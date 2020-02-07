Финансы

Капитал страныКапитал страныЦБ понизил ключевую ставку до 6%

Ожидается, что в текущем году годовая инфляция составит 3,5-4 процента. Также ЦБ не исключил дальнейшего понижения ключевой ставки, пишет "Известия".
Читать в источнике
Комментировать901
с чего всё началось
Это явно ниже графика — глава Банка России в своем заявлении
 признала снижение инфляции ниже прогнозной траектории, в пресс-релизе ЦБ низкий спрос указывается основным дезинфляционным фактором.
Коммерсантъ07 февраля в 14:58

Подробнее о событии

Райффайзенбанк меняет ставки по накопительным счетам с 18 февраля 2020 года

SIA.ru07 февраля в 13:03

Китайский «черный лебедь» не сбил голубиного настроя Банка России

ПРАЙМ07 февраля в 12:45

ЦБ отмечает высокую вероятность снижения ставки на ближайших заседаниях

Finam.Ru07 февраля в 08:20

В ДОМ.РФ заявили, что средний уровень ипотечных ставок опустится до 8,7% до июля

ТАСС07 февраля в 08:53

Банк России снизил ключевую ставку до 6% годовых

Эхо Москвы07 февраля в 10:24

ЦБ снизил ключевую ставку до 6% годовых

Газета.Ru07 февраля в 07:21

Центробанк РФ впервые в 2020 году понижает ключевую ставку

Единый банк07 февраля в 09:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 17:33, Ашберн
Общество

У украинца на круизном лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус

РИА Новости 14:04
Культура

В продолжении сериала «Друзья» снимется оригинальный актёрский состав

На съёмках продолжения культового американского сериала «Друзья» соберётся весь его оригинальный актёрский состав.
Профиль 07 февраля в 09:53
Кино

«Холоп» первым из российских фильмов собрал в прокате ₽3 млрд

РБК 09:55
Политика

Лавров рассказал, какие типы оружия Россия готова включить в новый СНВ

Глава российского МИД Сергей Лавров в беседе с «Российской газетой» рассказал, какие типы оружия Россия готова включить в новый договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ).
RT на русском 16:56
Спорт

Швед Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис побил мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении на турнире в польском городе Торунь.
Известия вчера в 20:58
Происшествия

Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске

У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.
РИА Новости 15:29
Футбол

Ибрагимович забил в дерби, но не спас «Милан» от камбэка «Интера»

Вести.Ru 16:52
Авто

В мае Toyota представит серийный минивэн-внедорожник

Как сообщает издание Best Car со ссылкой на собственные источники, в мае нынешнего года компания Toyota покажет серийный вариант концепт-кара TJ Cruiser.
Тарантас Ньюс вчера в 01:45
Армия и оружие

США и Украина выполнят наблюдательный полёт над территорией России

Военные США и Украины в период с 10 по 14 февраля выполнят наблюдательный полёт над территорией России.
Life.ru 16:38
Культура

Новое шоу Ксении Собчак обвинили в плагиате

Uznayvse.ru 07 февраля в 07:16
Технологии

Samsung объяснил блокировку телевизоров

Некоторые пользователи в России столкнулись с блокировкой телевизоров Samsung, сообщает Газета.ru.
Интермонитор.ру вчера в 15:39
Политика

Способное достроить «Северный поток – 2» судно вышло из порта Находки

Известия 15:00
Экономика

Банки и налоговая служба станут тщательно следить за доходами россиян

Под подозрение попадают все регулярные переводы.
ВашГород.ру 12:05
Шоу-бизнес

Лолита подтвердила слухи о новом возлюбленном

Певица Лолита Милявская подтвердила слухи о том, что у нее появился новый возлюбленный.
Вечерняя Москва 14:04
Армия и оружие

Сирия: Американцев опять натравливают против русских наемников

В США сообщают об усилении конфронтации с российскими наемниками в Сирии.
Свободная Пресса 12:09
Экономика

За модернизацию ТЭС в регионе заплатит бизнес по всей России

За модернизацию ТЭС в регионе заплатит бизнес по всей России Потребители электроэнергии оплатят модернизацию ТЭС на Дальнем Востоке через новую надбавку к цене за мощность.
Коммерсантъ 14:54
Общество

В провинции Хубэй число жертв коронавируса достигло 871 человека

Число погибших от нового типа коронавируса в китайской провинции Хубэй достигло 871, сообщает региональный комитет здравоохранения.
РИА Новости 17:23
Кино

Первые кадры со съемок нового сезона сериала «Сваты» появились в Сети

Съемки седьмого сезона популярного в России сериала «Сваты» стартовали под Минском.
Экономика сегодня 06 февраля в 09:53
Фигурное катание

Загитова лишилась первого места в рейтинге лучших фигуристок мира

Российская фигуристка Алина Загитова уступила первое место японке Рике Кихире.
АБН вчера в 12:41
Общество

Под Челябинском закрывают карантинный пункт после протестов жителей

REGNUM 07:50
Общество

Самолет перелетел через Атлантику за рекордное время благодаря шторму

Самолет Boeing 747 компании British Airways, летевший рейсом из Нью-Йорка в Лондон, побил рекорд продолжительности перелета через Атлантику, преодолев маршрут за четыре часа 56 минут.
РИА Новости 12:50
Общество

Зоозащитники предложили ограничить разведение кошек и собак в РФ

Известия 01:19
Происшествия

Жительницу Симферополя заподозрили в убийстве семилетнего сына

В Симферополе расследуют смерть семилетнего мальчика, которого вечером 8 февраля нашли в салоне автомобиля с множеством колото-резаных ранений в области живота и груди.
Российская газета 05:06
Наука

Новые причины возникновения рака раскрыли ученые

Ученым удалось раскрыть новые механизмы и генетические мутации, способствующие развитию заболевания.
Privet-Rostov.ru 06 февраля в 10:39
Политика

Гончарук не исключил появления на Украине вице-премьера по экономике

Новый вице-премьер по экономическому блоку может появиться на Украине, заявил глава украинского правительства Алексей Гончарук в эфире телеканала ICTV.
RT на русском 15:29
Космос

Зонд Voyager-2 возобновил сбор данных за пределами Солнечной системы

Запущенный в августе 1977 года зонд Voyager-2 вышел за пределы Солнечной системы в ноябре 2018 года.
Красная весна 07 февраля в 08:23
Шоу-бизнес

Виторган пошутил над «страшной» и ненакрашенной Собчак

Бывший муж Ксении Собчак актер Максим Виторган оставил комментарий под записью своей экс-супруги, которая разместила в Instagram видео из автомобиля.
Московский Комсомолец 14:26
Общество

Юристы рекомендуют пенсионерам снимать всю пенсию с банковских карт

Юристы советуют пенсионерам не держать пенсию на банковской карте, рассказав о трех случаях, которые могут привести к потере всех денег на ней.
Discover24 02:24
Армия и оружие

В США нашли «естественное препятствие» для победы над Россией

Возведенные во время Холодной войны мосты в Восточной Европе способны выдерживать 45-тонные советские (российские) танки вроде Т-72, но не 60-тонные европейские, что в настоящее время является «естественным препятствием» для победы НАТО над Россией в случае военного конфликта в регионе, пишет Breaking Defense.
Lenta.ru 16:02
Политика

Киев отказался от разведения сил в Донбассе из-за США

В декабре 2019-го Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» отказался от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе, потому что у него «связаны руки».
Lenta.ru 16:32
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное