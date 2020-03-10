Экономика
КоммерсантъЦБ получит от продажи Сбербанка до 500 млрд рублей
«Убыток Банка России от продажи в 2020–2023 годах акций кредитных организаций, в отношении которых Банком России осуществлялись меры по предупреждению банкротства, определяется как разница между денежными средствами, полученными Банком России в результате продажи указанных акций, и их балансовой стоимостью»,— говорится в законопроекте.
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Поправками в законопроект предлагается эту сумму уточнить - не 700 млрд рублей, а 300 млрд рублей и ввести дополнительную компоненту в размере 200 млрд рублей, которая будет привязана к размеру убытка, полученного Банком России при реализации активов банков.
— Владимир Колычев, русский писательТАСС 10:24
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