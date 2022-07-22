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ЦБ понизил ключевую ставку до 8% годовых

Банк России принял решение снизить
 ключевую ставку сразу на базисных пунктов 150 (б.п.), до 8%.
Frank Media
Текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции, констатировал ЦБ в итоговом релизе.
Российская газета
Банк России будет оценивать целесообразность снижения ключевой ставки во втором полугодии 2022 года.
Интерфакс
По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 12-15% в 2022 году, 5-7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.
Интерфакс

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