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ЦБ понизил курс доллара до 56,97 рубля

Центробанк принял решение понизить курс американской валюты до 56,97 рубля, что на 1,24 рубля меньше предыдущего значения.
Экономика сегодня
Доллар, по данным на 16:19, торговался по 57,42 рубля.
Телеканал 360°
В апреле ЦБ ввел валютные ограничения, на фоне которых, а также под воздействием превышения экспорта над импортом рубль начал укрепляться к доллару и евро.
Телеканал 360°
Тинькофф продает доллары за 64,8 рубля, а евро — за 67,3 рубля.
Сахалин и Курилы

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