Комментарий редакции Демократы поняли, что у избирательных урн они не выиграют, а появление у избирательных урн наблюдателей из сторонников Трампа (а они уже заявились и в работники УИКов и наблюдателями) резко осложнит возможности и снизит масштабы фальсификаций.