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ЦБ понизил курс доллара на 6 мая до 66,24 рубля

По данным на 16:35 мск, курс доллара на валютных торгах Московской биржи снижался на 0,21%, до 66,16 рубля, курс евро находился на уровне 69,8 рубля (-0,91%).
ТАСС
Курс доллара расчетами «завтра» по состоянию на 10.11 мск уменьшается на 7 копеек, достигнув 66,23 руб., а евро- на 49 копеек, до 69,95 руб., пишет портал РИА Новости, ссылаясь на данные Мосбиржи
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Banki Loans
Евро стоил 69,9 руб., подешевев на 4,85 рубля.
Интерфакс
В результате на российском валютном рынке продолжается инерционный рост курса рубля к доллару и евро.
ПРАЙМ

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ЦБ понизил курс доллара на 6 мая до 66,24 рубля
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