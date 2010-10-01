Экономика

Интермонитор.руИнтермонитор.руЦБ понизил ключевую ставку до 6,25%

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Банк России до 6,25% (на 0,25 п.п.), сообщается на сайте регулятора. Снижение ставки должно привести к «удешевлению» стоимости денег в экономике. Население, юридические лица получают возможность занимать деньги по более низким ставкам, а также развивать свой бизнес за меньшие заемные средства.
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ЦБ понизил ставку до 6,25%. Что это значит для частного инвестора?

РБК13 декабря в 05:30

ЦБ понизил ключевую ставку до 6,25%

Интермонитор.ру13 декабря в 20:01
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