Экономика
ВедомостиЦБ поможет банкам проверять благонадежность клиентов
ЦБ создаст специальную платформу для проверки благонадежности российских компаний для банков. Об этом рассказал глава департамента финмониторинга валютного контроля ЦБ Илья Ясинский на форуме «Финополис», сообщает РБК. По словам Ясинского, платформа разделит клиентов на три категории.
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Единая платформа по проверке клиентов, которую ЦБ запустит для банков, предполагает разделение их на три категории, рассказал на форуме «Финополис» глава департамента финмониторинга валютного контроля ЦБ Илья Ясинский.РБК01:03
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