Экономика сегодняЦБ понизил курс доллара до 56,97 рубляЦентробанк принял решение понизить курс американской валюты до 56,97 рубля, что на 1,24 рубля меньше предыдущего значения.Экономика сегодняДоллар, по данным на 16:19, торговался по 57,42 рубля.Телеканал 360°В апреле ЦБ ввел валютные ограничения, на фоне которых, а также под воздействием превышения экспорта над импортом рубль начал укрепляться к доллару и евро.Телеканал 360°Тинькофф продает доллары за 64,8 рубля, а евро — за 67,3 рубля.Сахалин и КурилыЧитать далееСвернутьФАНФАНВечерняя МоскваКомсомольская правдаТелеканал 360°Сахалин и КурилыProzakupki.infoПодробнее о событииЦБ понизил курс доллара на 25 мая до 56,97 рубляТАСС09:46ЦБ РФ понизил курс доллара на среду до 56,97 рубляОбщественная служба новостей09:12ЦБ РФ установил курс доллара на 24 мая ниже 59 рублей, евро — ниже 61 рубляТелеканал 360°вчера в 09:59Курс евро просел на 1,51 рубля, доллар ослаб почти на 1,24 рубляАрктик-TV09:05Разница курсов доллара и евро упала ниже 1,5 руб на МосбиржеProzakupki.infoвчера в 11:04Официальный курс доллара на среду составил 56,97 рубля, евро — 58,87 рубляРИА Новости09:06Официальный курс доллара снизился до 58,21 рубляФАНвчера в 09:21Показать ещёОценить363Поделиться