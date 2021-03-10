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Газета.Ru
Газета.Ru

ЦБ понизил курс доллара и евро на 11 марта

Банк России установил официальный курс доллара и евро на 11 марта, следует из данных на сайте регулятора.В источнике
Газета.Ru
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Подробнее о событии

Центробанк обновил официальные курсы иностранных валют

ФАН06:03

ЦБ понизил курс доллара на 11 марта до 74,04 руб

ТАСС05:11

Официальные курсы ЦБ России на 10.03.21

Коммерсантъ16:37

Официальный курс евро на четверг снизился до 87,96 рубля

ПРАЙМ05:05

Курсы валют ЦБ РФ на 10 марта: 74,0393 руб/доллар США и 87,9587 руб/евро

SIA.ru06:00

ЦБ РФ установил курс доллара США с 11 марта в размере 74,0393 руб

Финмаркет04:46

Курсы валют ЦБ РФ: курс рубля к доллару, евро, гривне, лире, тенге, юаню

Profinance.ru05:09
Интересное

Продажи новостроек в России в январе выросли на 15%

Росреестр в январе 2021 года зарегистрировал 49 тысяч договоров долевого участия (ДДУ) - почти на 15% больше в сравнении с январем прошлого года, но примерно вдвое меньше, чем в декабре 2020 года, говорится в сообщении ведомства.
РИА Новости05:40