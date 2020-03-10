Поправками в законопроект предлагается эту сумму уточнить - не 700 млрд рублей, а 300 млрд рублей и ввести дополнительную компоненту в размере 200 млрд рублей, которая будет привязана к размеру убытка, полученного Банком России при реализации активов банков.

«Убыток Банка России от продажи в 2020–2023 годах акций кредитных организаций, в отношении которых Банком России осуществлялись меры по предупреждению банкротства, определяется как разница между денежными средствами, полученными Банком России в результате продажи указанных акций, и их балансовой стоимостью»,— говорится в законопроекте.

Политика Медведев прокомментировал поправку о президентских сроках Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал поправку о президентских сроках, которая обсуждалась во вторник на заседании Госдумы с участием Владимира Путина.

Общество В Москве временно запретили массовые мероприятия из-за коронавируса В Москве из-за ситуации с коронавирусной инфекцией до 10 апреля запрещается проведение массовых мероприятий с числом участников более 5 тыс. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Армия и оружие В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях» Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.

Экономика Совет директоров РЖД наполовину обновится По данным РЖД, в 2019 г. членам совета директоров в целом выплачено 45,37 млн руб. Ожидать существенных изменений в работе РЖД или роста эффективности госмонополии из-за смены состава совета директоров не стоит, уверен партнер консалтинговой компании Urus Advisory Алексей Панин.

Финансы Банк России начинает упреждающую продажу валюты на отечественном рынке Центральный банк РФ 10 марта начинает упреждающую продажу иностранной валюты на отечественном рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила.

Общество Участник группы Little Big женился Участник группы Little Big Антон Лиссов женился на фотографе Анжелике Ивановой.

Наука Сидеть на корточках полезно для здоровья, считают ученые Американские ученые, изучающие африканские сообщества охотников-собирателей, пришли к выводу, что сидение на корточках или на коленях полезнее, чем сидение на стуле или на диване.

Здоровье Власти Италии закрыли на карантин всю страну Согласно решению правительства, в период с 10 марта по 3 апреля включительно вся Италия объявляется закрытой зоной, на передвижение по которой вводится тотальный запрет для всех жителей, за исключением тех, у кого имеются "обоснованные причины, связанные с работой либо с состоянием здоровья".

Наука Обнародованы сроки заразности носителей китайского коронавируса Специалисты проанализировали несколько сотен инфицированных и обнаружили, что препараты улучшали состояние заражённых, но не блокировали выработку и распространение частиц китайского коронавируса.

Политика Кадыров поддержал поправку, позволяющую Путину участвовать в выборах Во вторник депутат Госдумы Валентина Терешкова внесла на рассмотрение Госдумы поправку, которая разрешает Путину участвовать в выборах президента, которые пройдут в 2024 году.

Происшествия Под Москвой ограбили дом семьи замгубернатора ЯНАО По данным РЕН ТВ, воры связали хозяина дома и рабочего, после чего похитили около 200 тысяч евро, а также награды.