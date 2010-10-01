Экономика
Интермонитор.руЦБ понизил ключевую ставку до 6,25%
Банк России до 6,25% (на 0,25 п.п.), сообщается на сайте регулятора. Снижение ставки должно привести к «удешевлению» стоимости денег в экономике. Население, юридические лица получают возможность занимать деньги по более низким ставкам, а также развивать свой бизнес за меньшие заемные средства.
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Футбол
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Эвертоном» в матче АПЛ
«Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграл вничью с «Эвертоном» в матче 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Хоккей
Сборная России обыграла Финляндию в матче Кубка Первого канала
Сборная России одержала победу над командой Финляндии в заключительном матче Кубка Первого канала.
Общество
Путин расширил налог на самозанятых на 19 регионов России
Президент России Владимир Путин внес поправки в федеральный закон о проведении эксперимента по установлению налога на профессиональный доход в Москве, Московской области, Калужской области и в Татарстане.
Гаджеты
В Mac Pro используются самые дешевые модули
По словам Куинна Нельсона, автора своего канала на YouTube, компания Apple выбрала для Mac Pro вид памяти по самой низкой стоимости.
Политика
Париж просит Москву отдать останки соратника Наполеона
Елисейский дворец официально обратился к России с просьбой передать Франции останки одного из ближайших соратников Наполеона — генерала Гюдена.
Экономика
Банк России в пятый раз за год снизил ключевую ставку
Центральный банк снизил ключевую ставку в пятый раз в 2019 году. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Происшествия
В Москве полицейские застрелили напавшего с ножом на мать мужчину
В Москве во время задержания полицейский застрелил мужчину, который напал с ножом на свою мать.
Политика
Песков назвал условие решения Зеленским конфликта в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский хочет урегулировать конфликт в Донбассе, однако эта задача потребует от него доминирования на политической арене Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».
Общество
Минфин уберет возможность обналичивать замороженные пенсии
Издание указывает, что в нынешней версии проекта существует схема обналичивая замороженных с 2014 года средств пенсионных накоплений, сформированных в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС).
Спорт
Лыжник Устюгов выиграл серебро в гонке на 15 км на этапе Кубка мира
Российский лыжник Сергей Устюгов стал вторым в гонке на 15 км свободным стилем на этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария).
Общество
Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тыс. рублей
Если налоговая инспекция уличит их в этом, то может наказать штрафом до 120 тыс. рублей за мошенничество.
Музыка
Верка Сердючка после долгого перерыва выпустила новую песню
Известный украинский артист Андрей Данилко представил новую песню в образе Верки Сердючки.
Биатлон
Сборная России по биатлону стала шестой в эстафете на этапе Кубка мира
Мужская эстафета стала заключительной гонкой второго этапа Кубка мира по биатлону. В Хохфильцене сборная России завоевала четыре медали.
Фигурное катание
Тарасова резко отреагировала на слова Тутберидзе
Общество
Появились фото затонувшей в Севастополе подлодки
Опубликованы фото субмарины Б-380, затонувшей в Южной Бухте Севастополя вместе с плавучим доком ПД-16.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области выросло
В аварии с автобусом в Балахнинском районе пострадало 17 человек: 4 из них отказались от госпитализации, 13 пассажирам оказывается помощь.
Музыка
«Россия 1» заглушила слово «протесты» в песне группы Шуры из Би-2
Телеканал «Россия 1» заглушил звук на слове «протесты» в песне группы «Куртки Кобейна» (проект Шуры Би-2).
Футбол
Киевское «Динамо» победило «Десну» в матче чемпионата Украины
Киевское "Динамо" на выезде победило черниговскую "Десну" в матче 18-го тура чемпионата Украины по футболу.
Политика
В ГД отреагировали на заявление «Нафтогаза» по транзиту газа
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских подтвердил заявление исполнительного директора НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко о том, что Москва и Киев предварительно договорились о транзите газа.
Происшествия
В Челябинске бойцовская собака растерзала своего хозяина
Спасаясь от разъяренного пса, из квартиры хозяин собаки выбрался в подъезд. Соседям и его супруге не сразу удалось помочь мужчине.
Политика
Соловьев показал реакцию охраны Зеленского на журналистку «России 1»
В семиминутном видео, посвященном Зеленскому, показаны в том числе кадры интервью президента Украины телеканалу «Россия 1», которые доказывают, что украинский лидер не мог не знать, кому именно дает развернутый комментарий.
Шоу-бизнес
Кудрявцева поддержала Зайцева, который увез своих дочерей
Маргарита Зайцева обвинила отца своих дочерей Никиту в том что он обманным путем вывез их от нее и она не видит девочек уже несколько недель.
Наука
Обнаружены могилы людей с загадочными конусами на головах в Египте
Впервые учеными-археологами найдены в Египте могилы людей с загадочными конусами, сообщается в статье, опубликованной на страницах издания Science News.
Происшествия
В Домодедово задержали угрожавшего взорвать гранату в самолете мужчину
Сотрудники полиции задержали в столичном аэропорту Домодедово пассажира рейса Москва - Краснодар, угрожавшего взорвать гранату в самолете, сообщил в воскресенье РИА Новости источник в правоохранительных органах; в пресс-службе перевозчика прокомментировали данный инцидент, подтвердив, что информация о наличии на борту взрывного устройства не подтвердилась.
Политика
Партия «Яблоко» избрала нового председателя
Новым председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков, занимавший ранее пост заместителя председателя.
Экономика
Госдума увеличила МРОТ на 850 рублей
Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Шоу-бизнес
София Ротару может выступить в Москве до конца года
Концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров рассказал, что певица может еще раз приехать в Россию до конца 2019 года.
Армия и оружие
О готовности реинтегрироваться с ДНР и ЛНР заявили в ВСУ
В ходе круглого стола по поиску «новых решений старых проблем» украинский военачальник заявил о готовности «реинтегрироваться с военными РФ и отрядами сепаратистов Донбасса».
Спорт
Кремль заявил о вере в обжалование Россией санкций WADA
Россию наказали четырехлетним отстранением от международных соревнований — санкции предполагают запрет на проведение крупных турниров на территории страны, а также выступление на них российских спортсменов под национальным флагом.
Политика