ТАССЦБ понизил курс доллара на 31 мая до 63,1 рубляКурсы доллара и евро в ходе валютных торгов на Мосбирже 30 мая опускались ниже 63 рублей и 65 рублей соответственно после роста.ТАССОфициальный курс евро регулятор понизил на 4,72 рубля, до 64,717 рубля.ТАССПо данным на 17:00 мск на Московской бирже американская валюта торговалась на уровне 62,70 рубля, а евро стоил почти 64,50 рубля.Секрет фирмыС 25 апреля 2022 г. Банк России устанавливает официальный курс доллара США к российскому рублю на основе данных Московской Биржи о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным до 15:30 мск дня торгов.ФинмаркетЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВREGNUMDeita.ruRT на русскомФАНИзвестияИА Красная ВеснаГазета.RuИнфоповод 24ПрофильBanknn.ruМенделеевские новостиРоссийская газетаПодробнее о событииКурс доллара упал до 62,27 рубля, евро - до 64,3 рубляПРАЙМвчера в 15:44Официальный курс доллара снизился до 63,09 рубляМосковский Комсомолецвчера в 10:12Курс доллара опустился ниже 62 рублейRT на русскомвчера в 06:21Курс евро упал ниже 63 рублейКомпаниявчера в 06:54Курс доллара упал ниже 62 рублейРамблервчера в 06:41Курс доллара на бирже упал ниже 62 рублей, евро - ниже 64 рублейРоссийская газетавчера в 06:36Официальный курс доллара на вторник составил 63,1 рубля, евро — 64,72 рубляРИА Новостивчера в 09:03Показать ещёОценить170Поделиться