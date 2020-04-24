Финансы
РБКЦБ понизил ключевую ставку до 5,5%. Что это значит для инвестора
Совет директоров Банка России понизил ключевую ставку на 0,5 п.п. — до 5,5% годовых, говорится в сообщении регулятора. Такого решения от ЦБ ждали 25 из 30 экспертов, ранее опрошенных Reuters. Остальные предполагали, что снижение составит 0,25 п.п.
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ЦБ резко снизил ключевую ставку: что будет с рублем, инфляцией, кредитами
РИА Новости25 апреля в 01:00
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 13:00, Ашберн
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