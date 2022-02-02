Комментарий редакции Демократы поняли, что у избирательных урн они не выиграют, а появление у избирательных урн наблюдателей из сторонников Трампа (а они уже заявились и в работники УИКов и наблюдателями) резко осложнит возможности и снизит масштабы фальсификаций.
Члены Палаты представителей и Сената Конгресса США за прошлый год совершили операции с акциями американских и иностранных компаний на сумму $355 млн, пишет MarketWatch со ссылкой на отчет Capitol Trades.
Защитники прав меньшинств заявляют, что движение по сносу таких памятников, как мемориал командующего конфедератами Роберта Ли, говорит о том, что американское общество начинает осознавать вред, который нанесли Штатам лидеры прошлого.
Учёные предлагают использовать для хранения возобновляемой энергии «информационные аккумуляторы» Неоднократно говорилось о том, что возобновляемые источники энергии имеют проблему в своей прерывистости.