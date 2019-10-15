Единая платформа по проверке клиентов, которую ЦБ запустит для банков, предполагает разделение их на три категории, рассказал на форуме «Финополис» глава департамента финмониторинга валютного контроля ЦБ Илья Ясинский.

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ЦБ создаст специальную платформу для проверки благонадежности российских компаний для банков. Об этом рассказал глава департамента финмониторинга валютного контроля ЦБ Илья Ясинский на форуме «Финополис», сообщает РБК. По словам Ясинского, платформа разделит клиентов на три категории.

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