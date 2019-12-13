Экономика

Ньюс-НННьюс-ННЦБ понизил ключевую ставку до 6,25%

В ЦБ отметили, что планы по снижению ставки в 2020 году будут корректироваться в соответствии с развитием ситуации относительно прогнозов.
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ЦБ пятый раз за год снизил ключевую ставку

Ведомостивчера в 15:13

Банк России ожидаемо снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов

Интерфакс13 декабря в 05:44

Эксперт прокомментировал решение ЦБ снизить ключевую ставку до 6,25%

RT на русском13 декабря в 12:48

Реакция рынков на решение по ставке было крайне сдержанной

Finam.Ru13 декабря в 13:00

Банк России понизил ключевую ставку до 6,25%

ТАСС13 декабря в 06:54

ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 6,25%

Накануне.Ru13 декабря в 05:49

ЦБ снизил ключевую ставку. Что будет с курсом, ипотекой и кредитами

РИА Новости14 декабря в 00:00
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 15:42, Ашберн
Общество

Rambler хочет прекратить уголовное дело против Nginx

Спор предлагается перевести в гражданско-правовую плоскость Совет директор Rambler Group решил, что заявление о возбуждении уголовного дела по поводу ситуации с компанией Nginx нужно отозвать и при необходимости перевести спор в гражданско-правовую плоскость.
Коммерсантъ 14:00
Политика

Премьер Финляндии ответила на критику главы МВД Эстонии

Премьер-министр Финляндии Санна Марин гордится тем, что в ее стране даже продавец может стать главой правительства.
Российская газета 06:23
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Арсенал нашли в доме многодетной семьи под Петербургом

По словам собеседника агентства, следственные действия проводятся в частном доме в Гатчинском районе, где проживает многодетная семья.
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Общество

Железнодорожники прокомментировали фото Греты Тунберг в поезде

Российская газета 14:41
Политика

Журналистам телеканала «Звезда» запретили въезд на Украину

Въезд на Украину запретили российским журналистам, членам съемочной группы телеканала министерства обороны России «Звезда».
Комсомольская правда 14:07
Общество

Путин расширил налог для самозанятых на 19 регионов России

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении налога для самозанятых еще в 19 регионах, сообщает ТАСС.
Мой Брянск вчера в 07:39
Наука

Ученые разгадали загадку каменных истуканов на острове Пасхи

Ученые в рамках исследования сумели разгадать загадку каменных истуканов, обнаруженных много лет назад на острове Пасхи.
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Анатолий Васильев возвращается в сериал «Сваты»

Герой Анатолия Васильева — Юрий Ковалев — появлялся в четырех сезонах популярного сериала, потом исчез.
StarHit.ru 04:30
Фигурное катание

Болельщики потребовали отстранить Тарасову от эфиров фигурного катания

В конце прошлой недели на сайте Change.org появилась петиция с требованием отстранить заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяну Тарасову от комментирования спортивных соревнований.
РБК 11:47
Происшествия

Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов получил 14 лет колонии

"Назначить Кузнецову наказание в виде 14 лет колонии общего режима", — огласила свое решение судья Ирина Вырышева.
РИА Новости 06:10
Происшествия

В Анапе подросток умер во время лечения гайморита

6 декабря 2019 года школьник обратился в лечебное учреждение, где у него диагностировали двусторонний гнойный гайморит.
Российская газета 06:42
Общество

Владелец Louis Vuitton ненадолго стал самым богатым бизнесменом мира

Global Look Press Французский бизнесмен и президент группы компаний Moet Hennessy - Louis Vuitton, владеющей торговыми марками Christian Dior, Louis Vuitton и Givenchy, Бернар Арно ненадолго возглавил список самых богатых предпринимателей мира.
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Армия и оружие

В Черное море вошел американский эсминец «Росс»

Эсминец ВМС США "Росс" вошел в юго-западную часть акватории Черного моря.
Российская газета вчера в 12:10
Футбол

Агент отреагировал на информацию о возвращении Мирзова в «Арсенал»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника московского «Спартака» Резиуана Мирзова, назвал бредом информацию ряда СМИ о том, что тульский «Арсенал» готов арендовать его клиента.
ProstoProSport 14:59
Политика

Украина допустила возобновление железнодорожного сообщения с Донбассом

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что не исключает возобновления железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса.
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Стрельба в московском метро попала на видео

Полиция задержала 23-летнего молодого человека, устроившего стрельбу в Московском метрополитене.
РИА Новости 11:16
Общество

Две нефтяные компании из РФ будут добывать нефть в Сирии - парламент

Парламент Сирии в понедельник одобрил законопроекты о контрактах с двумя российскими нефтяными компаниями по геологоразведке на трех блоках нефтяных месторождений, сообщила пресс-служба парламента.
ПРАЙМ 15:14
Шоу-бизнес

Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой

Бывшая телеведущая заявила, что отец ее 12-летней дочери Полины, бизнесмен Максим Аксёнов, вызвал к ней домой полицию и чуть ли не силой забрал ребенка, обозвав бывшую жену «недоделанной наркоманкой».
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Пассажир сломал нос женщине на рейсе Гоа-Москва из-за пролитого кофе

Интерфакс 12:13
Шоу-бизнес

В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала

Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.
Вокруг ТВ вчера в 12:54
Общество

Власти Москвы определились с регионами для вывоза столичного мусора

Кто будет вывозить московский мусор Столица может уже в 2020 году присоединиться к мусорной реформе, начав передавать вывоз отходов одному региональному оператору, указано в проекте территориальной схемы, хотя изначально у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя была отсрочка до 2022 года.
РБК вчера в 23:00
Общество

Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб

Компания Nord Stream 2 направила запрос Германии на прокладку труб «Северного потока – 2» в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило в воскресенье, 15 декабря агентство DPA со ссылкой источник в компании.
Известия вчера в 15:32
Политика

«Нафтогаз» опроверг достижение договорённости с РФ по транзиту

Сообщения, что Россия и Украина достигли предварительного соглашения по транзиту газа, не соответствуют действительности, — говорится в заявлении «Нафтогаза» на официальной странице предприятия в социальной сети Facebook.
News.ru 08:30
Шоу-бизнес

РПЦ прокомментировала серьги Собчак с Иисусом Христом

В РПЦ оценили поведение телеведущей Ксении Собчак, которая выложила в Сеть фото с серьгами, где был изображен лик Иисуса Христа.
Вечерняя Москва 14:33
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Зеленский поддержал оскорбленного украинского футболиста Зозулю

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал оскорбленного в минувшее воскресенье украинского футболиста "Альбасете" Романа Зозулю.
Газета.Ru 13:19
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В Сети появился трейлер фильма «Топ Ган 2: Мэверик»

В Сети появился трейлер фильма «Топ Ган 2: Мэверик». Видеоролик опубликован на официальном YouTube-канале Paramount Pictures.
Культуромания 10:55
Политика

Сурков пообещал, что сливать Донбасс никто не будет

Помощник президента России в кулуарах съезда прокомментировал встречу в «нормандском формате», заявив, что не видит принципиальной разницы между командами Порошенко и Зеленского.
Rusvesna.su вчера в 08:37
Общество

Роскомнадзор включил «Яндекс.Дзен» в свой реестр

Роскомнадзор внес в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) в интернете компанию Yandex Services AG, обеспечивающую функционирование сервиса «Яндекс.Дзен», и ООО «Сибирско-Уральская медиакомпания», которая обеспечивает работу ресурса Ura.ru.
РБК 13:51
Происшествия

На суде показали видео истязаний мальчика из Омска

Отчим записывал на видео пытки, когда он заставлял ребёнка стоять коленями на гречке, пинал его, если тот стоял неровно.
REGNUM 13:57
Общество

Власти Москвы назвали подарком ошибочно зачисленные на «Тройку» ₽20 тыс

У некоторых пользователей после оплаты проезда на валидаторах станций МЦД (Московских центральных диаметров) на карты «Тройка» действительно ошибочно зачислялись лишние деньги.
РБК 14:39
Как работают Яндекс.Новости?
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