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ЦБ понизил курс доллара на 31 мая до 63,1 рубля

Курсы доллара и евро в ходе валютных торгов на Мосбирже 30 мая опускались ниже 63 рублей и 65 рублей соответственно после роста.
ТАСС
Официальный курс евро регулятор понизил на 4,72 рубля, до 64,717 рубля.
ТАСС
По данным на 17:00 мск на Московской бирже американская валюта торговалась на уровне 62,70 рубля, а евро стоил почти 64,50 рубля.
Секрет фирмы
С 25 апреля 2022 г. Банк России устанавливает официальный курс доллара США к российскому рублю на основе данных Московской Биржи о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным до 15:30 мск дня торгов.
Финмаркет

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