют действительности.
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Путин оценил отношения России и США на «троечку»
Среди положительных аспектов отношений России и США Путин назвал сотрудничество в борьбе с терроризмом и увеличение за последние два года товарооборота.
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Модель Оксана Самойлова вышла на связь с поклонниками после скандала с Джиганом.
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Замминистра здравоохранения Великобритании по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис объявила, что заразилась коронавирусом.
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В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
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Телеведущий заявил о скором создании «нового типа экономики с высокооплачиваемыми рабочими местами».
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Импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35% на фоне падения рубля и коронавируса, полагают эксперты.
Энергетика
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На 10:26 стоимость бумаг составляла 1 217,6 руб. (7,66%). Рост произошел на фоне корпоративных новостей о выплате дивидендов.
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Выдан первый кредит по программе сельской ипотеки
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Ученые нашли жизнь на Марсе
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Умер актер из «Ликвидации» Владимир Михайловский
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Одно из величайших творений эпохи Ренессанса — фреска гениального итальянского живописца Рафаэля Санти — «Афинская школа» обезображена непролазной глупостью двух туристок из Украины.
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Мерьем Узерли призналась в любви к актеру из «Великолепного века»
Мирьем Узерли призналась в одном из интервью, что влюблена в актера-коллегу по "Великолепному Веку" Озана Гювена.
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В Ростовской области четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом
В результате ДТП четыре человека погибли и еще пятеро были госпитализированы, сообщает "Интерфакс".
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