Газета.RuЦБ понизил курс доллара и евро на 11 мартаБанк России установил официальный курс доллара и евро на 11 марта, следует из данных на сайте регулятора.В источникеГазета.RuExpert.ruРеальное времяАК&МПРАЙМРИА НовостиПрофильМосковский КомсомолецСамара-ГИСВладивосток-НовостиФАНSputnik ТаджикистанБизнес журналЭкономика сегодняProfinance.ruПодробнее о событииЦентробанк обновил официальные курсы иностранных валютФАН06:03ЦБ понизил курс доллара на 11 марта до 74,04 рубТАСС05:11Официальные курсы ЦБ России на 10.03.21Коммерсантъ16:37Официальный курс евро на четверг снизился до 87,96 рубляПРАЙМ05:05Курсы валют ЦБ РФ на 10 марта: 74,0393 руб/доллар США и 87,9587 руб/евроSIA.ru06:00ЦБ РФ установил курс доллара США с 11 марта в размере 74,0393 рубФинмаркет04:46Курсы валют ЦБ РФ: курс рубля к доллару, евро, гривне, лире, тенге, юанюProfinance.ru05:09Показать ещёОценить9КомментироватьПоделиться