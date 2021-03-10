Продажи новостроек в России в январе выросли на 15%

Росреестр в январе 2021 года зарегистрировал 49 тысяч договоров долевого участия (ДДУ) - почти на 15% больше в сравнении с январем прошлого года, но примерно вдвое меньше, чем в декабре 2020 года, говорится в сообщении ведомства.