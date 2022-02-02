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ЦБ понизил курс доллара на 3 февраля до 76,48 рубля

Банк России установил на 3 февраля 2022 года официальный курс доллара на уровне 76,4849 рубля, что на 64,53 копейки ниже предыдущего показателя.
ТАСС
Как полагают специалисты, в ближайший месяц определяющими для рубля станут геополитические факторы.
RT на русском
Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) дешевела на 16,53 копейки - до 81,62 рубля.
Интерфакс
Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent на торгах 2 февраля к вечеру снижалась до 88.95 USD за баррель (-0,37% к закрытию вчерашнего дня).
Finam.Ru

Подробнее о событии

ЦБ установил курс доллара и евро на 3 февраля
РБК Инвестициивчера в 05:53
ЦБ понизил курс доллара на 3 февраля до 76,48 рубля
ТАССвчера в 05:01
Курс евро приблизился к 86 рублям
Banknn.ruвчера в 05:04
Официальный курс доллара США снизился на 64 коп., евро — на 50 коп
Urbc.Ruвчера в 05:23
Официальный курс евро на четверг снизился на 50,43 копейки, до 86,28 рубля
РИА Новостивчера в 05:00
ЦБ РФ установил официальный курс евро на 3 февраля - 86.2826 руб
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ЦБ РФ установил курс доллара США с 3 февраля в размере 76,4849 руб
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