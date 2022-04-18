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ЦБ понизил курс доллара на 19 апреля до 79,45 рубля

Банк России установил на 19 апреля 2022 года официальный курс доллара на уровне 79,4529 рубля, что на 59,08 копейки ниже предыдущего показателя.
ТАСС
Курс евро снизился на 93 копейки, до 87,07 рубля.
Московский Комсомолец
Кроме регулятивных мер на динамике рубля сказывались геополитические факторы.
ПРАЙМ
После мощнейшего ралли предыдущих четырех недель, когда доллар и евро рухнули чуть менее, чем в два раза, финансовые регуляторы РФ предприняли меры по ослаблению такого укрепления рубля.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Банк России понизил курсы доллара и евро
МИР 2411:01
ЦБ понизил курс доллара на 19 апреля до 79,45 рубля
ТАСС10:27
Официальный курс доллара снизился до 79,45 рубля
ФАН10:31
Банк России понизил курсы доллара и евро на 19 апреля
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Официальный курс доллара на вторник составил 79,45 рубля, евро — 86,43 рубля
РИА Новости10:25
ЦБ РФ установил курс доллара США с 19 апреля в размере 79,4529 руб
Финмаркет10:21
Доллар упал на 1,24 рубля, евро - на 93 копейки
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